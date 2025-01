Loạt phim Hollywood được mong đợi năm 2025

Bom tấn "Avatar 3", "Mission: Impossible 8" và "Captain America" được giới chuyên môn kỳ vọng gây sốt phòng vé 2025.

Năm 2025 hứa hẹn có nhiều bộ phim đa dạng thể loại, như siêu anh hùng, tình cảm, gia đình. Những ai yêu thích Marvel có thể đón chờ Captain America: Brave New World, Thunderbolts và The Fantastic Four: First Steps. Nhiều thương hiệu bom tấn trở lại màn ảnh như Jurassic World Rebirth, Superman. Các gia đình có thể chọn Paddington in Peru, A Minecraft Movie, Elio, Zootopia 2 và The SpongeBob Movie: Search for Squareparents.

Trang Variety điểm qua một số tác phẩm ra mắt năm nay, do đạo diễn nổi tiếng thực hiện và nhiều ngôi sao Hollywood tham gia.

Captain America: Brave New World

Trailer hé lộ Red Hulk 'Captain America: Brave New World' Trailer "Captain America: Brave New World", nhân vật Red Hulk xuất hiện từ phút thứ 2:12. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 14/2. Video: Marvel Vietnam

Đạo diễn: Julius Onah

Thể loại: Siêu anh hùng, hành động

Phim thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel, đánh dấu lần đầu nhân vật Sam Wilson (do Anthony Mackie thủ vai) tiếp nối tên tuổi Captain America sau khi Steve Rogers - Chris Evans đóng - nghỉ hưu. Anh phải đối mặt với tình huống phức tạp khi bảo vệ tổng thống Mỹ (Harrison Ford), đồng thời là "người khổng lồ đỏ" Red Hulk. Dàn diễn viên có sự góp mặt của Shira Haas (đóng siêu anh hùng Israel Sabra), Giancarlo Esposito (Sidewinder), Liv Tyler (Betty Ross) và Tim Blake Nelson (Leader).

Avatar: Fire and Ash

Cảnh phim "Avatar". Phần ba dự kiến ra rạp vào ngày 19/12. Ảnh: 20th Century Studios

Đạo diễn: James Cameron

Thể loại: Khoa học viễn tưởng, phiêu lưu

Avatar: Fire and Ash là phần tiếp theo của Avatar: The Way of Water (2022), quy tụ dàn diễn viên đình đám gồm Zoe Saldana, Kate Winslet, Sigourney Weaver, Jemaine Clement, Matt Gerald, David Thewlis, Sam Worthington. Phần ba của thương hiệu sẽ kể về lúc Jake (Sam Worthington) và Neytiri chạm trán tộc người Ash. Hiện chi tiết cốt truyện chính chưa được công bố.

Ra mắt năm 2009, phần đầu Avatar vượt Titanic trở thành phim điện ảnh ăn khách nhất mọi thời. Phim mở ra cuộc cách mạng trong công nghệ 3D trên màn ảnh rộng. Đạo diễn James Cameron dành nhiều thời gian nghiên cứu công nghệ và chuẩn bị kịch bản cho các phần tiếp theo của Avatar trong hơn 10 năm.

Mission: Impossible - The Final Reckoning

'Mission: Impossible - The Final Reckoning' Teaser Trailer Trailer đầu tiên của phim "Mission: Impossible - The Final Reckoning", dự kiến ra mắt ngày 23/5. Video: Paramount Pictures

Đạo diễn: Christopher McQuarrie

Thể loại: Hành động, phiêu lưu

Theo giới chuyên môn, phần tám Mission: Impossible - The Final Reckoning có thể là dự án khép lại loạt phim làm nên tên tuổi Tom Cruise, mở ra chương mới về các điệp viên. Phim quay cùng thời điểm với phần trước, dõi theo quá trình Ethan Hunt - Tom Cruise đóng - và nhóm đặc vụ IMF chạy đua với thời gian để cứu thế giới khỏi một trí tuệ nhân tạo có tên Thực Thể. Dàn diễn viên gồm Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Simon Pegg, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Holt McCallany và Hannah Waddingham.

F1

Teaser 'F1' Teaser "F1", sẽ ra mắt toàn cầu ngày 25/6. Video: FORMULA 1

Đạo diễn: Joseph Kosinski

Thể loại: Thể thao

Dự án có sự tham gia của Brad Pitt trong vai Sonny Hayes, quay lại cuộc đua công thức 1 (F1) nhiều năm sau một vụ tai nạn. Anh đảm nhận vị trí cố vấn cho tay đua Joshua Pearce (Damson Idris thủ vai) trong đội APXGP. Ngoài Pitt và Idris, 10 đội đua F1 sẽ xuất hiện trong phim.

Quá trình quay phim diễn ra tại các sự kiện đua xe ngoài đời thật, như giải đua F1 ở Anh năm 2023, cuộc đua xe thể thao Rolex 24 tại Daytona vào tháng 1. Hôm 7/7 ở Giải Grand Prix (Anh), Pitt và Idris có mặt tại nơi tổ chức thực hiện một số phân cảnh.

Superman

Teaser 'Superman' Teaser "Superman", sẽ ra mắt ngày 11/7. Video: Warner Bros. Vietnam

Đạo diễn: James Gunn

Thể loại: Siêu anh hùng, hành động

Dự án mở màn chương đầu tiên của DCU mới mang tên Chapter One: Gods and Monster, do đạo diễn James Gunn và nhà sản xuất Peter Safran điều hành. Phim đưa khán giả vào bối cảnh con người biết đến sự tồn tại của các siêu anh hùng. Tuy nhiên, thế giới trong phần này có nhiều hỗn loạn. Nội chiến, sự xâm lăng của sinh vật ngoài hành tinh và những âm mưu của Lex Luthor (Nicholas Hoult) đẩy nhân loại đến bờ vực diệt vong. Người dân phẫn nộ, ném đồ vào người Superman (David Corenswet đóng) vì không thể bảo vệ họ khỏi bi kịch.

28 Years Later

Trailer '28 Years Later' Trailer "28 Years Later", dự kiến công chiếu ngày 20/6. Video: Sony Pictures Vietnam

Đạo diễn: Danny Boyle

Thể loại: Kinh dị, hậu tận thế

Sau thành công của 28 Days Later (2002) và 28 Weeks Later (2007), thương hiệu kinh dị tái xuất với phần hậu truyện 28 Years Later, lấy bối cảnh 28 năm sau thảm họa ở nước Anh. Danny Boyle và Alex Garland lần lượt trở lại với vị trí đạo diễn và biên kịch, diễn viên Cillian Murphy là nhà sản xuất. Phim theo chân một cậu bé tìm bác sĩ để cứu chữa cho mẹ của mình, xuyên qua vùng đất đầy xác sống. Một hôm, cậu nhận được sự giúp đỡ từ người đàn ông bí ẩn (Aaron Taylor-Johnson thủ vai).

Ballerina

Trailer 'Ballerina' (2025) Trailer "Ballerina", ngoại truyện đầu tiên của loạt phim "John Wick", dự kiến ra rạp ngày 6/6. Video: Lionsgate

Đạo diễn: Len Wiseman

Thể loại: Hành động

Ngoại truyện của thương hiệu John Wick kể về Eve Macarro, vũ công ballet tìm cách trả thù nhóm sát thủ đã giết gia đình cô. Phim lấy bối cảnh giữa các sự kiện của John Wick: Chapter 3 - Parabellum (2019) và John Wick: Chapter 4 (2023). Keanu Reeves sẽ tiếp tục đảm nhận vai John Wick, dàn diễn viên còn có Ian McShane, Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus và Lance Reddick - người qua đời hồi tháng 3/2023 ở tuổi 60.

John Wick là loạt phim Keanu Reeves đóng chính, phát hành phần đầu vào năm 2014 và đạt doanh thu một tỷ USD toàn cầu tháng 5/2023. Nhiều chuyên trang điện ảnh nhận xét thương hiệu phim thổi làn gió mới vào thể loại hành động.

The Fantastic Four: First Steps

Poster "The Fantastic Four", sẽ công chiếu ngày 25/7. Ảnh: Marvel Studios

Đạo diễn: Matt Shakman

Thể loại: Siêu anh hùng, hành động

Bộ tứ siêu đẳng phiên bản mới có dàn diễn viên gồm Pedro Pascal trong vai Reed Richards/Mr. Fantastic, Vanessa Kirby đóng Sue Storm, Joseph Quinn vai Johnny Storm/Human Torch và Ebon Moss-Bachrach thủ vai Ben Grimm/Thing. Nội dung diễn ra tại thành phố New York vào thập niên 1960, hiện chi tiết chưa được tiết lộ.

Trong truyện tranh, Fantastic Four là những phi hành gia biến thành siêu anh hùng sau khi tiếp xúc với năng lượng kỳ lạ trong không gian. Reed có khả năng kéo dài cơ thể. Sue, bạn gái của Reed - sau này là vợ của anh - có thể điều khiển ánh sáng để trở nên vô hình và tạo ra trường lực. Johnny, anh ruột Sue, có thể biến cơ thể thành lửa và có khả năng bay. Và Ben, bạn thân của Reed, trở thành những tảng đá khổng lồ.

Jurassic World Rebirth

Jonathan Bailey (trái) và Scarlett Johansson trong phim "Jurassic World Rebirth", sẽ công chiếu ngày 2/7. Ảnh: Universal Pictures

Đạo diễn: Gareth Edward

Thể loại: Khoa học viễn tưởng, phiêu lưu

Nội dung lấy bối cảnh 5 năm sau các sự kiện của Jurassic World Dominion (2022), khi hệ sinh thái của hành tinh này không thích hợp cho khủng long. Ba loài khủng long lớn nhất trên đất liền, dưới biển và trên không nắm giữ chìa khóa chế tạo một loại thuốc sẽ mang lại lợi ích cho loài người. Tuy nhiên, trong quá trình tìm các sinh vật, thuyền của nhóm nghiên cứu bị con khủng long sống dưới nước phá hủy. Mọi người tìm cách sinh tồn trên một hòn đảo, nơi họ đối mặt với bí mật bị che giấu trong nhiều thập niên.

Minh tinh Scarlett Johansson thủ vai chuyên gia Zora Bennett, người được thuê để chỉ huy nhóm trích xuất DNA của khủng long. Ali vào vai cộng sự của Zora, Duncan Kincaid. Bailey đóng Tiến sĩ Henry Loomis chuyên nghiên cứu các loài sinh vật. Rupert Friend đảm nhận Martin Krebs, đại diện của tập đoàn ma túy tài trợ cho chuyến thám hiểm. Phim còn có sự tham gia của Philippine Velge, Bechir Sylvain và Ed Skrein, trong vai các thành viên của nhóm Zora Bennett.

