Loạt nút giao ở Hà Nội được xén vỉa hè, mở rộng mặt đường

Hà Nội đang cải tạo hạ tầng, xén hè, chặt cây, tổ chức giao thông tại 12 nút giao để giảm ùn tắc.
Đường Cổ Linh (phường Long Biên, Thạch Bàn) được cải tạo, mở rộng từ 3 lên 5 làn xe mỗi chiều. Đây là tuyến kết nối trực tiếp với cầu Vĩnh Tuy, thường xuyên tiếp nhận lượng phương tiện lớn từ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đổ về, nên hay ùn tắc vào giờ cao điểm.
Tại nút giao Cổ Linh - Thạch Bàn, dải phân cách giữa và vỉa hè đã được điều chỉnh, thu hẹp để tăng thêm không gian cho các phương tiện lưu thông.
Hà Nội đang cải tạo hạ tầng, xén hè, chặt cây, tổ chức giao thông tại 12 nút giao để giảm ùn tắc.
Đường Cổ Linh (phường Long Biên, Thạch Bàn) được cải tạo, mở rộng từ 3 lên 5 làn xe mỗi chiều. Đây là tuyến kết nối trực tiếp với cầu Vĩnh Tuy, thường xuyên tiếp nhận lượng phương tiện lớn từ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đổ về, nên hay ùn tắc vào giờ cao điểm.
Tại nút giao Cổ Linh - Thạch Bàn, dải phân cách giữa và vỉa hè đã được điều chỉnh, thu hẹp để tăng thêm không gian cho các phương tiện lưu thông.
Trên đường Minh Khai khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy - phố Mạc Thị Bưởi, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Sở Xây dựng, đã cho sửa chữa hư hỏng mặt đường, thu nhỏ vòng xuyến để mở rộng lòng đường, giúp phương tiện lưu thoát tốt hơn.
Trên đường Minh Khai khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy - phố Mạc Thị Bưởi, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Sở Xây dựng, đã cho sửa chữa hư hỏng mặt đường, thu nhỏ vòng xuyến để mở rộng lòng đường, giúp phương tiện lưu thoát tốt hơn.
Cũng trên đường Minh Khai, điểm quay đầu phía trước ngõ Hòa Bình 7 đã được đóng lại. Thay vào đó, dải phân cách được xén mở rộng để tổ chức điểm quay đầu mới trên đoạn từ ngõ 117 Minh Khai đến ngõ Hòa Bình 4.
Trước khi điều chỉnh, các phương tiện từ ngõ Hòa Bình 7 đi về hướng Vĩnh Tuy thường xuyên xung đột với dòng xe lưu thông theo hướng Giải Phóng, gây mất an toàn giao thông và phát sinh ùn tắc do phải tránh nhau.
Cũng trên đường Minh Khai, điểm quay đầu phía trước ngõ Hòa Bình 7 đã được đóng lại. Thay vào đó, dải phân cách được xén mở rộng để tổ chức điểm quay đầu mới trên đoạn từ ngõ 117 Minh Khai đến ngõ Hòa Bình 4.
Trước khi điều chỉnh, các phương tiện từ ngõ Hòa Bình 7 đi về hướng Vĩnh Tuy thường xuyên xung đột với dòng xe lưu thông theo hướng Giải Phóng, gây mất an toàn giao thông và phát sinh ùn tắc do phải tránh nhau.
Trên đường Phạm Hùng, nút giao với phố Đình Thôn đã được đóng lại. Lực lượng chức năng đồng thời mở dải phân cách giữa gần nút giao Mễ Trì - Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ, tạo điểm quay đầu cho các phương tiện theo cả hai hướng.
Tài xế Nguyễn Khắc Bình cho biết từ khi tổ chức lại giao thông, tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm qua khu vực này đã giảm rõ rệt, do dòng xe từ Đình Thôn không còn cắt ngang trục Phạm Hùng như trước.
Trên đường Phạm Hùng, nút giao với phố Đình Thôn đã được đóng lại. Lực lượng chức năng đồng thời mở dải phân cách giữa gần nút giao Mễ Trì - Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ, tạo điểm quay đầu cho các phương tiện theo cả hai hướng.
Tài xế Nguyễn Khắc Bình cho biết từ khi tổ chức lại giao thông, tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm qua khu vực này đã giảm rõ rệt, do dòng xe từ Đình Thôn không còn cắt ngang trục Phạm Hùng như trước.
Để giảm áp lực giao thông tại nút giao Vũ Quỳnh - Mễ Trì, một phần dải phân cách rộng 25 m trước cổng Viện Âm nhạc Việt Nam đã được xén bỏ, tổ chức điểm quay đầu cho các phương tiện.
Khu vực Viện Âm nhạc có lưu lượng sinh viên ra vào lớn. Trước đây, các phương tiện từ hướng Dương Đình Nghệ muốn vào Viện phải quay đầu và dừng chờ đèn tín hiệu tại nút giao Vũ Quỳnh - Mễ Trì, thường xuyên gây ùn tắc kéo dài vào giờ cao điểm. Việc mở điểm quay đầu trước cổng Viện cho phép phương tiện sang đường trước nút giao, giảm lượng xe phải dừng chờ đèn đỏ, qua đó góp phần hạn chế ùn tắc.
Để giảm áp lực giao thông tại nút giao Vũ Quỳnh - Mễ Trì, một phần dải phân cách rộng 25 m trước cổng Viện Âm nhạc Việt Nam đã được xén bỏ, tổ chức điểm quay đầu cho các phương tiện.
Khu vực Viện Âm nhạc có lưu lượng sinh viên ra vào lớn. Trước đây, các phương tiện từ hướng Dương Đình Nghệ muốn vào Viện phải quay đầu và dừng chờ đèn tín hiệu tại nút giao Vũ Quỳnh - Mễ Trì, thường xuyên gây ùn tắc kéo dài vào giờ cao điểm. Việc mở điểm quay đầu trước cổng Viện cho phép phương tiện sang đường trước nút giao, giảm lượng xe phải dừng chờ đèn đỏ, qua đó góp phần hạn chế ùn tắc.
Trên phố Huỳnh Thúc Kháng, lực lượng chức năng đang xén mở rộng đường, đặc biệt tại lối rẽ phải đi Nguyễn Chí Thanh. Phần vỉa hè đang được chờ lát, trong khi dưới lòng đường chờ được trải nhựa.
Trước khi mở rộng, các phương tiện trên đường Huỳnh Thúc Kháng dừng chờ đèn đỏ kéo dài khiến các phương tiện muốn rẽ phải đi Nguyễn Chí Thanh không thể lưu thông thông suốt.
Trên phố Huỳnh Thúc Kháng, lực lượng chức năng đang xén mở rộng đường, đặc biệt tại lối rẽ phải đi Nguyễn Chí Thanh. Phần vỉa hè đang được chờ lát, trong khi dưới lòng đường chờ được trải nhựa.
Trước khi mở rộng, các phương tiện trên đường Huỳnh Thúc Kháng dừng chờ đèn đỏ kéo dài khiến các phương tiện muốn rẽ phải đi Nguyễn Chí Thanh không thể lưu thông thông suốt.
Cách đó khoảng 500 m, nút giao giữa phố Ngụy Như Kon Tum và Vũ Trọng Phụng đang được điều chỉnh mở rộng. Công nhân tiến hành lát lại vỉa hè, thảm nhựa mặt đường tại khu vực nút giao.
Do nằm cạnh một trường học, nút giao này có mật độ phương tiện lớn, thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm. Chị Cao Thanh Vân, một phụ huynh, cho biết hy vọng tình trạng ùn tắc sẽ được cải thiện sau khi việc điều chỉnh, sửa chữa hoàn thành.
Cách đó khoảng 500 m, nút giao giữa phố Ngụy Như Kon Tum và Vũ Trọng Phụng đang được điều chỉnh mở rộng. Công nhân tiến hành lát lại vỉa hè, thảm nhựa mặt đường tại khu vực nút giao.
Do nằm cạnh một trường học, nút giao này có mật độ phương tiện lớn, thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm. Chị Cao Thanh Vân, một phụ huynh, cho biết hy vọng tình trạng ùn tắc sẽ được cải thiện sau khi việc điều chỉnh, sửa chữa hoàn thành.
Cách trung tâm Hà Nội khoảng 25 km, nút giao đường Võ Văn Kiệt với đường vào Khu công nghiệp Quang Minh cũng đang được điều chỉnh tổ chức giao thông. Lực lượng chức năng sẽ mở thêm điểm xén dải phân cách cứng tại nút giao Võ Văn Kiệt - đường vào Khu công nghiệp Quang Minh để phục vụ xe rẽ, đồng thời đóng điểm mở dải phân cách cứng tại khu vực cổng vào Mê Linh Plaza.
Ngoài ra, nút giao này sẽ được lắp đặt bổ sung đèn tín hiệu giao thông nhằm tăng khả năng điều tiết, bảo đảm an toàn và giảm ùn tắc.
Việc xén vỉa hè, dải phân cách để mở rộng mặt đường đã được Hà Nội triển khai từ năm 2015. Nhiều tuyến đường đã được cải tạo theo hình thức này như Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai - Kim Mã.
Cách trung tâm Hà Nội khoảng 25 km, nút giao đường Võ Văn Kiệt với đường vào Khu công nghiệp Quang Minh cũng đang được điều chỉnh tổ chức giao thông. Lực lượng chức năng sẽ mở thêm điểm xén dải phân cách cứng tại nút giao Võ Văn Kiệt - đường vào Khu công nghiệp Quang Minh để phục vụ xe rẽ, đồng thời đóng điểm mở dải phân cách cứng tại khu vực cổng vào Mê Linh Plaza.
Ngoài ra, nút giao này sẽ được lắp đặt bổ sung đèn tín hiệu giao thông nhằm tăng khả năng điều tiết, bảo đảm an toàn và giảm ùn tắc.
Việc xén vỉa hè, dải phân cách để mở rộng mặt đường đã được Hà Nội triển khai từ năm 2015. Nhiều tuyến đường đã được cải tạo theo hình thức này như Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai - Kim Mã.
Việt An