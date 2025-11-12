Loạt ôtô mới ra mắt tháng 11 tại Việt Nam

Subaru Forester, BYD M9, Volvo S90, XC60, Bentley Continental GT là những mẫu xe mới trình làng khách Việt trong tháng 11.

Tiếp nối tháng 10 sôi động, thị trường ôtô tháng 11 đón nhận thêm nhiều sản phẩm thuộc bản nâng cấp hoặc lần đầu xuất hiện. Dưới đây là những cái tên mới diện kiến khách Việt, tất cả đều là nhập khẩu.

Subaru Forester

Trước khi đối thủ Mitsubishi Destinator ra mắt vào đầu tháng 12 tới, thế hệ mới của Forester sẽ trình làng trong tháng 11. Xe chuyển từ nhập Thái Lan sang Nhật Bản.

Forester 2025 tại Mỹ. Ảnh: Subaru

So với bản cũ, Subaru Forester mới thay đổi toàn diện thiết kế ngoại, nội thất. Xe có nhiều đường nét mềm mại, trung tính hơn thế hệ tiền nhiệm, một cách để mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng. Khoang lái cũng bớt đơn điệu hơn đời trước với màn hình giải trí đặt dọc, táp-lô thiết kế lại.

Không còn động cơ 2 lít, bản mới của Forester dùng máy 2,5 lít hút khí tự nhiên, công suất 182 mã lực, mô-men xoắn cực đại 247 Nm. Mẫu xe Subaru giữ nguyên hệ truyền động 4 bánh toàn thời gian AWD cho tất cả các phiên bản cùng hộp số vô cấp CVT và hệ thống an toàn EyeSight.

BYD M9

M9 là sản phẩm mới cuối cùng, kết năm 2025 của BYD, thương hiệu xe năng lượng mới của Trung Quốc. BYD M9 định vị ở phân khúc MPV cỡ lớn và là sản phẩm duy nhất dùng cấu hình hybrid sạc ngoài (PHEV).

Động cơ trên M9 kết hợp máy xăng 1.5 tăng áp công suất 147 mã lực, mô-men xoắn 220 Nm và môtơ mạnh 268 mã lực, sức kéo 315 Nm. Hộp số CVT, dẫn động cầu trước. Bộ pin Blade Battery có dung lượng 20,4-36,6 kWh, tầm hoạt động thuần điện của xe đạt 95-70 km tùy phiên bản.

M9 2025 tại Việt Nam. Ảnh: BYD

Hướng đến nhóm khách gia đình cao cấp, nội thất là khía cạnh được hãng chăm chút nhất trên M9. Xe ngập tràn tiện nghi, đặc biệt hàng ghế thứ hai hạng thương gia với hai ghế tách biệt. Đi cùng là các trang bị tối tân như ghế massage 10 điểm, bệ để chân, tủ lạnh riêng, bàn làm việc, đèn đọc sách... Xe lắp nút chỉnh điện "Boss" để gập phẳng ghế phụ phía trước, tạo thành giường nghỉ cho người ngồi hàng ghế thứ hai, chức năng hiếm có trong phân khúc.

BYD công bố giá bán cho hai phiên bản M9 là Advanced giá 1,999 tỷ đồng và Premium giá 2,388 tỷ đồng. Xe nhập khẩu Trung Quốc, hướng đến các đối thủ như Volkswagen Viloran (2,099-2,288 tỷ đồng), GAC M8 (1,699-2,199 tỷ đồng).

Volvo S90 và XC60 facelift

Nhà phân phối Tasco sẽ giới thiệu Volvo S90 và XC60 bản nâng cấp giữa chu kỳ trong tháng 11.

S90 bản nâng cấp giữa chu kỳ đời 2026. Ảnh: Volvo

Volvo S90 mới giữ nguyên phom dáng nhưng tinh chỉnh mặt ca-lăng và dải đèn pha, đèn hậu lẫn định vị theo hướng nam tính hơn. Ở nội thất, màn hình giải trí trung tâm mang thiết kế mới. Các chi tiết ốp gỗ, da vẫn theo phong cách sang trọng ít phô trương.

Với Volvo XC60, những thay đổi tập trung ở phần đầu với nhận diện mặt ca-lăng mới, cứng cáp hơn trước. Khoang lái cũng có cách sắp xếp gần giống XC60, đặc biệt là kiểu màn hình giải trí trung tâm.

XC60 2025 tại thị trường Anh. Ảnh: Autocar UK

Hiện chưa rõ thay đổi về hệ truyền động trên S90 và XC60 mới. Ở các bản hiện hành, những mẫu xe này cùng cung cấp hai tùy chọn là mild-hybrid (MHEV) và PHEV. Bản MHEV lắp động cơ tăng áp 2.0 công suất 300 mã lực. Bản PHEV có thêm môtơ, công suất 462 mã lực. Hộp số loại tự động 8 cấp.

S90 cạnh tranh các đối thủ ở phân khúc sedan hạng sang cỡ trung như Mercedes E-class, BMW Series 5. XC60 là đối thủ của BMW X3, Mercedes GLC.

Bentley Continental GT V8

Mẫu siêu sang Bentley Continental GT V8 với động cơ PHEV dự kiến được nhà phân phối trình làng trong tháng 11. Xe nhập khẩu Anh với số lượng giới hạn.

Mẫu Continental GT V8 trên các thị trường quốc tế. Ảnh: Bentley

Continental GT mới mang hình dáng coupe thể thao kết hợp thiết kế sang trọng và độ hoàn thiện cao ở nội thất.

Điểm nhấn trên dòng Bentley là động cơ tăng áp kép V8 4.0 công suất 600 mã lực kết hợp cùng môtơ mạnh 190 mã lực. Xe tăng tốc 0-98 km/h trong 3,1 giây. Ở chế độ thuần điện, Bentley Continental GT V8 PHEV có tầm hoạt động khoảng 76 km.

