Loạt smartphone cao cấp được mong chờ nửa cuối năm

iPhone 13 series

Dòng iPhone 13 sẽ có thay đổi nhỏ về thiết kế so với iPhone 12, như phần tai thỏ nhỏ hơn, cụm camera kích thước lớn hơn và cách bố trí camera nằm chéo ở iPhone 13 và 13 mini. Bộ đôi dòng Pro sẽ được trang bị màn hình LTPO tần số làm tươi 120 Hz. Hai phiên bản thường vẫn sử dụng màn hình OLED tần số quét 60 Hz.

Camera sau ở cả 4 mẫu iPhone 13 được nâng cấp cảm biến lớn hơn, ống kính mới và cảm biến Lidar. Các ống kính góc rộng trên dòng Pro sẽ được trang bị tính năng lấy nét tự động, giúp hình ảnh chụp được sắc nét và rõ hơn, bất kể khoảng cách giữa chủ thể và ống kính thế nào. Ngoài ra, máy có thể có TouchID dưới màn hình và bộ nhớ trong 1 TB.

Apple sẽ sử dụng bảng mạch linh hoạt thay cho bảng mạch in thông thường để tạo ra nhiều không gian hơn, giúp tăng dung lượng pin của iPhone 13. Trong đó, iPhone 13 mini sẽ có pin 2.406 mAh, tăng không nhiều so với mức 2.227 mAh trên iPhone 12 mini. Hai mẫu iPhone 13 và 13 Pro đều có pin 3.095 mAh, tăng nhiều hơn 200 mAh so với mức 2.815 mAh của thế hệ trước. iPhone 13 Pro Max sẽ có mức tăng nhiều nhất, khi được trang bị pin 4.352 mAh so với 3.687 mAh của 12 Pro Max. Thời lượng pin tăng cường nhờ chipset A15 Bionic tiết kiệm điện hơn A14 Bionic hiện nay.