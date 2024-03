Loạt phim chiếu rạp tháng 3

"Dune 2", "Kung Fu Panda 4" và "The Taste of Things" của Đạo diễn xuất sắc LHP Cannes 2023 Trần Anh Hùng ra rạp trong nước tháng 3.

Dune: Hành tinh cát - phần 2 (Dune: Part Two)

Trailer "Dune 2" Trailer "Dune 2". Video: Warner Bros. Vietnam

Khởi chiếu: 1/3

Thể loại: Hành động, phiêu lưu

Tác phẩm do Denis Villeneuve đạo diễn, chuyển thể từ tiểu thuyết của Frank Herbert. Nội dung tiếp nối câu chuyện phần trước, xoay quanh hành trình trả thù những kẻ đã hủy hoại gia đình của Paul Atreides (Timothée Chalamet đóng). Paul nhận được sự giúp đỡ từ tộc người Fremen và Chani (Zendaya) - cô gái xinh đẹp anh quen trên đường lưu vong. Lúc này, Paul trở nên dạn dày sau khi trải qua biến cố lớn của gia tộc. Từ một thiếu niên ngây thơ, anh phải gánh vác vận mệnh của cả hành tinh Arrakis.

Quỷ thay đầu (Baghead)

Trailer 'Quỷ thay đầu' (Baghead) Trailer "Baghead". Video: CJ ENM

Khởi chiếu: 1/3

Thể loại: Kinh dị

Phim của đạo diễn Alberto Corredor, xoay quanh cô gái Iris (Freya Allan) bị người cha (Peter Mullan) ghẻ lạnh. Sau khi ông qua đời, cô trở thành người thừa kế quán rượu xuống cấp tồn tại hàng thế kỷ ở Berlin. Sau khi tình cờ xem được đoạn video ghi lại lời trăn trối của cha, Iris phát hiện ác quỷ 400 năm tuổi tên Baghead bị nhốt dưới tầng hầm, có khả năng triệu hồi người chết.

Từ đó, Iris tận dụng sức mạnh của Baghead để kiếm tiền. Khách hàng phải trả hai nghìn USD tiền mặt để đổi lấy hai phút nói chuyện cùng người đã khuất. Tuy nhiên, Iris sớm phát hiện ra việc vi phạm những quy tắc cấm có thể gây ra hậu quả khó lường. Cùng người bạn thân Katie (Ruby Barker), Iris phải chiến đấu để giữ quyền kiểm soát Baghead và tìm ra cách tiêu diệt ác quỷ.

Bà thím báo thù (Citizen of a Kind)

Trailer 'Bà thím báo thù' (Citizen of a Kind) Trailer "Bà thím báo thù". Video: Galaxy

Khởi chiếu: 1/3

Thể loại: Hài, hành động

Dự án do Park Young Ju đạo diễn, kể về Duk Hee (Ra Mi Ran), một phụ nữ trung niên chật vật duy trì tiệm giặt ủi sau sự cố hỏa hoạn. Duk Hee nhận được cú điện thoại từ Son, tự xưng là nhân viên ngân hàng với lời hứa cấp cho cô khoản vay với lãi suất ưu đãi. Tuy nhiên, Son yêu cầu Duk Hee phải gửi trước cho anh ta một khoản tiền gọi là "phí vay mượn". Sau khi chuyển tiền, cô nhận ra mình trở thành nạn nhân của kẻ lừa đảo.

Cú lừa khiến Duk Hee mất hết tài sản, có thể bị tống ra đường. Trong lúc cô đau khổ, đứng trước nguy cơ mất quyền nuôi dưỡng hai con, thì tên lừa đảo gọi cho Duk Hee để giúp trốn thoát khỏi đường dây tội phạm.

Hội chứng tuổi thanh xuân: Cô bé đeo cặp sách (Rascal Does Not Dream of a Knapsack Kid)

Trailer 'Hội chứng tuổi thanh xuân: Cô bé đeo cặp sách' Trailer "Hội chứng tuổi thanh xuân: Cô bé đeo cặp sách". Video: Galaxy

Khởi chiếu: 1/3

Thể loại: Hoạt hình

Phần ba trong loạt phim điện ảnh Hội chứng tuổi thanh xuân (Rascal Does Not Dream) do Soichi Masui đạo diễn, chuyển thể từ tiểu thuyết Seishun Buta Yarō của tác giả Kamoshida Hajime. Nội dung xoay quanh nhân vật Sakuta Azusagawa. Một ngày, anh tìm thấy cô gái Mai Sakurajima đang lang thang trong thư viện của trường. Sakuta nhận ra Mai đang mắc phải "hội chứng tuổi thanh xuân" (Adolescence Syndrome). Sakuta muốn ở bên cạnh Mai và giúp giải quyết vấn đề mà cô gặp phải.

Ở phần này, trong lúc Sakuta chờ Mai ở bờ biển, cậu bất ngờ gặp một cô bé có ngoại hình giống y hệt Mai lúc nhỏ. Cao trào của phim diễn ra khi mẹ của Sakuta liên lạc và nói muốn gặp lại anh em Sakuta và Kanade.

Thợ săn thành phố: Siêu chất thiên thần (City Hunter the Movie: Angel Dust)

Trailer 'Thợ săn thành phố: Siêu chất thiên thần' Trailer "Thợ săn thành phố: Siêu chất thiên thần". Video: CGV

Khởi chiếu: 1/3

Thể loại: Hoạt hình

Phim của đạo diễn Kazuyoshi Takeuchi và Kenji Kodama, kể về tay súng đánh thuê Ryo Saeba với biệt danh "Thợ săn thành phố". Một ngày, Ryo bất ngờ bị truy sát. Cậu phải chiến đấu với những cỗ máy có tên Angel Dust. Trong quá trình điều tra kẻ muốn giết chết mình, Ryo phát hiện người đứng sau Angel Dust là tên phản diện anh từng đụng độ.

Điện thoại ma ám (Cellphone)

Trailer 'Điện thoại ma ám' Trailer "Điện thoại ma ám". Video: Lotte Entertainment

Khởi chiếu: 1/3

Thể loại: Kinh dị

Dự án do Luke Sommer chỉ đạo. Wynne (Whitney Rose Pynn đóng) bị chấn thương tâm lý sau cái chết của chồng sắp cưới. Cô quyết định chuyển đến nơi khác để quên đi những buồn đau. Thế nhưng, những hiện tượng bí ẩn xuất hiện tại ngôi nhà mới, đồng thời Wynne nhìn thấy những hình ảnh báo hiệu cái chết của mình trong điện thoại. Cô trở nên lo lắng, bắt đầu tìm cách đối phó những hiện tượng siêu nhiên để bảo vệ tính mạng.

Quý cô thừa kế 2

Trailer 'Quý cô thừa kế 2' Trailer "Quý cô thừa kế 2". Video: Galaxy

Khởi chiếu: 8/3

Thể loại: Chính kịch

Phim của đạo diễn Hoàng Duy, kể về gia đình của Cao Minh (Huy Khánh) - Hải Đường (Trang Nhung) và con gái tên Kim (Quyên Qui). Một ngày, Cao Minh trở nên hung hăng, có xu hướng kiểm soát vợ và con gái. Còn Kim bất mãn và nổi loạn, chống đối cha mẹ vì không muốn cho mình đi du học. Sự căng thẳng trong ngôi nhà lên đến đỉnh điểm khi cả ba nghi ngờ nhau, cho rằng mâu thuẫn đang được ai đó sắp đặt.

