Loạt smartphone khác biệt trên thị trường

Bên cạnh kiểu dáng truyền thống, thị trường smartphone xuất hiện các mẫu dạng gập như Galaxy Z Fold 4 hay mặt sau phát sáng như Nothing Phone.

Trong nhiều năm, thị trường chủ yếu tồn tại điện thoại dạng thanh chữ nhật. Thiết kế này được đánh giá mang lại tính tiện dụng nhất cho người dùng trong quá trình sử dụng, những cũng bắt đầu gây sự nhàm chán.

Những năm gần đây, các nhà sản xuất theo đuổi các thiết kế mới, như dạng gập hay tích hợp bàn phím. Một số sản phẩm trong đó đã đạt được thành công nhất định.

Nothing Phone (1)

Mẫu smartphone này được sản xuất bởi Nothing - công ty do Carl Pei, cựu sáng lập OnePlus, đứng đầu.

Nothing Phone (1) được đánh giá hoàn toàn khác biệt so với các sản phẩm đang có trên thị trường về thiết kế. Hai điểm nổi bật của máy là lớp vỏ trong suốt, cho thấy một phần linh kiện bên trong; hơn 900 đèn LED ở mặt sau hiển thị nhiều trạng thái mà Nothing gọi là hệ thống chiếu sáng "Glyph".

Nothing Phone (1). Ảnh: Washington Post

Một điểm thú vị khác của Nothing Phone (1) là kế hoạch tích hợp các trình điều khiển của bên thứ ba trực tiếp vào phần mềm của mình. Chẳng hạn, mới đây hãng hợp tác với Tesla đưa tính năng tắt/bật khóa xe điện hoặc ra lệnh mở cửa xe.

Nothing Phone (1) được trang bị màn hình OLED 6,55 inch độ phân giải 1.800 x 2.400 pixel 120 Hz, chip Snapdragon 778G hỗ trợ 5G, RAM 8/12 GB, bộ nhớ 128/256 GB. Máy cũng có camera kép với cùng độ phân giải 50 megapixel, pin 4.500 mAh hỗ trợ sạc nhanh 33 W.

Dòng Galaxy Z của Samsung

Samsung không phải là hãng smartphone đầu tiên ra điện thoại màn hình gập, nhưng là công ty thành công nhất đến nay. Theo Roh Tae-moon, người đứng đầu mảng smartphone Samsung, hãng đã bán được hơn 10 triệu máy điện thoại gập năm 2021, trong đó Z Flip3 chiếm đến 70%.

Samsung Galaxy Z Fold4 và Galaxy Z Flip4.

Tiếp thành công này, Samsung vừa cho ra mắt hai mẫu mới là Galaxy Z Fold4 và Galaxy Z Flip4. Trong đó, mẫu gập Fold4 được đánh giá cao hơn và được xem là tương lai của smartphone, khi có thể sử dụng linh hoạt như một chiếc điện thoại với màn hình ngoài 6,2 inch hoặc máy tính bảng với màn hình chính 7,6 inch.

Với dòng Fold, Samsung đang dần hoàn thiện thiết bị theo thời gian, với thiết kế mỏng nhẹ, màn hình viền mỏng hơn so với các đời trước. Bên cạnh đó, hãng cũng nâng cấp cấu hình, phần mềm giúp người dùng sử dụng thiết bị tiện dụng hơn.

Dù vậy, rào cản của Galaxy Z nói riêng và điện thoại gập nói chung là mức giá. Hiện Galaxy Z Fold4 có giá cao nhất tới 50 triệu đồng, trong khi Galaxy Z Flip4 là gần 30 triệu đồng.

Astro Slide 5G

Mẫu điện thoại này do Planet Computers, một công ty có trụ sở ở London, sản xuất. Điểm khác biệt lớn nhất của thiết bị này là bàn phím với kích thước rất lớn, được xem là bản "mash-up" giữa smartphone và laptop.

Astro Slide 5G. Ảnh: Washington Post

Về cấu hình, Astro Slide 5G dùng màn hình AMOLED 6,39 inch, chạy chip Dimensity 800 của MediaTek với RAM 8 GB và bộ nhớ 128 GB. Thông số này không quá nổi bật, thậm chí là lép vế so với các mẫu điện thoại cùng tầm giá 900 USD trên thị trường.

Theo Washington Post, Astro Slide 5G có ưu điểm về bàn phím lớn, có thể soạn văn bản nhanh chóng, cũng như có thể cài đặt phím tắt để mở ứng dụng nhanh mà không cần phải dùng đến màn hình cảm ứng. Dù vậy, smartphone này cũng bị hạn chế về kích thước, cũng như hệ thống đóng/mở phức tạp và không có sạc nhanh.

Dtoor Cyrcle Phone 2.0

Mẫu smartphone Cyrcle Phone 2.0 của Dtoor. Ảnh: Dtoor

Khác với các điện thoại khác vốn có hình chữ nhật, Cyrcle Phone 2.0 thiết kế dạng oval. Thiết bị này được Dtoor (Mỹ) trình làng tại CES 2022, đã thực hiện chiến dịch gây quỹ với mục tiêu thu về 10.000 USD, nhưng con số đạt được hiện đã hơn 13.000 USD.

Cyrcle Phone 2.0 chạy Android 10, camera trước 13 megapixel nhưng không có camera sau. Cấu hình máy gồm RAM 3 GB, bộ nhớ 32 GB, hỗ trợ hai cổng kết nối microUSB và USB Type C và giá bán khá cao là 700 USD.

Bảo Lâm