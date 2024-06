Loạt ôtô mới ra mắt khách Việt trong tháng 6

Khách Việt chào đón nhiều mẫu xe phổ thông cỡ nhỏ, xe điện, xe sang hay xe sang thuần điện, giá 360 triệu đến 6,25 tỷ đồng.

Những ôtô mới ra mắt khách Việt trong tháng 6 chủ yếu là những xe xăng phổ thông cỡ nhỏ, xe điện và hạng sang. Những mẫu phổ thông như Kia Sonet, Seltos, Hyundai i10, Mitsubishi Xforce, Lynk & Co 06. Xe điện từ phổ thông đến hạng sang như MG MG4 EV, Audi Q8 e-tron. Cuối cùng là mẫu SUV hạng sang máy xăng Lexus GX thế hệ mới.

Kia Sonet 2024

Kia Sonet phiên bản mới giới thiệu tại Hà Nội ngày 15/6. Ảnh: Lương Dũng

Sonet 2024 là phiên bản nâng cấp giữa chu kỳ ra mắt đầu tháng và có mặt ở đại lý vào giữa tháng 6. Mẫu gầm cao cỡ A+ của Kia có 3 phiên bản, gồm 1.5 Deluxe giá 539 triệu, 1.5 Luxury giá 579 triệu và 1.5 Premium giá 624 triệu đồng.

Ở bản mới, Sonet 2024 tinh chỉnh thiết kế ở cụm đèn pha và dải đèn hậu phong cách mới. Ngoại hình mới trẻ trung hơn các đối thủ. Kia trang bị cho Sonet động cơ 1.5 công suất 113 mã lực, hộp số tự động 4 cấp và tính năng an toàn không đổi so với bản cũ.

Hyundai i10 2024

Hyundai i10 phiên bản mới ra mắt ngày 14/6. Ảnh: HTC

Mẫu xe cỡ A i10 2024 nâng cấp ngoại thất, trong khi, động cơ và tính năng an toàn không thay đổi. Mẫu sedan thay đổi đèn sương mù tròn ở cản trước bằng đèn LED ban ngày hình chữ Y, lưới tản nhiệt với mắt lưới lớn hơn. Đèn hậu LED mảnh nối liền nhau. Bản sedan khác ở đèn ban ngày và cản trước. Nội thất thay đổi nhẹ với bảng đồng hồ analog mới, tích hợp màn hình LCD 3,5 inch.

Hyundai trang bị cho i10 2024 động cơ xăng 1.2 giữ nguyên, công suất 83 mã lực, mô-men xoắn cực đại 114 Nm. Tùy chọn số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Kia Seltos Deluxe

Kia Seltos 2024 giới thiệu tại một đại lý chính hãng ở Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

Hãng xe Hàn Quốc bổ sung thêm bản Deluxe cho Seltos 2024 giá 639 triệu đồng. Mức giá này cao hơn so với bản tiêu chuẩn (599 triệu đồng) và thấp hơn tất cả các bản còn lại. Thiết kế tổng thể của xe giữ nguyên như bản tiêu chuẩn, riêng đèn pha, đèn sương mù halogen có thêm thấu kính.

Nội thất Deluxe có màn hình giải trí 10,25 inch (bản tiêu chuẩn 8 inch). Hãng bổ sung thêm tính năng giữ phanh tự động, phanh tay điện tử. Điều hòa loại tự động thay vì chỉnh cơ như bản thấp nhất. Động cơ 1.5 như tiêu chuẩn công suất 113 mã lực và tính năng an toàn tương tự bản thấp.

Mitsubishi Xforce Ultimate

Mitsubishi Xforce bản Ultimate tại một đại lý ở Hà Nội ngày 17/6. Ảnh: Lương Dũng

Hãng xe Nhật Bản ra mắt bản cao cấp nhất Ultimate, hoàn thiện dòng sản phẩm Xforce tại Việt Nam. Xforce Ultimate giá 705 triệu đồng (một tông màu) và 710 triệu đồng (hai tông màu nóc, thân).

Ngoại hình bản cao nhất tương tự các bản khác, điểm khác biệt nằm ở trang bị và tính năng. Điểm nhấn nằm ở hệ thống âm thanh Yamaha, tính năng an toàn với gói Mitsubishi Safety Sensing, cốp điện, đóng mở cốp rảnh tay.

Mitsubishi trang bị cho Xforce Ultimate động cơ 1.5 công suất 104 mã lực, mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Hộp số CVT, dẫn động cầu trước. Bốn chế độ lái, gồm đường trường, sỏi đá, bùn lầy và ngập nước.

Xe điện MG MG4 EV

Xe điện MG MG4 EV ra mắt thị trường Việt Nam ngày 1/6. Ảnh: Thành Nhạn

Mẫu gầm cao chạy điện MG4 EV ra mắt thị trường Việt Nam sau khi từng trưng bày tại triển lãm ôtô VMS 2022. MG4 EV bán ra hai phiên bản, Del giá 828 triệu đồng và Lux giá 948 triệu đồng, đã bao gồm pin.

MG4 EV trang bị môtơ điện ở cầu sau, công suất 168 mã lực (bản Del) và 201 mã lực (bản Lux), cùng mô-men xoắn 250 Nm. Bản giá rẻ lắp gói pin 51 kWh với phạm vi hoạt động 350 km, kèm bộ sạc AC 6,6 kW với thời gian sạc đầy 7,5 giờ. Bản cao dùng pin 64 kWh, phạm vi hoạt động 450 km, kèm sạc AC 11 kW, sạc đầy trong 6,5 giờ. Cả hai đều hỗ trợ sạc nhanh DC.

Lynk & Co 06 2024

Xe gầm cao cỡ B Lynk & Co 06 ra mắt tại TP HCM ngày 26/6. Ảnh: Thành Nhạn

Mẫu gầm cao cỡ B thương hiệu Trung Quốc Lynk & Co 06 ra mắt Việt Nam với một phiên bản, trang bị nhiều tính năng và công nghệ nhiều nhất phân khúc. 06 có giá 729 triệu đồng và cũng là mẫu xe thứ hai trong phân khúc lắp treo sau đa liên kết. Tính năng an toàn của Lynk & Co 06 cũng nhiều nhất phân khúc.

Ngoại hình lạ lẫ, nội thất chau truốt với độ hoàn thiện tốt. Xe lắp động cơ 1.5 tăng áp, công suất 178 mã lực, mô-men xoắn cực đại 290 Nm. Công suất mạnh nhất phân khúc xe xăng. Hộp số ly hợp kép 7 cấp, 4 chế độ lái.

Audi Q8 e-tron 2024

SUV điện Audi Q8 e-tron ra mắt tại TP HCM ngày 18/6. Ảnh: Hồ Tân

Mẫu SUV điện Audi Q8 e-tron chào thị trường Việt Nam với giá từ 3,8 tỷ đồng. Q8 e-tron có một phiên bản 55 quattro Advanced. Xe trang bị hai môtơ điện ở mỗi trục, công suất 402 mã lực, mô-men xoắn 664 Nm. Pin của Q8 e-tron là loại lithium-ion 114 kWh, phạm vi hoạt động 582 km.

Bộ sạc tiêu chuẩn theo xe AC công suất 11 kW với thời gian làm đầy pin mất 10 giờ, hoặc tùy chọn sạc AC 22 kW với thời gian 5 tiếng. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC 170 kW giúp sạc 10-80% pin trong 31 phút. Q8 e-tron cạnh tranh Mercedes EQE SUV.

Lexus GX 2024

Lexus GX thế hệ mới ra mắt ngày 25/6. Ảnh: LexusVN

Mẫu SUV hạng sang Lexus GX thế hệ mới nhập khẩu Nhật Bản với hai phiên bản, gồm GX 550 giá 6,25 tỷ đồng và GX 550 M giá 6,2 tỷ đồng. Hai bản khác nhau ở thiết kế cửa sổ trời, loại đơn bản M và toàn cảnh.

GX 2024 thiết kế mới, khác biệt với bản cũ và hướng đến off-road hạng sang. Ngoại hình vuông vức và nam tính hơn, cũng như tăng kích thước so với thế hệ trước. Khung gầm mới chung với đàn anh LX.

GX 2024 lắp máy tăng áp kép 3.5 V6, công suất 349 mã lực, mô-men xoắn 650 Nm. Động cơ tăng áp cũng lần đầu tiên có trên mẫu xe này của Lexus. Thế mạnh của Lexus GX là khả năng off-road với nhiều trang bị và tính năng.

Minh Vũ