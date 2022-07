Loạt phim Việt ra rạp nửa cuối năm

"Thanh Sói" (Ngô Thanh Vân) là phim hành động duy nhất góp mặt trong cuộc đua doanh thu nửa cuối năm của điện ảnh trong nước.

Là mây trên bầu trời của ai đó

Trailer 'Là mây trên bầu trời của ai đó' Trailer "Là mây trên bầu trời của ai đó". Video: Galaxy

Tác phẩm xoay quanh nhân vật Mây (Ngọc Lan Vy) - cô gái ở Việt Nam. Để đánh dấu bước ngoặt lớn cho sinh nhật, Mây quyết định sang Thái Lan để gặp được thần tượng - anh Park (Push Puttichai). Trên đường, Mây gặp Boy (August Vachiravit), phát sinh nhiều tình huống trớ trêu, khiến chuyến đi của cô rẽ sang hướng khác. Phim do Thanadet Pradit đạo diễn, êkíp thực hiện tác phẩm phần lớn là người Thái, dự kiến ra rạp ngày 22/7.

Dân chơi không sợ con rơi

Teaser "Dân chơi không sợ con rơi" Teaser "Dân chơi không sợ con rơi". Video: Lotte

Tác phẩm do Thu Trang sản xuất, chồng cô - nghệ sĩ Tiến Luật - đóng vai chính. Phim xoay quanh Quân, một chàng trai đào hoa, quen cuộc sống tự do. Một ngày, Quân bị Linh - bạn gái cũ (Vân Trang) tìm đến, trao cho đứa bé và nói là con của hai người rồi bỏ đi. Từ đó, anh tập cách làm cha đơn thân, bảo bọc con gái. Phim do Huỳnh Đông đạo diễn, ra rạp ngày 29/7.

Thanh Sói

Trailer 'Thanh Sói' của Ngô Thanh Vân Trailer "Thanh Sói". Video: CGV

Tác phẩm hành động của Ngô Thanh Vân vốn dự kiến công chiếu hồi tháng 4 nhưng hoãn đến cuối năm đầu tư thêm về hậu kỳ. Tác phẩm lấy bối cảnh ở Sài Gòn năm 1998 về thời trẻ của nữ trùm Thanh Sói (Đồng Ánh Quỳnh) - phản diện chính Hai Phượng (2019). Cô vốn sống cảnh đầu đường xó chợ, được một người đàn bà nhận nuôi cùng Thanh (Tóc Tiên) và Hồng (Rima Thanh Vy) với lời chia sẻ: "Ở đây ai cũng có quá khứ giống con". Từ đó, bộ ba đồng hành trong giang hồ.

Duyên ma

Poster hé lộ tạo hình của Ngọc Trinh, Kiều Minh Tuấn trong "Duyên ma". Ảnh: Thanh Huyền

Phim thuộc thể loại hài - lãng mạn, mang chủ đề tâm linh. Minh (Kiều Minh Tuấn) là một linh hồn mới qua đời, tình cờ gặp Ngọc (Ngọc Trinh). Có khả năng ngoại cảm, Ngọc giúp Minh làm quen với việc trở thành hồn ma. Ngọc và Minh cảm mến nhau, từ đó nảy sinh nhiều tình huống trớ trêu. Mọi chuyện càng trở nên rắc rối khi một linh hồn mới tên Bạch Cát xuất hiện. Phim đánh dấu sự trở lại điện ảnh của người mẫu Ngọc Trinh sau ba năm, ra rạp vào ngày 12/8.

Vô diện sát nhân

Sau một ca phẫu thuật, Phương Anh (Phương Anh Đào đóng) bị ám ảnh bởi một người lạ mặt thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ và truy sát bằng các thủ pháp tàn độc. Nỗi sợ ngày càng thật hơn, cô cảm nhận sự hiện diện của kẻ này trong đời sống và bị gã săn đuổi. Dù vậy, cô không được đồng cảm khi tiết lộ câu chuyện với nhóm bạn thân. Từ đó, cô bắt đầu cuộc chiến đơn độc với sát nhân.

Teaser "Vô diện sát nhân" Teaser "Vô diện sát nhân". Video: Lotte

Phim thuộc thể loại slasher (xoay quanh hung thủ theo dõi và truy giết một nhóm nhân vật), nổi tiếng ở Hollywood với các tác phẩm Scream (1996), I Know What You Did Last Summer (1997)... Tác phẩm đánh dấu lần đầu Phương Anh Đào thử sức với thể loại kinh dị, công chiếu ngày 26/8.

Mười: Lời nguyền trở lại

Poster phim "Mười: Lời nguyền trở lại". Ảnh: CGV

Tác phẩm chưa được tiết lộ kịch bản cụ thể, là phần hai của Mười - phim kinh dị ra mắt 15 năm trước. Hồng Ánh, Anh Thư, Bình Minh - ba diễn viên của phần cũ - tiếp tục góp mặt. Tác phẩm là dự án mới nhất của Danny Đỗ - đạo diễn Mỹ gốc Việt từng quay Chí Phèo ngoại truyện, dự kiến công chiếu cuối tháng 9.

Cô gái từ quá khứ

Poster phim "Cô gái từ quá khứ". Ảnh: Mar6

Tác phẩm do cặp đạo diễn Bảo Nhân, Nam Cito thực hiện, mở đầu với tình tiết Hoàng Quyên (Lan Ngọc) chuẩn bị cho đám cưới của cô và bạn trai Jack. Cô bất ngờ gặp lại Quỳnh Yên (Kaity Nguyễn) - người em mất liên lạc đã lâu. Loạt rắc rối ập đến không rõ nguyên nhân, từ đó nhiều bí mật dần bị lột trần. Phim ra mắt ngày 18/11, mở màn cho "vũ trụ mỹ nhân" - chuỗi tác phẩm quy tụ các người đẹp trong làng điện ảnh do Bảo Nhân, Nam Cito khởi xướng.

Đảo độc đắc - Thiên linh cái

Poster "Đảo độc đắc - Tử mẫu Thiên linh cái". Ảnh: Lotte

Dự án là ẩn số của làng phim cuối năm khi kịch bản chưa được tiết lộ. Phim đánh dấu Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy lần đầu lấn sân điện ảnh với vai chính. Tác phẩm dự kiến công chiếu cuối năm nay, nội dung độc lập với phần đầu - Thất sơn tâm linh (2019). Ngoài Tiểu Vy, phim còn có sự góp mặt của Sam, Phương Lan, Trần Nghĩa, Trần Phong, Minh Dự và Hoàng Yến Chibi. Đạo diễn Lê Bình Giang cho biết phim lên án tệ mê tín dị đoan, nội dung xoay quanh những tội ác khi đặt niềm tin vào bùa ngải.

