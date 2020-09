Loạt phim chiếu rạp tháng 9

Phim xoay quanh nhà văn nữ da màu Veronica Henley bị một thế lực bí ẩn kéo thời kỳ tiền nội chiến, khi chế độ nô lệ vẫn hoành hành. Cô phải tìm cách để tránh những mối họa và sống sót trở về hiện tại. Dự án do hãng Blumhouse - đứng sau nhiều bom tấn chủ đề người da màu như Get Out, Us... - sản xuất.

Hard Kill (Đối đầu)

Khởi chiếu: 4/9

Thể loại: Kinh dị - Hành động - Tội phạm

Trailer Hard Kill

Phim xoay quanh tỷ phú công nghệ Donovan Chalmers sở hữu công nghệ có thể hủy diệt thế giới. Một tổ chức muốn chiếm công nghệ này nhằm xây dựng lại trật tự thế giới. Chúng bắt cóc con gái Chalmers ép ông phải giao nộp. Kịch bản xoay quanh sự lựa chọn giữa việc giải cứu con gái hay bảo vệ thế giới. Phim có sự tham gia của tài tử Bruce Willis và Jesse Metcalfe.

A Mermaid in Paris (Nàng tiên cá ở Paris)

Khởi chiếu: 11/9

Thể loại: Tình cảm - Lãng mạn

Poster phim. Ảnh: CJ.

Sau nhiều lần đổ vỡ, chàng ca sĩ Gaspard mất đi niềm tin vào phụ nữ. Trong khi đó, nàng tiên cá Lula chưa từng nếm trải hương vị tình yêu vì giọng hát của cô có thể giết chết đàn ông. Một cơn thủy triều ở sông Seine (Paris) đưa hai người tới bên nhau và tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn.

Greenland (Thảm họa thiên thạch)

Khởi chiếu: 11/9

Thể loại: Thảm họa - Khoa học viễn tưởng

Poster phim. Ảnh: ‎Thunder Road Films.

Bộ phim dự kiến ra mắt giữa tháng 8 nhưng bị hoãn vì dịch. Các nhà khoa học phát hiện một thiên thạch sắp va vào Trái đất. Greenland được khuyến cáo là nơi trú ẩn duy nhất an toàn cho loài người. John Garrity lên kế hoạch đưa vợ con tới đây để tránh thảm họa. Tác phẩm khai thác cuộc giành giật sự sống của gia đình Garrity với những người khác.

Bloodlust Lady (Ác nữ)

Khởi chiếu: 11/9

Thể loại: Kinh dị

Poster phim. Ảnh: Lotte.

Một ngôi làng xuất hiện hàng loạt vụ án giết người bí ẩn. Nhiều người đồn hung thủ là một phụ nữ trong bộ trang phục màu đỏ, người từng bị giết hại và quay lại dương gian nhằm báo thù.

>> Xem tiếp

Đạt Phan (Video: CJ, Lotte, Galaxy)