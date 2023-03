Djimon Hounsou: 'Tôi chật vật kiếm từng đồng ở Hollywood'

Sao phim "Shazam" Djimon Hounsou cho rằng có sự bất bình đẳng trong thu nhập giữa diễn viên da màu và da trắng ở Hollywood.

Trong cuộc phỏng vấn với Guardian dịp Shazam! Fury of the Gods ra mắt, diễn viên gạo cội cho biết: "Tôi vẫn chật vật kiếm từng đồng ở Hollywood. Tôi đã tiến thân trong ngành mà nhiều người dư giả nhờ nó nhưng bản thân tôi thấy không được coi trọng. Vì vậy, tôi cảm giác bị lừa một cách khủng khiếp, về cả mặt tài chính và công sức bỏ ra".

Diễn viên Djimon Hounsou đóng vai phù thủy trong "Shazam! Fury of the Gods". Ảnh: Variety

Housou làm việc hơn 30 năm tại Hollywood, nhận hai đề cử Oscar cho phim In America và Blood Diamond. Anh cũng góp mặt trong nhiều bom tấn thương mại thành công như Fast & Furious, Shazam hay Gladiator. Tuy nhiên, ngôi sao cho biết không được các nhà sản xuất phim coi như một diễn viên thực thụ.

"Tôi vẫn phải chứng tỏ bản thân xứng đáng được trả lương. Họ luôn đưa ra những lời đề nghị rất thấp. Các hãng thường nói ngân sách cho vai diễn khiêm tốn nhưng muốn tôi góp mặt trong phim, nghĩ rằng tôi sẽ đóng góp nhiều cho đoàn. Tôi chưa từng có dự án nào trả công một cách xứng đáng", Housson nói thêm.

Khi nhận đề cử Oscar 2007 cho vai diễn trong Blood Diamond, Housou thắc mắc lý do bị xếp vào hạng mục Nam phụ trong khi bộ phim xoay quanh nhân vật của anh. Tác phẩm lấy bối cảnh cuộc nội chiến Sierra Leone thập niên 1990. Housou vào vai Solomon - một ngư dân địa phương phát hiện viên kim cương màu hồng quý giá. Anh lên kế hoạch dùng bảo vật để đổi lấy sự tự do của gia đình. Leonardo DiCaprio - nhận đề cử Nam chính - vào vai Danny, gã buôn lậu nhận lời giúp Solomon.

Diễn viên nói thêm: "Ngày nay, người ta thường lên tiếng về việc Oscar thiên vị người da trắng. Tôi nhớ bản thân ngày xưa không nhận được chút ủng hộ nào, kể cả từ chính cộng đồng của mình hay giới truyền thông. Điều đó như một thông điệp rằng tôi nên nên tự thấy may mắn vì đã được đề cử".

Djimon Hounsou (phải) và Leonardo DiCaprio trong "Blood Diamond". Ảnh: Offscreen

Housou sẽ trở lại rạp trong tháng 3 với vai phù thủy trong phần hai thương hiệu siêu anh hùng Shazam. Nghệ sĩ thích thú với dự án vì êkíp cho nhiều đất diễn để phát triển nhân vật. "Đó là một vai phụ được phát triển tốt so với thời lượng khiêm tốn trên màn ảnh. Trong các hãng phim, DC có sự tôn trọng nhất định. Ban đầu, vai diễn không có gì đặc biệt. Tôi đã đóng và khiến anh ta trở nên thú vị. Ở phần hai, tôi cảm thấy sự tôn trọng lớn hơn".

Shazam! Fury of the Kings là phần hai của thương hiệu siêu anh hùng cùng tên, do Zachary Levi đóng chính. Tiếp nối câu chuyện phần một, cậu bé Billy Batson (Asher Angel) được trao sức mạnh của phù thủy Shazam và chia sẻ cho các thành viên khác trong gia đình. Cả nhà lập đội siêu anh hùng để bảo vệ thành phố khỏi các thế lực ma quái và thảm họa tự nhiên. Tuy nhiên, các phi vụ của họ thường dẫn đến nhiều thiệt hại cho người dân địa phương, dẫn đến việc cả nhóm bị đặt biệt danh "nhóm báo thủ".

Shazam! Fury of the Gods trailer Trailer "Shazam! Fury of the Gods". Video: CGV

Đạt Phan