Loạt siêu thị New Zealand giấu dao kéo sau vụ khủng bố

Chuỗi siêu thị New Zealand loại toàn bộ dao kéo khỏi kệ hàng, sau khi kẻ khủng bố đâm dao tại cơ sở ở Auckland khiến 6 người bị thương.

"Chúng tôi quyết định đưa dao kéo ra khỏi kệ hàng, đồng thời cân nhắc có tiếp tục bán mặt hàng này nữa hay không", Kiri Hannifin, giám đốc phụ trách an toàn của chuỗi siêu thị Countdown, cho biết trong thông cáo ngày 4/9.

Động thái được Countdown thực hiện sau vụ tấn công khủng bố trong một siêu thị của chuỗi này tại Auckland hôm 3/9. Ahamed Aathill Mohamed Samsudeen, người nhập cư gốc Sri Lanka, bước vào siêu thị, lấy một con dao trên kệ trưng bày rồi đuổi theo một số khách hàng và đâm họ. Một sĩ quan cảnh sát được cử đi theo dõi Samsudeen lập tức rút súng bắn hạ kẻ tấn công.

Hannifin cho hay quyết định này nhằm đảm bảo "tất cả nhân viên siêu thị cảm thấy an toàn khi họ tới làm việc, đặc biệt sau sự kiện ngày 3/9". Truyền thông địa phương đưa tin một số siêu thị khác cũng cất những con dao sắc nhọn trên kệ hàng.

Ahamed Aathill Mohamed Samsudeen tại một phiên tòa ở Auckland, New Zealand tháng 8/2018. Ảnh: AP.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết kẻ tấn công "ủng hộ tư tưởng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng". 6 người bị thương trong vụ tấn công, trong đó ba người trong tình trạng nguy kịch.

Samsudeen đến New Zealand năm 2011 bằng thị thực sinh viên, bị cảnh sát New Zealand theo dõi 5 năm sau đó khi đăng bình luận ủng hộ chủ nghĩa bạo lực cực đoan trên mạng xã hội. Samsudeen bị bắt năm 2017 khi tìm cách lên đường tới Syria. Cảnh sát phát hiện các tài liệu ủng hộ IS và một con dao săn trong nhà của Samsudeen.

Samsudeen bị bắt lần thứ hai vào năm 2018 khi đi mua dao trong thời gian tại ngoại. Samsudeen mãn hạn tù hồi tháng 7, chỉ hai tháng trước vụ tấn công, dù cảnh sát New Zealand thường xuyên cử sĩ quan theo dõi nghi phạm này.

Thủ tướng Ardern khẳng định vụ tấn công không xuất phát từ một tín ngưỡng, văn hóa hay dân tộc, mà từ "một cá nhân bị ảnh hưởng bởi tư tưởng không được ai hay cộng đồng nào ở đâu ủng hộ".

Trước đó, New Zealand đã phải siết chặt luật kiểm soát vũ khí, sau khi một người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng hồi tháng 3/2019 bắn chết 51 người và khiến 40 người khác bị thương tại hai nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch.

Nguyễn Tiến (Theo Hill)