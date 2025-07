Loạt ôtô mới ra mắt tháng 7 tại Việt Nam

Thị trường xe có thêm BYD Atto 2, Audi Q6 e-tron, Peugeot 408 bản đặc biệt và loạt xe Mercedes như S 600 Maybach, SL 63 S E Performance.

Khởi đầu quý III, hàng loạt mẫu xe mới tiếp tục hâm nóng thị trường. Hầu hết trong số này đều nhập khẩu. Dưới đây là những tân binh gia nhập thị trường xe trong tháng 7:

BYD Atto 2

Mẫu xe gầm cao thứ 4 của BYD là Atto 2 sẽ gia nhập thị trường Việt vào 4/7. BYD Atto 2 định vị ở phân khúc CUV cỡ B đô thị thuần điện, đối đầu với những cái tên như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce hay VinFast VF 6.

BYD Atto 2 thuần điện. Ảnh: BYD

Atto 2 tập trung vào khách hàng trẻ, thiết kế ngoại thất năng động và nhiều điểm nhấn hơn so với đàn anh Atto 3. Atto 2 tạo điểm nhấn thể thao, năng động bằng các mảng ốp ở cản trước và hông.

Ở khoang lái, xe sở hữu màn hình trung tâm cỡ lớn kích thước 12,8 inch với khả năng xoay 90 độ. Màn hình này chứa hầu hết các chức năng điều khiển của xe. Các trang bị tiêu chuẩn khác như điều hòa tự động, ghế da.

Atto 2 có hai tùy chọn pin, hoặc 32 kWh, tầm hoạt động 301 km (chuẩn CLTC). Hoặc pin 45,12 kWh, tầm hoạt động 401 km. Hiện chưa rõ mẫu xe ra mắt tại Việt Nam thuộc cấu hình nào. Theo các đại lý, BYD Atto 2 lắp môtơ ở cầu trước, công suất 174 mã lực, mô-men xoắn 290 Nm.

Peugeot 408 bản đặc biệt

Kỷ niệm 215 năm thương hiệu Peugeot ra mắt toàn cầu, đơn vị phân phối của hãng này tại Việt Nam - Thaco - giới thiệu chiếc 408 Legend Edition vào 4/7 tới. Xe tiếp tục lắp ráp trong nước như những dòng Peugeot đã bán.

408 bản GT lăn bánh tại Quảng Ninh. Ảnh: Thaco

Theo các nhân viên đại lý, Peugeot 408 Legend Edition có một số điểm nhấn về thiết kế. Ví dụ như ngoại thất màu xám đặc biệt, logo kỷ niệm 25 năm ở đuôi xe, hình biểu tượng sư tử ở tựa ghế da màu cam.

Ngoài những chi tiết kể trên, xe giữ nguyên các trang bị so với bản GT cao cấp nhất giá 1,249 tỷ đồng. Động cơ là loại tăng áp 1.6 với công suất 218 mã lực, mô-men xoắn cực đại 300 Nm, dẫn động cầu trước. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h của Peugeot 408 trong 8,8 giây.

Audi Q6 e-tron

Mẫu xe gầm cao thuần điện thứ hai của Audi là Q6 e-tron sẽ có mặt trên thị trường vào đầu tháng 7. Nhà phân phối chưa tiết lộ cấu hình xe tại Việt Nam.

Trên thị trường quốc tế, Q6 e-tron phát triển dựa trên nền tảng EV cao cấp PPE (Premium Platform Electric) của tập đoàn Volkswagen. Nền tảng này cũng ứng dụng cho mẫu xe Porsche Macan EV.

Audi Q6 e-tron tại thị trường châu Âu. Ảnh: Audi

Audi Q6 e-tron có ngoại hình phong cách thể thao, lưới tản nhiệt khung đơn dạng kín và các hốc gió tạo điểm nhấn. Nội thất trang bị màn hình kỹ thuật số 11,9 inch và màn hình cảm ứng giải trí 14,5 inch tích hợp gói dịch vụ của Google. Một màn hình 10,9 inch dành riêng cho ghế phụ. Âm thanh B&O với 20 loa.

Ở châu Âu, Q6 e-tron trang bị gói pin lithium-ion 100 kWh với phạm vi hoạt động 625 km. Pin hỗ trợ sạc nhanh DC 270 kW. Bộ sạc tiêu chuẩn AC theo xe công suất 11 kW hoặc tùy chọn 22 kW.

Lynk & Co 06 Core Plus

Mẫu CUV cỡ B nhà Lynk & Co sẽ có thêm phiên bản giá "mềm" hơn với tên gọi Core Plus, dự kiến ra mắt vào 5/7. Hiện 06 đang bán một phiên bản là Hyper Pro giá 729 triệu đồng.

Bản Hyper Pro giá 729 triệu đồng trong sự kiện ra mắt hồi 2024. Ảnh: Thành Nhạn

Theo các nhân viên tại đại lý, Lynk & Co 06 Core Plus giữ nguyên thiết kế so với bản đã bán trước đây. Điểm khác biệt là một số trang bị được lược bỏ để hạ giá thành. Ví dụ như xe không có các tính năng của gói ADAS nâng cao như ga tự động thích ứng, cảnh báo chệch và hỗ trợ giữ làn, camera 360 độ.

Bản Core Plus cũng bỏ một số trang bị như gạt mưa tự động, sấy kính chiếu hậu bên ngoài, tự động mở cửa không cần chìa khóa. Xe vẫn trang bị động cơ 1.5 tăng áp, công suất 178 mã lực, mô-men xoắn cực đại 290 Nm.

Loạt xe Mercedes

Hãng xe sang Đức tổ chức triển lãm riêng tại TP HCM để giới thiệu các bản nâng cấp của GLS, Maybach GLS 600, SL 63 S E Performance. Tất cả các xe đều nhập khẩu.

GLS và Maybach GLS 600 vốn quen thuộc với khách hàng Việt. Theo các đại lý, ở bản nâng cấp, hai mẫu xe gầm cao cỡ lớn này của Mercedes tinh chỉnh nhẹ thiết kế, nâng cấp trang bị, động cơ vẫn giữ nguyên.

Mẫu SL 63 S E Performance tại châu Âu. Ảnh: Mercedes

Riêng Mercedes-AMG SL 63 S E Performance thế hệ mới lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Mẫu roadster huyền thoại của hãng Đức sở hữu ngoại hình hiện đại, pha trộn giữa chất sang trọng và tốc độ. Xe có cấu hình ghế 2+2 tiêu chuẩn.

Về động cơ, SL 63 S E Performance lắp máy mild-hybrid 4 xi-lanh thẳng hàng 2.0 (mã động cơ M139) kèm môtơ điện 48 V bổ trợ. Động cơ này đã lắp trên dòng AMG 45 nhưng thay vì kiểu ngang, động cơ M139 trên SL đặt dọc nhờ nắp ca-pô dài cũng như để phù hợp hơn với kiểu dẫn động cầu sau của xe.

Động cơ của SL 43 thừa hưởng công nghệ tăng áp điện của các mẫu xe tham dự F1 thuộc đội đua Mercedes. Công suất của động cơ trên mẫu xe này là 381 mã lực, mô-men xoắn cực đại 480 Nm. Cùng hộp số tự động 9 cấp, xe tăng tốc 0-100 km/h trong 4,9 giây.

