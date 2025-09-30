Loạt ôtô vừa ra mắt khách Việt tháng 9

Tân binh Skoda Slavia lần đầu giới thiệu, những mẫu xe còn lại chủ yếu là bản nâng cấp giữa chu kỳ, giá 468 triệu đồng đến 2,789 tỷ đồng.

Thị trường ôtô Việt Nam tháng 9 chào đón bốn mẫu xe mới. Trong đó có một mẫu xe lần đầu tiên ra mắt thị trường là Skoda Slavia. Còn lại là hai bản nâng cấp mới gồm Xpander, EQB và bản hiệu suất cao của dòng Countryman.

Skoda Slavia mới

Skoda Slavia ra mắt thị trường Việt Nam ngày 11/9 tại Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

Tân binh Skoda Slavia - xe gầm thấp phân khúc B lần đầu ra mắt thị trường Việt Nam. Xe lắp ráp tại Việt Nam. Slavia bán ba phiên bản, giá 468-568 triệu đồng.

Sedan cỡ B nhiều năm qua vẫn là phân khúc sở hữu doanh số lớn hàng đầu thị trường bởi giá bán dễ tiếp cận, hướng đến người mua lần đầu hay chạy dịch vụ. Phần lớn các sản phẩm bán chạy đều lắp ráp trong nước. Trong đó, Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City lần lượt là ba mẫu xe có sức bán hàng mạnh nhất. Phân khúc này hiện nay không có sự khác biệt về giá, mà các mẫu xe cạnh tranh nhau chủ yếu ở trang bị và vận hành.

Mitsubishi Xpander 2025

Mitsubishi Xpander 2025 bản AT Premium giá 659 triệu đồng. Ảnh: Lương Dũng

Hãng xe Nhật Bản Mitsubishi ra mắt phiên bản nâng cấp của Xpander cho thị trường Việt Nam ngày 22/9. Ở phiên bản mới, Xpander tinh chỉnh thiết kế ngoại thất, nâng cấp công nghệ với màn hình giải trí cùng bảng đồng hồ lớn hơn, kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto và bổ sung tính năng an toàn.

Bản nâng cấp tập trung vào hai biến thể cao cấp nhất, gồm Xpander AT Premium và Xpander Cross. Giá bán tăng nhẹ một triệu đồng, lần lượt 659 và 699 triệu đồng.

Trong phân khúc MPV phổ thông, Xpander chiếm hơn 31% thị phần sau 8 tháng đầu năm 2025, dẫn đầu phân khúc, xếp sau là Toyota 30,8% và Kia 16,5%.

Mercedes EQB 2025

Crossover điện EQB phiên bản 2025 ra mắt thị trường Việt Nam. Ảnh: Mercedes

Hãng xe sang Đức Mercedes ra mắt bản nâng cấp giữa chu kỳ của EQB tại thị trường Việt Nam. Mẫu crossover điện bán một phiên bản, giá 2,309 tỷ đồng, tăng 20 triệu đồng so với bản cũ. EQB 2025 tinh chỉnh thiết kế lưới tản nhiệt, vành 19 inch mới. Nội thất thiết kế lại, tập trung vào thẩm mỹ. Mercedes bổ sung công nghệ an toàn với hệ thống phanh phòng ngừa va chạm.

EQB hiện là một trong 5 dòng xe thuần điện của Mercedes tại Việt Nam, bên cạnh EQS sedan, EQS SUV, EQE SUV, G-class EQ. Với số lượng sản phẩm này, Mercedes đang là hãng dẫn đầu về số lượng xe thuần điện ở phân khúc hạng sang thị trường trong nước. Những đối thủ đồng hương như BMW, Audi mới chỉ có 3 sản phẩm thuần điện.

Mini Countryman JCW 2025

Phiên bản hiệu suất cao JCW của dòng Countryman chào thị trường Việt Nam. Xe nhập khẩu Anh và có giá 2,789 tỷ đồng, đây cũng là phiên bản đắt nhất, mạnh nhất của dòng Countryman. JCW là tên viết tắt của John Cooper Works, phân mảng xe thể thao của MINI.

Countryman JCW lắp động cơ tăng áp kép dung tích 2 lít như bản thường, nhưng MINI Countryman JCW có hiệu suất lớn hơn. Động cơ đạt công suất 317 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm. Dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Với giá bán gần 2,8 tỷ đồng cho một mẫu xe với kích thước cỡ B+, MINI Countryman JCW không dành cho số đông, thường là xe thứ hai, thứ ba của chủ sở hữu. Tại Việt Nam, với thiết kế, cá tính thể thao và giá bán cao, mẫu xe MINI không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Lương Dũng