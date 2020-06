Loạt phim chiếu rạp tháng 7

"Bằng chứng vô hình", "Ròm" là phim Việt nổi bật trong tháng, còn "Peninsula" kể tiếp câu chuyện trong "Train to Busan".

Force of Nature (Phi vụ bão tố)

Ngày khởi chiếu: 3/7

Thể loại: Hành động - Hình sự

Trailer Force of Nature (Phi vụ bão tố)

Chàng cảnh sát Cadeo (Emile Hirsch đóng) được giao nhiệm vụ sơ tán khẩn cấp cư dân tại một khu chung cư giữa lòng Puerto Rico khi cơn bão lớn bất ngờ đổ bộ. Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, lúc cơn bão nghiệt ngã đe dọa nhấn chìm cả tòa nhà trong biển nước, Cadeo và cộng sự vô tình đụng độ băng cướp máu lạnh.

Pee Nak 2 (Ngôi đền kỳ quái 2)

Ngày khởi chiếu: 3/7

Thể loại: Kinh dị - Hài

Trailer Pee Nak 2 (Ngôi đền kỳ quái 2)

Hai nhà sư First và Balloon không chịu nổi sự khổ cực của đời tu hành nên quyết định lén hoàn tục. Tuy nhiên, họ bắt đầu bị một thế lực tà ác gieo rắc ám ảnh. Phim quy tụ Phiravich Attachitsataporn, Timethai Plangsilp, Paisarnkulwong Vachiravit, theo phong cách kinh dị tâm linh pha hài quen thuộc của điện ảnh Thái.

Survive the Night (Đêm sống còn)

Ngày khởi chiếu: 3/7

Thể loại: Hành động - Hình sự

Survive the Night (Đêm sống còn)

Những tên cướp bị thương và chạy trốn khỏi cảnh sát săn lùng. Để tránh bị phát hiện, chúng không vào bệnh viện mà bám theo chân một bác sĩ về nhà riêng để ép ông chữa trị. Sau đó, chúng đã bắt trói và uy hiếp cả gia đình người này. Phim quy tụ các diễn viên Bruce Willis, Chad Michael Murray và Lydia Hull.

The Voices (Tiếng vọng từ địa ngục)

Ngày khởi chiếu: 3/7

Thể loại: Kinh dị - Kịch tính

Grace - một cô gái trẻ vừa chia tay hôn phu - trở về nhà sau nhiều năm xa cách. Vừa xoay xở với người chị gái mắc chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng, Grace vừa đối mặt với nhiều tình huống quái gở trong nhà. Cô dần nhận ra những sự thật đen tối vẫn luôn ẩn sâu trong bản thân.

Bằng chứng vô hình

Ngày khởi chiếu: 10/7

Thể loại: Kịch tính

Trailer Bằng chứng vô hình

Do mất thị giác, Thu (Phương Anh Đào) phải bỏ dở việc học cảnh sát. Trong dịp tình cờ, cô phát hiện vụ án do tên biến thái Lê (Quang Tuấn đóng) gây ra. Thu cố thuyết phục lực lượng công an tin những điều mình biết, đồng thời phải chạy trốn kẻ sát nhân đang săn lùng cô.

Check-in Shock

Ngày khởi chiếu: 10/7

Thể loại: Kinh dị

Game show thực tế Check-in Shock thu hút người chơi với món tiền thưởng khổng lồ. Tám người chơi được chia làm bốn cặp, lần lượt làm nhiệm vụ liên quan đến chuyện tâm linh và ghi hình lại. Chương trình được thực hiện ở một bệnh viện bị đồn có ma, ngay vòng đầu các thí sinh đã cảm nhận những hiện tượng lạ.

Low Season (Yêu nhau mùa "ế")

Ngày khởi chiếu: 10/7

Thể loại: Tình cảm - Kinh dị

Trailer Yêu nhau mùa ế

Tác phẩm xoay quanh một cô gái có thể nhìn thấy ma quỷ, vừa chia tay bạn trai. Cô rời khỏi thành phố đến ở ẩn tại một khu nghỉ dưỡng xa xôi ở phía Bắc Thái Lan, vô tình gặp một chàng trai chuyên viết kịch bản. Cả hai bắt đầu hành trình chạy trốn khỏi ma quỷ và dần dần cảm mến nhau.

Scoob! (Cuộc phiêu lưu của Scooby-Doo)

Ngày khởi chiếu: 10/7

Thể loại: Phiêu lưu - Hài

Scoob! (Cuộc phiêu lưu của Scooby-Doo)

Tác phẩm là phần mới nhất trong thương hiệu nổi tiếng về chú chó Scooby-Doo. Câu chuyện xoay quanh sự ra đời của biệt đội thám tử năm thành viên nổi tiếng gồm Scooby, Shaggy, Fred, Daphne và Velma. Họ phải chạy đua với thời gian, ngăn chặn âm mưu giải phóng con chó ma Cerberus.

Without a Body (Bóng ma không xác)

Ngày khởi chiếu: 10/7

Thể loại: Kinh dị

Sau khi mất người vợ yêu dấu trong tai nạn, Alex - nhà văn chuyên viết truyện kỳ bí - cùng hai con gái tới sống trong một căn nhà có lịch sử lâu đời. Hàng loạt sự kiện đáng sợ xảy ra khiến một người không tin vào ma quỷ như Alex cũng dần hoài nghi và lo âu cho sự an toàn của gia đình.

Đỉnh mù sương

Ngày khởi chiếu: 17/7

Thể loại: Hành động

Trailer "Đỉnh Mù Sương"

Sau cái chết bất ngờ của vợ, Phi (Peter Phạm đóng) - một võ sĩ tự do - quyết tâm săn lùng kẻ ác. Tại bản Mù Sương, anh đối mặt ông trùm Ba Râu và phát hiện nhiều bí mật kinh hoàng. Phi đứng trước lựa chọn: báo thù cho người thân hay bảo vệ người dân nơi đây.

Ghosts of War

Ngày khởi chiếu: 17/7

Thể loại: Kinh dị - Chiến tranh

Trailer Ghosts of War

Cuối Thế chiến thứ hai, khi quân phát xít gần bại trận, năm người lính Mỹ được giao nhiệm vụ canh giữ một lâu đài tại Pháp. Họ rơi vào tình trạng hoảng loạn khi gặp phải một kẻ thù siêu nhiên còn đáng sợ hơn rất nhiều những gì từng trải qua trên chiến trường.

