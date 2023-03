Sao 'John Wick' đột ngột qua đời

MỹDiễn viên Lance Reddick - đóng vai Charon trong loạt phim "John Wick" - qua đời hôm 17/3 ở tuổi 60.

Theo Variety, thi thể của Reddick được phát hiện tại nhà riêng ở Los Angeles hôm 16/3. Người đại diện cho biết diễn viên qua đời vì "nguyên nhân tự nhiên", không tiết lộ thêm chi tiết. Trước đó một ngày, Reddick vẫn sử dụng mạng xã hội để đăng ảnh chụp cùng thú cưng của ông.

Diễn viên Lance Reddick trong một chương trình tại Mỹ năm 2019. Ảnh: IMDb

Nhiều đồng nghiệp bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của Reddick. Keanu Reeves viết trên trang cá nhân: "Chúng tôi cực kỳ đau đớn khi mất một người bạn, đồng đội yêu quý. Anh ấy xuất sắc, chuyên nghiệp và khiến bạn rất thoải mái khi được làm việc cùng. Tôi xin gửi lời chia buồn tới vợ, các con và gia đình Lance".

Reddick qua đời chỉ vài ngày trước khi John Wick 4 ra rạp. Ông góp mặt trong cả bốn phần với vai Charon - nhân viên của khách sạn Continental ở New York. Người này thường giúp đỡ sát thủ John Wick trong hành trình quay lại thế giới ngầm của siêu sát thủ. Reddick cũng được mời đóng Ballerina - dự án ngoại truyện của thương hiệu do Ana de Armas đóng chính.

Lance Reddick (trái) trong vai Charon. Ảnh: IMDb

Lance Reddick sinh ra và lớn lên ở Baltimore, Mỹ. Ông đóng phim từ đầu thập niên 1980 và nhận nhiều vai cảnh sát, nhân viên lực lượng chức năng. Diễn viên được nhớ đến với gương mặt nghiêm nghị nhưng cũng có nụ cười thân thiện. Ông gây chú ý với vai thám tử Johnny Basil trong mùa bốn series Oz (2000). Sau đó, hãng HBO tiếp tục giao ông vai cảnh sát Cedric trong series ăn khách The Wire (2002-2008).

Trong gần 40 năm đóng phim, diễn viên góp mặt trong nhiều bom tấn điện ảnh như One Night in Miami, Angel Has Fallen hay Godzilla vs. Kong. Ngoài diễn xuất, Reddick cũng được biết đến với vai trò lồng tiếng tại Hollywood. Nghệ sĩ góp giọng trong các phim và trò chơi điện tử như The Legend of Vox Machina, Horizon: Zero Dawn, Destiny...

Trailer John Wick 3 Trailer "John Wick 3", Lance Reddick xuất hiện giây thứ 36. Video: IMDb

Đạt Phan