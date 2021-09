Tấn công khủng bố ở New Zealand, 6 người bị đâm

Một phần tử cực đoan có cảm tình với IS đâm bị thương 6 người tại siêu thị ở New Zealand, sau đó bị cảnh sát bắn chết.

Vụ đâm dao xảy ra tại siêu thị LynnMall ở Auckland, New Zealand hôm nay và được giới chức nước này xác định là một vụ tấn công khủng bố. Nghi phạm là một phần tử cực đoan có cảm tình với phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và đang nằm trong danh sách giám sát của cảnh sát New Zealand.

Cảnh sát New Zealand đứng gác tại hiện trường vụ tấn công khủng bố ở Auckland hôm nay. Ảnh: Newstalkzb

Nghi phạm bước vào siêu thị, với lấy một con dao trên kệ trưng bày và tấn công khách mua sắm, khiến ít nhất 6 người bị thương, trong đó có ba người bị thương nặng. Viên cảnh sát được cử giám sát nghi phạm lập tức rút súng và bắn hạ anh ta chỉ 60 giây kể từ khi vụ đâm dao bắt đầu.

Kẻ tấn công được xác định là một công dân Sri Lanka nhập cư vào New Zealand từ năm 2011. Anh ta bị cảnh sát New Zealand liệt vào danh sách đối tượng có thể đe dọa an ninh quốc gia từ năm 2016.

"Những gì xảy ra hôm nay thật đáng kinh tởm, đó là hành vi thù ghét đầy sai trái", Thủ tướng Jacinda Ardern nói về vụ tấn công, khẳng định đây là vụ khủng bố được lấy cảm hứng từ tư tưởng bạo lực của IS.

Tuy nhiên, Thủ tướng Ardern chưa thể công bố chi tiết thông tin về nghi phạm. Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Andrew Coster xác nhận nghi phạm hành động một mình và không còn mối đe dọa với cộng đồng.

Đây là vụ tấn công khủng bố thứ hai ở New Zealand kể từ sau vụ xả súng ở nhà thờ Christchurch tháng 3/2019, khi một kẻ theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng thảm sát 51 tín đồ Hồi giáo. Kể từ đó, New Zealand đã siết chặt quy định kiểm soát súng đạn và giám sát những phần tử có tư tưởng cực đoan.

Ánh Ngọc (Theo AFP)