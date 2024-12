Loạt phim điện ảnh lỗ nặng nhất năm 2024

Bom tấn "Furiosa: A Mad Max Saga", "Joker: Folie à Deux" - kinh phí hơn 100 triệu USD - kém thu hút vì thay đổi diễn viên, kịch bản tệ.

Trong năm qua, bom tấn Argylle, Joker 2 được đầu tư kinh phí sản xuất hàng trăm triệu USD song không đạt lợi nhuận như mong đợi. Một số phim như The Fall Guy, Madame Web có doanh thu cao hơn ngân sách, nhưng vẫn thấp hơn mức hòa vốn do chưa tính chi phí quảng bá. Điểm đáng chú ý là các dự án này có sự góp mặt của dàn sao hạng A, do các đạo diễn tài năng thực hiện, lại bị khán giả phớt lờ. Trang CBS điểm qua 10 tác phẩm lỗ nặng nhất năm.

Furiosa: A Mad Max Saga

Trailer 'Furiosa: A Mad Max Saga' Trailer phim "Furiosa: A Mad Max Saga". Video: Warner Bros. Vietnam

Ngân sách: 168 triệu USD

Tổng doanh thu: 173,78 triệu USD

Giới chuyên môn nhận định phần tiền truyện Furiosa mang tinh thần của phần phim trước khi có nhiều cảnh hành động, nhạc nền và bối cảnh ấn tượng. Tuy nhiên, tác phẩm không hấp dẫn với người hâm mộ do thay đổi diễn viên chính. Dự án năm 2015 thành công nhờ sức hút của Tom Hardy và Charlize Theron, còn Anya Taylor-Joy là diễn viên giỏi nhưng khán giả chưa từng xem cô đóng Furiosa.

Tạo hình Anya Taylor-Joy trong phim "Furiosa: A Mad Max Saga". Ảnh: Warner Bros. Pictures

Joker: Folie à Deux

Trailer 2 'Joker: Folie à Deux' (Joker: Điên có đôi) Trailer "Joker: Folie à Deux". Video: Warner Bros. Vietnam

Ngân sách: 190-200 triệu USD

Tổng doanh thu: 206,4 triệu USD

Sau Joker (2019), người hâm mộ mong chờ phần tiếp theo Folie à Deux với sự tham gia của Lady Gaga. Tuy nhiên, phần phim gây thất vọng khi miêu tả nhân vật chính như kẻ yếu đuối, chối bỏ bản ngã. Sự thiếu vắng các yếu tố hành động và việc lạm dụng âm nhạc làm mạch phim rời rạc, không truyền tải được thông điệp.

The Fall Guy

Trailer 'The Fall Guy' Trailer "The Fall Guy". Video: Universal Pictures

Ngân sách: 125 triệu USD

Tổng doanh thu: 181 triệu USD

Tác phẩm lấy cảm hứng dựa trên loạt phim truyền hình cùng tên ra mắt những năm 1980. Nội dung xoay quanh diễn viên đóng thế Colt Seavers (Ryan Gosling thủ vai) đang trong quá trình hồi phục sau tai nạn ở phim trường. Một lần, Colt gặp lại người yêu cũ, đạo diễn Jody Moreno (Emily Blunt), sau đó chấp nhận đóng thế cho dự án của cô. Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu rẽ hướng khi nam chính bỗng nhiên mất tích.

Dù truyền tải tinh thần của bản gốc với nhiều pha hành động và hiệu ứng cháy nổ được đầu tư, The Fall Guy của đạo diễn David Leitch không đạt thành công tại phòng vé. Tác phẩm phải cạnh tranh nhiều dự án "nặng ký" khác như Kingdom of the Planet of the Apes và Tarot. Đồng thời, chiến dịch quảng bá không hiệu quả khiến việc thu hút khán giả trở nên khó khăn.

The Crow

Poster phim "The Crow". Ảnh: CGV

Ngân sách: 50 triệu USD

Tổng doanh thu: 23,9 triệu USD

Phim của đạo diễn Rupert Sanders là bản làm lại The Crow (1994) của Alex Proyas. Nội dung về chuyện tình Eric (Bill Skarsgård) và Shelly (FKA Twigs), bị sát hại khi đang trải qua ngày tháng nồng nhiệt bên nhau. Sau khi qua đời, Eric được trao cơ hội trở lại dương gian để trả thù những kẻ khiến anh và người yêu chịu bi kịch, báo thù cho Shelly.

Giới chuyên môn đánh giá phiên bản lần này cố gắng tái hiện không khí ma mị đặc trưng nhưng vẫn không thể vượt qua bản gốc. Câu chuyện về sự trả thù của nhân vật chính kém ấn tượng. Diễn xuất thiếu sự ăn ý, kịch bản hời hợt cũng là yếu tố khiến phim không được chú ý.

Argylle

Trailer 'Argylle' Trailer "Argylle". Video: Universal Pictures Vietnam

Ngân sách: 200 triệu USD

Tổng doanh thu: 96,2 triệu USD

Phim do Matthew Vaughn đạo diễn, về tiểu thuyết gia Elly Conway (Bryce Dallas Howard thủ vai), bị cuốn vào cuộc phiêu lưu khi những tình tiết trong cuốn sách của cô - xoay quanh điệp viên Argylle (Henry Cavill đóng) - xảy ra ngoài đời thật.

Tác phẩm quy tụ dàn sao, có tài tử Henry Cavill nhưng vẫn không thể làm hài lòng khán giả. Các cảnh hành động kéo dài, thiếu sự liên kết với cốt truyện chính, được kể bằng tiết tấu nhanh làm người xem khó theo dõi. Yếu tố hài hước và hình ảnh đẹp mắt là những điểm sáng hiếm hoi, nhưng không đủ để cứu kịch bản yếu.

Megalopolis

Trailer 'Megalopolis' Trailer "Megalopolis". Video: IGN

Ngân sách: 120 triệu USD

Tổng doanh thu: 13,7 triệu USD

Dự án của đạo diễn Francis Ford Coppola lấy bối cảnh nước Mỹ hiện đại, về hai nhân vật tham gia xây dựng lại thành phố: Kiến trúc sư Cesar Catilina (Adam Driver thủ vai) theo chủ nghĩa lý tưởng và thị trưởng Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito) theo chủ nghĩa thực dụng. Mối quan hệ giữa họ trở nên căng thẳng khi con gái của Franklyn - Julia (Nathalie Emmanuel) - đem lòng yêu Cesar.

Tác phẩm gặp khó khăn từ khi hình thành ý tưởng đến khi ra mắt, không tìm được nguồn tài trợ lẫn chi phí phát hành. Theo CBR, phim kém thu hút do cách chỉ đạo và biên kịch nhàm chán của Coppola. Vanity Fair đánh giá: "Một số người mê điện ảnh sẽ thấy giá trị trong bộ phim này nhưng người khác sẽ thấy khó hiểu".

Fly Me to the Moon

Trailer 'Fly Me to the Moon' (Vụ bê bối ánh trăng) Trailer "Fly Me to the Moon". Video: Sony Pictures Vietnam

Ngân sách: 100 triệu USD

Tổng doanh thu: 40 triệu USD

Phim do Greg Berlanti đạo diễn, xoay quanh sự kiện đổ bộ lên Mặt Trăng của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vào thập niên 1960. NASA thuê chuyên gia tiếp thị Kelly Jones (Scarlett Johansson đóng) nhằm lôi kéo sự ủng hộ của mọi người cho sứ mệnh này. Trước áp lực đó, Kelly phải thực hiện quay một cuộc đổ bộ giả để dự phòng. Điều này đẩy cô và giám đốc dự án Cole Davis (Channing Tatum) vào những tình huống dở khóc dở cười.

Tác phẩm có nhiều màn tương tác lãng mạn giữa hai nhân vật, điểm trừ nằm ở việc sai sót các chi tiết khoa học và kịch bản nhạt nhòa. Bộ phim cố xây dựng các phân đoạn tình cảm trong bối cảnh khoa học vũ trụ nhưng không chạm đến cảm xúc của khán giả, đồng thời chiến dịch quảng bá mờ nhạt ảnh hưởng lớn đến doanh thu.

Madame Web

Trailer 'Madame Web' Trailer "Madame Web". Video: Sony Pictures Vietnam

Ngân sách: 80-100 triệu USD

Tổng doanh thu: 100,5 triệu USD

Phim lấy cảm hứng từ truyện tranh Marvel, xoay quanh nhân viên y tế Cassandra Webb (Dakota Johnson đóng) phát hiện mình có sức mạnh kỳ lạ sau một tai nạn. Năng lực giúp cô bảo vệ được nhiều người, trong đó có Julia Carpenter (Sydney Sweeney), Anya Corazon (Isabela Merced) và Mattie Franklin (Celeste O'Connor). Cassandra phải hợp sức với ba cô gái này để chống lại ác nhân Ezekiel Sims (Tahar Rahim).

Trừ các phim Venom, hãng Sony Pictures thất bại khi mở rộng Vũ trụ Người Nhện trong vài năm qua. Các nhân vật như Madame Web và Morbius có tiềm năng nhưng cách khai thác của êkíp sơ sài và thiếu sáng tạo. Kịch bản yếu, nhịp phim chậm khiến Madame Web trở nên nhàm chán. Trên Rotten Tomatoes, Madame Web xếp thứ 17 trong danh sách các phim siêu anh hùng tệ nhất mọi thời.

Horizon: An American Saga - Chapter 1

Trailer 'Horizon: An American Saga - Chapter 1' Trailer "Horizon: An American Saga - Chapter 1". Video: Warner Bros. Pictures

Ngân sách: 58 triệu USD

Tổng doanh thu: 38,2 triệu USD

Phim dài ba giờ, kể về sự mở rộng của miền Tây nước Mỹ sau cuộc nội chiến ở thế kỷ 19, được kể qua góc nhìn của người chăn nuôi gia súc, nông dân, binh lính và những người bản địa. Theo giới phê bình, Horizon của Kevin Costner hoàn toàn không có cơ hội thu lợi nhuận khi thời lượng "quá sức chịu đựng" của nhiều người.

Guardian nhận xét tác phẩm không để lại nhiều ấn tượng vì cốt truyện chưa được giải quyết, không khiến người xem hồi hộp và chờ đợi tình tiết tiếp theo. TheWrap đánh giá phim mở màn với những pha hành động bùng nổ, nhưng trở nên lê thê khi Costner dành khoảng 20 phút tiếp theo để xây dựng từng cốt truyện. Với phản hồi tiêu cực từ khán giả, nhiều khả năng phần hai và ba sẽ không được sản xuất.

Borderlands

Trailer 'Borderlands' (Borderlands: Trở lại Pandora) Trailer "Borderlands". Video: CGV

Ngân sách: 110 triệu USD

Tổng doanh thu: 33 triệu USD

Phim chuyển thể từ trò chơi điện tử nổi tiếng cùng tên, xoay quanh thợ săn tiền thưởng Lilith (Cate Blanchett thủ vai) miễn cưỡng trở về hành tinh Pandora để tìm con gái mất tích của Atlas (Edgar Ramírez), kẻ nắm quyền lực tối thượng trong vũ trụ. Cô cùng đồng đội chiến đấu với hàng loạt sinh vật kỳ lạ cùng kẻ thù để khám phá ra bí mật của Pandora.

Dù có nhiều sao như Kate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Jack Black, phim không thể đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ từ khi trailer phát hành. Trong bối cảnh xu hướng chuyển thể trò chơi thành phim phát triển, Borderlands có bước thụt lùi với câu chuyện rời rạc, không chuyển tải tinh thần của series game.

Quế Chi (theo CBR)