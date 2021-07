Loạt series trực tuyến nổi bật tháng 7

Các phần mới của "Tom and Jerry in New York", "Ted Lasso", "Monsters at Work"... ra mắt khán giả trên các hệ thống phim trực tuyến tháng này.

Tom and Jerry in New York (mùa một)

Ngày chiếu: 1/7

Đơn vị: HBO Max

Tom and Jerry in New York Official Trailer HBO Max Trailer "Tom and Jerry in New York". Video: HBO Max.

Series hoạt hình là phần ngoại truyện của bộ phim điện ảnh cùng tên phát hành hồi đầu năm. Tom và Jerry khăn gói đến thành phố New York bắt đầu cuộc sống mới. Jerry "ở trọ" trong bức tường của một khách sạn xa hoa. Người quản lý thuê Tom cho dự án bắt chuột bí mật, không làm lộ thông tin khiến khách sạn mất uy tín.

Khác với bản điện ảnh có người đóng, dự án được thực hiện bằng hình thức hoạt họa. Các diễn viên như Chloë Grace Moretz, Michael Peña cũng không xuất hiện trong series.

Young Royals (mùa một)

Ngày chiếu: 1/7

Đơn vị: Netflix

Young Royals Official Trailer Netflix Trailer "Young Royals". Video: Netflix

Cậu thiếu niên Wilhelm là hoàng tử của Thụy Điển. Sau một lần đánh nhau tại quán bar, gia đình buộc phải đưa cậu đến học tại một trường nội trú danh giá để tránh những ồn ào từ truyền thông. Tại đây, Wilhelm phải tập làm quen với cuộc sống mới và đối mặt những rắc rối của lứa tuổi thiếu niên.

Monsters at Work (mùa một)

Ngày chiếu: 7/7

Đơn vị: Disney+

trailer Monsters at work Trailer "Monsters at Work". Video: Disney+.

Series là ngoại truyện của thương hiệu hoạt hình Monsters, Inc nổi tiếng do Pixar sản xuất. Tiếp nối câu chuyện bản điện ảnh, quái vật Sulley giờ đây trở thành giám đốc của công ty Monsters. Người bạn da xanh một mắt Mike Wazowski tiếp tục đồng hành và làm đối tác của anh. Series sẽ tập trung khai thác các câu chuyện nội bộ công ty còn bỏ ngỏ trong bản phim điện ảnh.

Bộ phim nằm trong dự án sản xuất các nội dung trực tuyến cho hệ thống Disney+ của nhà chuột. Series dài tập gần nhất thuộc thương hiệu Pixar là Buzz Lightyear of Star Command (2000), ra đời sau thành công của thương hiệu Toy Story 2 (1999).

Never Have I Ever (mùa hai)

Ngày chiếu: 15/7

Đơn vị: Netflix

Never Have I Ever Season 2 Trailer "Never Have I Ever". Video: Netflix.

Never Have I Ever là series hài thuộc thể loại "coming of ages", về hành trình trưởng thành của các thanh thiếu niên. Kịch bản xoay quanh nữ sinh 15 tuổi gốc Ấn Độ Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan đóng) hiện sống tại Los Angeles, Mỹ. Cuộc sống của cô bé đảo lộn sau cái chết của cha. Devi gặp nhiều rắc rối tại trường với thầy cô, bạn bè. Ở nhà, mối quan hệ giữa cô và mẹ cũng không còn như trước. Phần một của loạt phim nhận nhiều lời khen từ giới phê bình nhờ việc xây dựng nhân vật thoát khỏi định kiến về người gốc Á.

Ted Lasso (mùa hai)

Ngày chiếu: 23/7

Đơn vị: Apple TV+

Trailer Ted Lasso Trailer "Ted Lasso". Video: Apple TV+.

Phim kể về Ted Lasso (danh hài Jason Sudeikis đóng) - một huấn luyện bóng bầu dục tại Mỹ, được mời sang Anh dẫn dắt câu lạc bộ bóng đá tại Premier League. Series khai thác những tình huống dở khóc dở cười giữa những điểm chung và khác biệt trong văn hóa Anh - Mỹ. Phần một thu hút đông đảo khán giả theo dõi và nhận nhiều giải thưởng truyền hình uy tín như Emmy, Quả Cầu Vàng...

Đạt Phan