Loạt ôtô mới vừa ra mắt khách Việt trong tháng 11

Volvo giới thiệu cặp S90, XC60, Subaru trình làng Forester thế hệ mới, Jaecoo ra mắt J7 dẫn động 4 bánh.

Những mẫu ôtô mới vừa ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng 11 với nhiều dòng xe, từ phổ thông (Subaru Forester, Jaecoo J7 AWD), MPV (BYD M9), xe sang (Volvo XC60, S90) cho đến thể thao (Maserati Grecale Folgore, GranCabrio Folgore, BMW M4 Competition). Giá bán từ 849 triệu đồng cho đến 13,3 tỷ đồng.

Subaru Forester thế hệ mới

Subaru Forester thế hệ mới ra mắt tại Hà Nội ngày 12/11. Ảnh: Lương Dũng

Forester thế hệ mới ra mắt thị trường Việt Nam ngày 12/11. Mẫu xe gầm cao cỡ C của Subaru nhập khẩu chính hãng Nhật Bản, thay cho nhập Thái do nhà máy đóng cửa. Forester 2025 bán hai phiên bản, giá 1,299 và 1,399 tỷ đồng, tăng 200 triệu so với bản cũ.

Ở thế hệ mới Forester thay đổi thiết kế từ trong ra ngoài. Nội thất Forester lần đầu dùng màn hình giải trí đặt dọc. Trang bị an toàn hỗ trợ lái ADAS mới nhất với nhiều tính năng. Forester 2025 trang bị động cơ boxer 2,5 lít công suất 182 mã lực

Volvo S90 2025

Volvo S90 facelift ra mắt tại sự kiện hôm 19/11 ở TP HCM. Ảnh:Thành Nhạn

S90 mới nâng cấp về thiết kế và tiện nghi. Xe vẫn nhập khẩu Malaysia như thế hệ trước, giá 2,75 tỷ đồng. Mẫu sedan cỡ trung vẫn là phong cách sang trọng không phô trương như bản tiền nhiệm nhưng tổng thể xe trở nên trau chuốt hơn. Đặc biệt, S90 mới trang bị hệ thống treo khí nén thích ứng. Nội thất Volvo S90 2025 vẫn giữ nét riêng khi các vật liệu gỗ, da với tông màu trầm, nền nã phủ đầy khoang lái. Điểm nhấn sang trọng đến từ các chi tiết chế tác thủ công như cần số pha lê, da vinyl trên táp-lô.

S90 2025 bán ra một phiên bản Plug-in Hybrid Ultra. Động cơ với cấu hình PHEV như đời trước, kết hợp máy xăng 2.0 và môtơ, sản sinh công suất 462 mã lực, hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD.

Volvl XC60 2025

XC60 2025 tại trung tâm Tasco Experience Center ở TP HCM.

Xe gầm cao cỡ nhỏ XC60 2025 bán hai phiên bản, gồm Plug-in Hybrid Ultra giá 2,75 tỷ đồng và Ultra giá 2,299 tỷ đồng. Ở phiên bản mới, XC60 tinh chỉnh nhẹ ngoại thất, đặc biệt là mặt ca-lăng với các nan chéo mạ crôm. Đuôi xe gần như không thay đổi. Nội thất của XC60 tương tự S90. Trong đó màn hình giải trí 11,2 inch là thay đổi đáng kể nhất, bên cạnh vật liệu mới cho các chi tiết mang phong cách sang trọng, nhẹ nhàng.

XC60 có hai lựa chọn động cơ, gồm mild-hybrid (MHEV) cho bản Ultra và PHEV bản Plug-in Hybrid Ultra. Loại PHEV trên XC60 tương tự S90, pin cho quãng đường lăn bánh thuần điện 89 km.

Jaecoo J7 AWD mới

Jaecoo J7 thêm bản AWD tại Việt Nam.

Hãng xe Trung Quốc O&J (Omoda & Jaecoo) giới thiệu Jaecoo J7 AWD Individual với giá 849 triệu, bổ sung thêm lựa chọn cho khách hàng Việt, bên cạnh bản Flagship giá 799 triệu đồng và J7 SHS (PHEV) giá 969 triệu đồng. Điểm nhấn của bản mới này là hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD, tăng khả năng vượt địa hình.

J7 AWD lắp động cơ 1,6 lít tăng áp công suất 183 mã lực, mô-men xoắn cực đại 275 Nm, kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp. Xe trang bị nhiều tính năng an toàn cũng như công nghệ hỗ trợ lái ADAS.

BYD M9 - MPV mới

BYD M9 ra mắt thị trường Việt Nam. Ảnh:BYD

M9 là mẫu MPV cỡ lớn, đầu bảng của BYD, cạnh tranh Volkswagen Viloran. M9 bán hai phiên bản, gồm Advanced giá 1,999 tỷ đồng và Premium giá 2,388 tỷ đồng. M9 khác hẳn BYD M6, thiết kế vuông vức hơn thay vì kiểu mềm mại như đàn em.

Giống như các mẫu MPV cỡ lớn, điểm nhấn của M9 cũng là lượng tiện nghi ngập tràn ở nội thất tương đương vài trang giấy A4. Ở bản Premium, các trang bị tối tân như khoang hạng nhất trên máy bay. Giống như các đối thủ, công nghệ an toàn trên M9 cũng rất phong phú.

M9 trang bị hệ thống hybrid, kết hợp máy xăng 1.5 tăng áp công suất 147 mã lực, mô-men xoắn 220 Nm và môtơ mạnh 268 mã lực, sức kéo 315 Nm. Hộp số CVT, dẫn động cầu trước. Bộ pin Blade Battery có dung lượng 20,4 kWh trên bản Advanced, tầm hoạt động thuần điện của xe đạt 95 km. Bản Premium có dung lượng pin 36,6 kWh, tầm hoạt động 170 km.

Maserati Grecale Folgore

Grecale Folgore là xe SUV điện đầu tiên của Maserati. Ảnh: Hồ Tân

Grecale Folgore là mẫu SUV thuần điện đầu tiên của Maserati, nhập nguyên chiếc từ Italy, giá từ 5,495 tỷ đồng. Ngoại thất giữ phong cách quen thuộc của Maserati với kiểu dáng thể thao và trau chuốt, thanh lịch. Xe có nhiều nét tương đồng với mẫu Grecale sử dụng động cơ đốt trong, điểm khác biệt rõ ràng nhất là phần lưới tản nhiệt được thiết kế với các nan dày hơn.

Grecale Folgore dùng hệ truyền động điện 400 V, pin dung lượng 105 kWh, cho công suất tối đa 550 mã lực và mô-men xoắn cực đại 820 Nm, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,1 giây. Xe có 4 chế độ vận hành: Max Range, GT, Sport và Offroad. Chế độ Max Range giúp tối ưu hóa quãng đường di chuyển cho mỗi lần sạc.

Maserati GranCabrio Folgore

GranCabrio Folgore là mẫu mui trần thuần điện đầu tiên của Maserati. Ảnh: Hồ Tân

GranCabrio Folgore là mẫu mui trần thuần điện đầu tiên của Maserati, phát triển dựa trên nền tảng của GranTurismo Folgore. Ngoại thất giữ tỷ lệ coupe đặc trưng của dòng GranTurismo. Khoang lái cấu hình 2+2, sử dụng vật liệu tái chế. Các chi tiết nội thất được hoàn thiện thủ công, kết hợp bề mặt da và sợi tổng hợp tái chế.

Xe sử dụng nền tảng điện 800V và hệ thống truyền động ba môtơ điện nam châm vĩnh cửu, gồm một môtơ trước và hai môtơ sau. Tổng công suất của xe là 751 mã lực, có thể tăng lên 818 mã lực ở chế độ MaxBoost, mô-men xoắn cực đại 1.350 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 2,8 giây. Xe trang bị pin dung lượng 92,5 kWh, hỗ trợ sạc nhanh DC 150 kW, sạc từ 20% lên 80% trong khoảng 20 phút.

GranCabrio Folgore bán tại Việt Nam với giá từ 13,314 tỷ đồng.

BMW M4 Competition

BMW M4 Competition tại một showroom chính hãng ở TP HCM. Ảnh: Thành Nhạn

Mẫu xe thể thao M4 Competition nhập về Việt Nam theo đơn đặt hàng. Giá khởi điểm của M4 Competition M xDrive khoảng gần 6 tỷ đồng. M4 nói chung là phiên bản coupe của dòng M3 4 cửa do nhánh M của BMW chế tạo dựa trên dòng BMW Series 3 tiêu chuẩn. Khác biệt chủ yếu ở thiết kế hai cửa, trụ B tiêu biến và vuốt thấp về sau, đem đến chất thời trang cho một mẫu xe thiên về vận hành cực đoan.

Khoang lái M4 Competition chưa cập nhật ngôn ngữ thiết kế mới nhất của hãng Đức. Trừ màn hình kép nối liền dạng cong trên táp-lô, xe vẫn giữ tạo hình quen thuộc ở vô-lăng, cần số như trên các dòng xe thể thao BMW trước đây.

M4 Competition M xDrive trang bị động cơ I6 3.0 thuần xăng tăng áp kép với công suất 530 mã lực, mô-men xoắn 650 Nm. Theo hãng Đức, xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,5 giây.

Lương Dũng