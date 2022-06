5 mẫu smartphone có thiết kế khác thường

Nothing Phone 1 đang thu hút sự chú ý trong giới công nghệ, nhưng nó không phải mẫu điện thoại đầu tiên có kiểu dáng độc đáo.

Nothing Phone 1

Sau tai nghe Nothing Ear, công ty Nothing của Carl Pei, cựu sáng lập OnePlus, chuẩn bị cho ra mắt smartphone mang tên Nothing Phone 1. Mẫu điện thoại này trông hoàn toàn khác biệt so với các sản phẩm đang có trên thị trường. Hai điểm nổi bật của máy là lớp vỏ trong suốt, cho thấy một phần linh kiện bên trong, và hơn 900 đèn LED ở mặt sau để hiển thị nhiều trạng thái khác nhau.

Máy bắt đầu được cho đặt trước từ 24/6 và sẽ bán ra từ 12/7. Sản phẩm chạy hệ điều hành Nothing OS dựa trên Android, nhưng các thông số kỹ thuật khác chưa được tiết lộ.

YotaPhone

Màn hình phía sau của YotaPhone.

Ra mắt từ năm 2012, YotaPhone có mặt trước bình thường như các điện thoại Android khác với màn hình LCD 4,3 inch. Điểm khác lạ chỉ xuất hiện khi người dùng lật ngược điện thoại để thấy màn hình 4,3 inch thứ hai dùng công nghệ E-ink. Nó được sử dụng để kiểm tra thông báo, xem lịch, lướt thông tin, đọc sách và nhiều tính năng khác.

Nhà sản xuất tiếp tục tung ra YotaPhone 2 và 3 những năm sau đó, trước khi phá sản năm 2019. Nguyên nhân nằm ở mức độ sẵn hàng, cũng như việc YotaPhone không tạo được làn sóng chú ý trong giới công nghệ như Nothing Phone 1.

Nextbit Robin

Nextbit Robin.

Điểm độc đáo của Nothing Phone 1 tập trung ở mặt lưng, còn phần trước không có gì khác biệt. Trong khi đó, Nextbit Robin, xuất hiện đầu năm 2016, đặt trọng tâm vào thiết kế khác biệt toàn diện. Nó có phần khung phẳng và cạnh sắc nét, mặt sau phối hợp hai màu xanh trắng, còn mặt trước có màng lưới bọc loa hình tròn, tương phản với những đường nét thẳng của máy.

Nextbit nhanh chóng thành công, thu hút sự chú ý của Razer và được hãng sản xuất thiết bị game mua lại sau đó một năm. Điện thoại Razer Phone và Razer Phone 2 giữ lại một số đặc tính của Robin, nhưng các yếu tố làm nên sự độc đáo của dòng máy này đã biến mất.

Asus PadFone

Asus PadFone.

PadFone là thiết bị Android bình thường, không có thiết kế hào nhoáng. Nhưng điểm độc đáo là chiếc điện thoại này chỉ là một phần trong bộ sản phẩm. Khi đặt bên trong bộ khung mỏng 9,2 mm, nó biến thành máy tính bảng 10,1 inch, cho thời lượng pin dài hơn và có thể kết nối với bàn phím cứng cắm ngoài.

Thiết bị ra mắt từ năm 2012 này hoạt động thực tế chưa hoàn hảo, nhưng cơ chế vận hành của PadFone được xem là một trong những ý tưởng lạ nhất từng được tung ra thị trường. Sản phẩm không thu hút nhiều người sử dụng và biến mất chỉ sau đó hai năm.

LG Wing

LG Wing với màn hình ở trạng thái xoay. Ảnh: Digital Trends.

Ra mắt vào tháng 9/2020, Wing được LG quảng cáo là "smartphone 5G đầu tiên trên thế giới với khả năng xoay". Máy có màn hình 6,8 inch tiêu chuẩn, nhưng một cú xoay nhẹ sẽ làm lộ ra màn hình phụ 3,9 inch bên dưới.

Thiết kế này cho phép người dùng thực hiện đồng thời nhiều công việc, như vừa xem YouTube vừa lướt mạng xã hội, hay chơi game và đọc hướng dẫn cùng lúc. LG Wing cũng tạo được sự chú ý trong thời gian ngắn, trước khi biến mất vì bị cho là "quá kỳ dị".

Điệp Anh (theo DigitalTrends)