Loạt phim chiếu rạp tháng 8

"Tenet" của Christopher Nolan, phim Việt "Tiệc Trăng Máu" và "Chồng Người Ta"... dự kiến ra rạp trong tháng 8.

The Elfkins - Baking a Difference (Tí hon hậu đậu)

Khởi chiếu: 7/8

Thể loại: Hoạt hình - Hài - Gia đình

Trailer Tí hon hậu đậu

Tác phẩm kể về tộc người tí hon Elfkins, sống hơn hai thế kỷ dưới lòng đất tránh xa loài người vì nghĩ họ xấu xa. Cô bé nghịch ngợm Helvi quyết định lên mặt đất thám hiểm, rủ theo hai bạn Buck và Kipp. Bộ ba khám phá thế giới con người, làm quen với thợ làm bánh Theo. Tác phẩm ca ngợi tình bạn và khuyến khích mọi người nên đối xử tốt, giúp đỡ lẫn nhau mặc cho những khác biệt.

Simon's Got a Gift (Kẻ cắp nhân dạng)

Khởi chiếu: 7/8

Thể loại: Kỳ ảo - Lãng mạn - Gia đình

Trailer Kẻ cắp nhận dạng

Tác phẩm theo chân cậu bé mồ côi Simon sở hữu năng lực biến đổi ngoại hình thành người từng chạm vào. Giấc mơ của của cậu là có một gia đình như những đứa trẻ khác. Cậu biến hóa thành người bạn thân Thomas, gặp tai nạn trong một buổi vào rừng chơi. Từ đó, Simon sống cuộc sống mới suốt 10 năm trước khi bí mật bị phanh phui.

Black Water: Abyss (Cá sấu tử thần)

Khởi chiếu: 7/8

Thể loại: Kinh dị có yếu tố siêu nhiên

Hình ảnh cá sấu rượt đuổi người trong phim. Ảnh: Guardian.

Năm người bạn rủ nhau đi khám phá một hang động nằm phía Bắc Australia, mặc cho các cảnh báo về cơn bão sắp đổ bộ. Mắc kẹt vì nước dâng cao trong hang, họ bị rượt đuổi bởi một con cá sấu bí ẩn xuất hiện dưới làn nước đen.

Endless (Mãi bên em)

Khởi chiếu: 7/8

Thể loại: Lãng mạn - Kỳ ảo

Căp đôi Riley và Chris. Ảnh:

Riley và Chris yêu nhau từ thời trung học, nhưng không thể bên nhau sau một tai nạn ôtô thảm khốc. Riley luôn tự trách bản thân là nguyên nhân gây ra cái chết của bạn trai. Bằng một phép màu, hai người có thể kết nối dù ở hai thế giới khác nhau. Bộ phim nói về bài học quan trọng: vượt qua quá khứ để bước tiếp.

Những cô vợ hành động

Khởi chiếu: 7/8

Thể loại: Hài

Trailer Những cô vợ hành động

Phim xoay quanh cuộc sống của ba cặp tình nhân trẻ. Ba cô vợ lên kế hoạch dạy cho chồng một bài học khi phát hiện các anh này trốn nhà đi chơi xuyên đêm. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên của nhóm hài Fap TV (Huỳnh Phương, Thái Vũ, Vinh Râu), Quỳnh Thư, Phan Hoàng Kim...

My Spy (Điệp viên siêu lầy)

Khởi chiếu: 14/8

Thể loại: Hành động - Hài

Trailer My Spy

Phim kể về điệp viên Jason Jones trong một nhiệm vụ bị cô bé chín tuổi Sophie phát hiện thân phận. Sophie yêu cầu Jones huấn mình luyện thành điệp viên, nếu không muốn cô làm lộ danh tính thật của anh.

Bigfoot Family (Gia Đình Chân To Phiêu Lưu Ký)

Khởi chiếu: 14/8

Thể loại: Hoạt hình - Gia đình

Gia đình Adam trong phim. Ảnh: IMDB.

Phim tiếp nối Bố Tớ Là Chân To (2017) về cậu bé Adam. Trong phần cũ, Adam đi tìm cha mất tích và phát hiện ông thuộc tộc người rừng Chân To trong truyền thuyết. Bigfoot Family khai thác các cuộc phiêu lưu của gia đình Adam sau khi đoàn tụ. Họ chuyển đến Alaska thực hiện dự án vì môi trường và phát hiện một âm mưu đen tối do công ty dầu mỏ đứng sau.

Đạt Phan

Video: Youtube