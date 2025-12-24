Loạt nút giao ở Hà Nội được xén vỉa hè, mở rộng mặt đường

Hà Nội đang cải tạo hạ tầng, xén hè, chặt cây, tổ chức giao thông tại 12 nút giao để giảm ùn tắc.

Đường Cổ Linh (phường Long Biên, Thạch Bàn) được cải tạo, mở rộng từ 3 lên 5 làn xe mỗi chiều. Đây là tuyến kết nối trực tiếp với cầu Vĩnh Tuy, thường xuyên tiếp nhận lượng phương tiện lớn từ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đổ về, nên hay ùn tắc vào giờ cao điểm.

Tại nút giao Cổ Linh - Thạch Bàn, dải phân cách giữa và vỉa hè đã được điều chỉnh, thu hẹp để tăng thêm không gian cho các phương tiện lưu thông.