Loạt phim ra rạp tháng 2

Các bom tấn của Brad Pitt, Gerard Butler, Paul Rudd ra rạp Việt trong tháng 2.

Babylon

Khởi chiếu: 3/2

Thể loại: Hài - Chính kịch

Trailer Babylon Trailer phim. Video: CGV

Babylon lấy bối cảnh vào những năm 1920 ở Los Angeles, một thời điểm quan trọng, khi ngành điện ảnh chuyển mình từ phim câm sang phim có tiếng. Cuộc cách mạng ấy đã tác động không nhỏ đến sự nghiệp của các ngôi sao. Bộ phim là câu chuyện về sự hào nhoáng, xa hoa thái quá của một Hollywood xưa cũ cùng những tham vọng và thăng trầm của nhiều nhân vật.

Trong phim, Brad Pitt và Margot Robbie vào vai hai ngôi sao Hollywood ở những giai đoạn rất khác nhau trong sự nghiệp của họ, cả hai đều được lấy cảm hứng từ những diễn viên ngoài đời thực. Tác phẩm nhận năm đề cử Quả Cầu Vàng 2023, gồm Phim hay nhất thể loại hài kịch và âm nhạc.

BTS: Yet To Come in Cinemas

Khởi chiếu: 3/2

Thể loại: Tài liệu - Âm nhạc

Poster phim. Ảnh: IMDb

Bộ phim tài liệu là một đêm nhạc hoàn chỉnh của nhóm Hàn Quốc được ghi hình tại Busan. Bảy chàng trai của BTS diễn các bản hit như Butter, Permission to Dance, Dynamite... Giữa các tiết mục sẽ là những trải lòng về hành trình 10 năm và dự định trong tương lai của các thành viên.

Plane (Bay vào tử địa)

Khởi chiếu: 3/2

Thể loại: Hành động

Sự cố sét đánh đã làm cho chuyến bay của cơ trưởng Brodie (Gerard Butler đóng) phụ trách rơi xuống quần đảo do phiến quân chiếm đóng. Cú rơi chỉ là sự khởi đầu cho những cơn ác mộng khi cơ trưởng buộc phải hợp tác với một kẻ sát nhân để giành lại mạng sống cho cả đoàn.

Vong nhi

Khởi chiếu: 3/2

Thể loại: Kinh dị

Trailer Vong Nhi Trailer phim. Video: Galaxy

Phim kể về cặp vợ chồng Thảo (Lê Phương) và Tùng (Quốc Huy). Hai người mang thai con đầu lòng sau 5 năm. Niềm vui không kéo dài khi ngôi nhà của họ xuất hiện hàng loạt hiện tượng siêu nhiên rùng rợn. Một thầy đồng phán Thảo đang bị vong nhi theo vì từng đưa em gái đi phá thai trong quá khứ.

Carrie and Superkola (Carrie và Kola siêu phàm)

Khởi chiếu: 3/2

Thể loại: Hoạt hình

Poster phim. Ảnh: CGV

Phim kể về Carrie, 11 tuổi, với ước mơ trở thành người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Một ngày, cô gặp một người ngoài hành tinh bị Specter - quái vật không gian độc ác truy đuổi nên đã trốn đến Trái Đất. Để trú ẩn, Master sống trong hình dạng chú gấu bông Kola của Carrie, có thể cử động và nói chuyện.

Knock At The Cabin (Tiếng gõ ở căn nhà cũ)

Khởi chiếu: 3/2

Thể loại: Kinh dị

Poster phim. Ảnh: IMDb

Bộ phim dựa trên tiểu thuyết The Cabin at the End of the World - từng giành giải thưởng Bram Stoker của Hiệp hội Nhà văn Kinh dị cho Tiểu thuyết năm 2019. Câu chuyện xoay quanh một gia đình bị những kẻ lạ xâm nhập và giam cầm trong chính ngôi nhà của mình. Sau đó, họ đưa ra lời đề nghị và chỉ có một sự lựa chọn của gia đình mới có thể ngăn chặn điều đó.

Ajoomma (Chuyến đi đáng nhớ)

Khởi chiếu: 3/2

Thể loại: Chính kịch

Poster phim. Ảnh: IMDb

Phim kể về một phụ nữ Singapore cực kỳ yêu thích các bộ phim của Hàn Quốc. Bà quyết định đặt một chuyến du lịch đến Seoul nhưng không may bị lạc khỏi đoàn. Hành trình tại đây bỗng trở thành bài học về mục đích sống của một phụ nữ trung niên.

Đạt Phan