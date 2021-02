Loạt phim ra rạp tháng 3

"Gái già lắm chiêu 5", "Bố già" - hai phim Tết từng bị hoãn chiếu vì Covid-19 - cùng nhiều tác phẩm ngoại ra rạp tháng 3.

Palm Springs (Mở mắt thấy hôm qua)

Khởi chiếu: 5/3

Thể loại: Hài

Quốc gia: Mỹ

Palm Spring Trailer

Nhân vật Nyles (Andy Samberg đóng) và Sarah (Cristin Milioti) tình cờ quen tại một đám cưới. Hai người rơi vào một vòng lặp thời gian, sống đi sống lại ngày hôm đó. Sarah tìm cách thoát ra còn Nyles bình thản chấp nhận sự thật. Họ nảy sinh tình cảm nhưng mọi chuyện dần trở nên rắc rối. Phim nhận hai đề cử Quả Cầu Vàng cho "Phim điện ảnh thể loại Hài - Âm nhạc xuất sắc" và "Nam chính xuất sắc".

Người lắng nghe

Khởi chiếu: 5/3

Thể loại: Ly kỳ - Kinh dị

Quốc gia: Việt Nam

Người Lắng Nghe

Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Phạm Quỳnh Anh với điện ảnh sau Chàng trai năm ấy (2014). Cô đóng vai thứ chính, một nữ doanh nhân, là người quen của nhân vật chính Vũ An Nhiên (Oanh Kiều đóng). Phim cũng quy tụ dàn diễn viên Quang Sự, Quốc Cường, Hồng Ân...

Người lắng nghe kể về nhà văn trẻ An Nhiên liên tục bị "bóng ma" tên Lê Vân hù dọa sau khi hoàn thành một tiểu thuyết. Cô rơi vào khủng hoảng và phải tìm đến bác sĩ tâm lý. Trong hành trình tìm hiểu về bóng ma bí ẩn, cô khám phá những bí mật sâu thẳm của chính mình.

Minari (Khát vọng đổi đời)

Khởi chiếu: 5/3

Thể loại: Chính kịch

Quốc gia: Mỹ - Hàn Quốc

Minari

Thập niên 1980, Jacob (Steven Yeun đóng) thuyết phục gia đình từ Hàn Quốc sang Mỹ lập nghiệp với nghề trồng rau minari (cần nước). Lee Isaac Chung - giải thích tên phim trên The Wrap: "Cây cần nước là loài thực vật có sức sống mãnh liệt, luôn có thể đâm chồi từ những mảnh đất khô cằn nhất. Tôi xem sức sống của loại rau đại diện cho tính kiên cường của người nhập cư tại Mỹ". Phim được giới phê bình đánh giá cao, tranh giải "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc" tại Quả Cầu Vàng năm nay.

Raya and the Last Dragon (Raya và rồng thần cuối cùng)

Khởi chiếu: 5/3

Thể loại: Hoạt hình - Phiêu lưu

Quốc gia: Mỹ

Trailer 'Raya and the Last Dragon'

Bom tấn hoạt hình của Disney xoay quanh nữ chiến binh Raya tại vùng đất giả tưởng Kumandra, lấy cảm hứng từ văn hóa khu vực Đông Nam Á. Cô được cha giao nhiệm vụ tìm kiếm Thần Rồng cuối cùng, dùng quyền năng của sinh vật ngăn chặn một thế lực độc ác đang cố gắng xâm chiếm vương quốc. Nhân vật do diễn viên gốc Việt Kelly Marie Tran lồng tiếng. Adele Lim (Malaysia) và Qui Nguyen (gốc Việt) viết kịch bản.

Boss Level (Trùm cuối siêu đẳng)

Khởi chiếu: 5/3

Thể loại: Hành động - Hài - Khoa học viễn tưởng

Quốc gia: Mỹ

Poster phim. Ảnh: CGV.

Cựu đặc vụ Roy Pulve (Frank Grillo đóng) mắc kẹt trong một vòng lặp thời gian, liên tục chết đi sống lại cùng một ngày. Anh phát hiện nguyên nhân do một dự án bí mật của chính phủ. Để tìm cách thoát khỏi vòng lặp, Pulve chạy đua với thời gian và phải đánh bại Colonel Ventor (Mel Gibson đóng), người đứng sau dự án này. Phim có sự tham gia của hai minh tinh Naomi Watts và Annabelle Wallis.

Gái già lắm chiêu 5

Khởi chiếu: 12/3

Thể loại: Chính kịch

Quốc gia: Việt Nam

Trailer "Gái già lắm chiêu" - ra rạp 12/3

Phim xoay quanh mâu thuẫn gia tộc của ba chị em họ Lý. Lệ Hà (Lê Khanh đóng) là chị cả một dòng họ quyền quý ở Huế chuyên sưu tập cổ vật, trong đó có Phượng Hoàng tam vĩ - bảo vật trị giá hàng chục triệu USD. Em út Lý Linh (Kaity Nguyễn) âm mưu chiếm đoạt món cổ vật để ghi điểm với thiếu gia họ Quách (Anh Dũng). Phim cũng có sự tham gia của dàn sao Hồng Vân, Hoàng Dũng, Lê Khánh, Khương Lê... Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường làm giám đốc thời trang cho phim.

Bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito thực hiện loạt phim điện ảnhGái già lắm chiêu từ năm 2016. Phần ba - kể về cuộc chiến mẹ chồng và nàng dâu, do nghệ sĩ Lê Khanh, Lan Ngọc đóng - đạt 165 tỷ đồng, từng lọt vào top 5 phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời. Phim từng dự kiến ra rạp dịp Tết Nguyên Đán nhưng bị hoãn chiếu vì Covid-19.

* Các phim còn lại trong tháng 3

Đạt Phan (Video: CGV, Lotte, Galaxy)