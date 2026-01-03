Loạt phim điện ảnh Việt được mong đợi năm 2026

"Hộ linh tráng sĩ" - phim Johnny Trí Nguyễn làm đạo diễn võ thuật, "Thám tử Kiên" phần hai (Victor Vũ) được khán giả mong chờ năm nay.

Thị trường phim Việt năm nay đa dạng về màu sắc, từ tâm lý - tình cảm đến cổ trang, trinh thám. Bên cạnh các phim đã công bố lịch chiếu, một số dự án đang ghi hình hoặc trong quá trình hậu kỳ. Theo ông Phước Châu - cựu quản lý truyền thông một cụm rạp, sắp tới dòng phim chủ đạo vẫn là tác phẩm đề tài gia đình, khai thác những câu chuyện dung dị, giàu bản sắc ở khắp vùng miền. Ngoài ra, phim võ thuật là ẩn số, có thể cạnh tranh với các thể loại khác để chinh phục khán giả.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh

Johnny Trí Nguyễn hướng dẫn diễn viên tập luyện với gươm ở võ đường Johnny Trí Nguyễn hướng dẫn diễn viên "Hộ linh tráng sĩ" tập luyện với gươm ở võ đường. Video: Nhân vật cung cấp

Tác phẩm do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn, Johnny Trí Nguyễn chỉ đạo hành động. Phim thuộc thể loại huyền sử, mở đầu với sự kiện vua Đinh Tiên Hoàng qua đời vì bị sát hại. Bảy tráng sĩ được giao phó sứ mệnh: chạy đua với thời gian, đối đầu các thế lực thù địch, đưa 100 quan tài của vua theo bảy hướng khác nhau.

Johnny Trí Nguyễn đóng vai Hữu tướng quân, tái xuất điện ảnh sau 10 năm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Johnny Trí Nguyễn và đội ngũ cascadeur dành nửa năm để nghĩ ra những thế võ riêng biệt, kỳ vọng tạo được hiệu ứng chân thực trên màn ảnh. Phim có nhiều cảnh đối kháng sử dụng kiếm, gươm, do đó êkíp phải chuẩn bị các loại vũ khí để diễn viên tập luyện nhuần nhuyễn trước khi ra phim trường. Tác phẩm còn có sự tham gia của nghệ sĩ Tự Long, Đỗ Hải Yến, Tuấn Trần, Thiên Tú, cựu vận động viên Thúy Hiền, dự kiến ra rạp cuối tháng 8.

Thám tử Kiên 2

Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim tiếp nối thành công của phần một, xoay quanh nhân vật Kiên (Quốc Huy đóng) - viên quan tra án sống ở thế kỷ 19, cùng người bạn đồng hành Hai Mẫn (Đinh Ngọc Diệp). Nhân vật lên kinh thành, đối mặt với những vụ án phức tạp. Kịch bản được lấy cảm hứng từ tác phẩm Phục Gia truyện của nhà văn Hồng Thái - bố vợ đạo diễn. Bối cảnh mở rộng hơn phần một, không chỉ gói gọn trong một đô thị xưa.

Hậu trường diễn viên cao 2 m đóng ma da trong 'Thám tử Kiên' Victor Vũ nói về hậu trường hóa trang "Thám tử Kiên" phần một. Video: Đoàn phim cung cấp

Victor Vũ cho biết ban đầu viết nhiều đề cương cho nội dung phần hai nhưng chưa thực sự ưng ý. Anh được bố vợ giúp sức, tặng cuốn bản thảo dài vài trăm trang, sau đó bắt tay khởi động dự án. Ngoài hai nhân vật chính, phim có thêm khoảng 12 vai mới, khởi quay vào tháng 4, phát hành cuối năm.

Anh hùng

Thái Hòa (giữa) cùng diễn viên Võ Tấn Phát (trái) và Đoàn Thế Vinh trong buổi khai máy phim "Anh hùng" đầu tháng 11/2025. Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp

Phim do Thái Hòa đóng chính, đạo diễn Võ Thạch Thảo (Cây táo nở hoa) thực hiện, ra rạp dịp lễ 30/4. Diễn viên đóng vai người đơn thân sa cơ lỡ vận. Anh dàn dựng hành động giả để gây ấn tượng với con gái nhưng bất ngờ trở thành "người hùng quốc dân", sau đó đối mặt hậu quả khi bị phát hiện. Dự án lấy cảm hứng từ sự kiện có thật vào năm 2021, khi tài xế Nguyễn Ngọc Mạnh cứu một bé gái rơi từ tầng 12, tuy nhiên êkíp thay đổi cốt truyện theo thể loại chính kịch - hài.

Thỏ ơi

Tác phẩm mới của Trấn Thành công chiếu dịp Tết Bính Ngọ, thuộc thể loại tâm lý - sở trường của anh. Ca sĩ Lyly vào vai host một talkshow về chuyện đời tư. Cô cùng các khách mời là người nổi tiếng - do Đinh Ngọc Diệp, BB Trần, Gil Lê, Cris Phan đóng - bàn luận về quan điểm hôn nhân, tình yêu dựa trên trải nghiệm bản thân.

First-look "Thỏ ơi" - dự kiến ra rạp mùng Một Tết 2026 First look "Thỏ ơi". Video: TT Town

Cao trào là khi một cô gái đeo mặt nạ thỏ tham gia show, giãi bày chuyện bị bạn trai (Trấn Thành đóng) uy hiếp, thao túng tâm lý, song không thể thoát khỏi mối quan hệ này. Đạo diễn cho biết phim mang không khí trẻ trung, năng động với dàn diễn viên Gen Z như Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương.

Nhà ba tôi một phòng

Trở lại màn ảnh rộng sau 5 năm, Trường Giang giữ ba vai trò, gồm đạo diễn, nhà sản xuất kiêm diễn viên. Anh đóng vai Thạch - người cha sống cùng con gái An (Minh Anh) - trong căn hộ chật hẹp giữa trung tâm thành phố. Hàng ngày, ông miệt mài mưu sinh bằng nghề làm mắm. Ông thường khuyên con sống ngay thẳng, bởi "tiền mất vẫn kiếm được, uy tín mất thì kiếm đâu ra".

First look video "Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang First look "Nhà ba tôi một phòng". Video: Đoàn phim cung cấp

Khi An thi trượt hai trường đào tạo về thời trang ở nước ngoài - ngành học cô yêu thích, ông Thạch khuyên con về làm nghề gia truyền cùng ông. Từ đây, cha con họ xảy ra nhiều rạn nứt, bắt nguồn từ những khác biệt trong cách nghĩ, lối sống giữa hai thế hệ. Phim ra rạp dịp Tết Bính Ngọ, đối đầu tác phẩm của Trấn Thành.

Tài

Tác phẩm do Mai Tài Phến đạo diễn kiêm đóng chính, ca sĩ Mỹ Tâm sản xuất. Anh vào vai Tài - người đàn ông mưu sinh ở miền sông nước. Nhân vật có vẻ ngoài phong trần, làm công việc bốc vác ở chợ cá, có cuộc sống kín tiếng. Anh từng tham gia buôn thuốc lá lậu ở khu vực biên giới, trải qua năm tháng khắc nghiệt.

Teaser phim "Tài" Teaser phim "Tài". Video: MT Entertainment

Vai của Mỹ Tâm được hé lộ trong cảnh một cô gái chăm sóc Tài lúc anh bị thương. Phim đánh dấu sự tái hợp của hai diễn viên trong điện ảnh sau sáu năm, kể từ phim Chị trợ lý của anh (2019). Nội dung phim thiên về chất giải trí, pha trộn nhiều thể loại như gia đình, hành động. Nhà sản xuất chưa công bố cụ thể ngày phát hành, cho biết phim ra rạp vào mùa xuân.

Đại tiệc trăng máu 8

Dàn diễn viên phim "Đại tiệc trăng máu 8". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Tác phẩm do Charlie Nguyễn sản xuất, Phan Gia Nhật Linh đạo diễn, ra rạp dịp lễ 30/4. Kịch bản theo môtíp của Tiệc trăng máu - phim Quang Dũng đạo diễn, doanh thu 175 tỷ đồng - khi quy tụ nhiều tuyến nhân vật. Họ tham gia công khai tin nhắn, cuộc gọi trên điện thoại, tuy nhiên trò chơi được nâng cấp lên thành phiên bản cuộc chiến sinh tồn, với lời cảnh báo người thua cuộc sẽ mất mạng. Ngoài Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn - hai diễn viên trong phim trước, tác phẩm có sự tham gia của nghệ sĩ Đức Khuê, Liên Bỉnh Phát, Miu Lê.

