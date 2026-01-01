Loạt nhà máy ở TP HCM chạy đua tuyển 2.700 công nhân mất việc

Ngoài mục đích mở rộng sản xuất khi đơn hàng tăng, nhiều nhà máy khẩn trương tiếp nhận hơn 2.700 công nhân Panko Vina mất việc, giúp họ sớm ổn định cuộc sống trước Tết.

Ngay khi nhận thông tin Công ty TNHH Panko Vina sẽ đóng cửa nhà máy tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 1, bà Phan Thị Song Nương, Giám đốc nhân sự Công ty Motomotion Việt Nam, chủ động liên hệ cơ quan chức năng để đăng ký tuyển dụng 2.000 lao động.

Motomotion Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn Mỹ, chuyên sản xuất ghế điện, giường điện, động cơ và thiết bị truyền động. Nhà máy của công ty đặt tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, cách Panko Vina chưa đến 5 phút đi xe máy, hiện sử dụng khoảng 5.000 lao động. Theo kế hoạch, doanh nghiệp cần bổ sung nhân sự để phục vụ mở rộng nhà xưởng và đáp ứng đơn hàng dự kiến tăng trong năm tới.

Công ty tuyển nhiều vị trí, trong đó có khoảng 500 công nhân may, cùng các nhóm hàn, điện tử, lắp ráp, kho, lái xe nâng. Khối văn phòng gồm thống kê, nhân sự, thu mua, cung ứng, nghiên cứu – phát triển.

Công nhân Motomotion Việt Nam trong giờ vui chơi ngoài giờ làm. Ảnh: An Phương

Theo bà Nương, thu nhập của công nhân dao động 12–30 triệu đồng mỗi tháng, tùy tay nghề và năng suất; khối hành chính, văn phòng từ 15 đến 50 triệu đồng. Ngoài lương, doanh nghiệp có thỏa ước lao động với nhiều phúc lợi như thưởng Tết tối thiểu một tháng lương cơ bản kèm phụ cấp, lì xì đầu năm, hỗ trợ xăng xe về quê, thưởng thâm niên... Mức hỗ trợ tối thiểu cho mỗi nhóm là 500.000 đồng. Công ty cũng duy trì quỹ hỗ trợ lao động và gia đình khi gặp khó khăn.

"Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận ngay để người lao động có việc làm ổn định trước Tết", bà Nương nói.

Hiện Panko Vina vẫn duy trì sản xuất giờ hành chính đến ngày 15/1/2026. Để tạo thuận lợi cho công nhân, bộ phận tuyển dụng của Motomotion làm việc cả ngoài giờ, ngày nghỉ và Tết Dương lịch vẫn bố trí người trực. Lao động có thể ứng tuyển qua điện thoại; trường hợp vướng con nhỏ, khó đi lại, nhân sự sẽ đến tận nơi tiếp nhận thông tin.

Trước mắt, người lao động chỉ cần nộp căn cước công dân sao y; hồ sơ còn lại sẽ bổ sung sau, công ty hỗ trợ chi phí khám sức khỏe. Lao động có tay nghề, phù hợp yêu cầu được ký hợp đồng chính thức ngay và đóng bảo hiểm xã hội để không gián đoạn quyền lợi.

"Chúng tôi không đặt nặng tuổi tác, quan trọng là còn sức khỏe, có thể làm việc và muốn gắn bó", bà Song Nương cho biết.

Motomotion Việt Nam là một trong 7 doanh nghiệp đăng ký tiếp nhận hơn 2.700 công nhân của Panko Vina. Trước đó, do khó khăn về đơn hàng và định hướng tập trung sản xuất tại dự án ở Quảng Nam (nay là Đà Nẵng), Panko Vina quyết định đóng cửa nhà máy tại Bình Dương cũ. Doanh nghiệp cam kết chi trả đầy đủ lương, thưởng tháng 13 và các khoản hỗ trợ theo quy định, song nỗi lo lớn nhất của người lao động là mất việc ngay trước Tết.

Công nhân Panko Vina tập trung vào khu hành chính của công ty, chiều 29/12. Ảnh: Lê Tuyết

Ông Trương Văn Phong, Phó ban Quản lý các khu chế xuất, công nghiệp TP HCM (Hepza), cho biết số doanh nghiệp đăng ký tuyển lao động từ Panko Vina đang tăng nhanh. Đến nay, nhu cầu tuyển đã gần 4.000 người, cao hơn số lao động bị ảnh hưởng. Các doanh nghiệp chủ yếu đặt nhà máy ở khu vực lân cận, giúp công nhân không phải di chuyển xa, hạn chế xáo trộn đời sống.

"Người lao động có thêm lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và mong muốn", ông Phong nói.

Hepza đã đề nghị đơn giản hóa thủ tục tuyển dụng, trước mắt chỉ yêu cầu căn cước công dân, hồ sơ khác bổ sung sau. Doanh nghiệp được khuyến nghị không phân biệt lao động nữ đang mang thai, nghỉ thai sản hoặc sắp sinh, đồng thời ưu tiên tiếp nhận lao động lớn tuổi.

Cùng nhóm đăng ký tiếp nhận công nhân Panko Vina, Công ty New Wide Việt Nam đang cần khoảng 500 công nhân may. Bà Nguyễn Mỹ Hạnh, đại diện phòng nhân sự, cho biết nhà máy nằm ngay cạnh Panko Vina, cùng ngành nghề, cách tính lương và chế độ tương đồng.

Doanh nghiệp đang vận hành 24–26 chuyền may, cần bổ sung nhân sự để đảm bảo tiến độ sản xuất. Các vị trí tuyển gồm công nhân may, tổ cắt, kho, tổ trưởng, không giới hạn tuổi. Thu nhập bình quân 9–12 triệu đồng mỗi tháng, tùy năng lực và sản lượng. Phúc lợi gồm thưởng tháng 13, xét công nhân ưu tú và hỗ trợ vé xe về quê ăn Tết.

Theo bà Hạnh, lao động chưa kịp chuẩn bị đủ hồ sơ chỉ cần nộp bản sao căn cước công dân. "Công nhân có thể đi làm trước, sau đó tranh thủ kỳ nghỉ Tết hoàn tất hồ sơ, không vì thiếu giấy tờ mà bỏ lỡ cơ hội việc làm", bà nói.

Bà Đặng Thị Kim Bằng, Phó tổng giám đốc Becamex ISC, cho biết ngay khi có thông tin Panko Vina đóng cửa nhà máy, hệ thống Trung tâm Dịch vụ khách hàng các khu công nghiệp Becamex đã chủ động kết nối doanh nghiệp để hỗ trợ lao động.

Bước đầu, các doanh nghiệp tham gia gồm Motomotion Việt Nam, Zhigao Furniture Việt Nam, New Wide Việt Nam, Yazaki EDS Việt Nam, Kỹ nghệ Gỗ Hoa Nét (Wanek Furniture), Endo Kondo Việt Nam và Danu Sài Gòn. Đây là những đơn vị có ngành nghề tương đồng, đặt nhà máy tại Mỹ Phước 1, 2, 3, Thới Hòa, Bàu Bàng, giúp công nhân đi lại thuận tiện. Qua đánh giá ban đầu, điều kiện làm việc mới tương đương hoặc tốt hơn nơi cũ.

Công nhân nhà máy PPJ ở Tăng Nhơn Phú, TP HCM. Doanh nghiệp này đang cần tuyển gần 100 lao động, nhiều vị trí, thu nhập từ 9-15 triệu đồng mỗi tháng. Ảnh: Lê Tuyết

Một số doanh nghiệp đã trực tiếp đặt bàn tuyển dụng trước cổng nhà máy Panko Vina vào giờ tan ca. Dự kiến ngày 15/1/2026, Hepza, Becamex ISC và công đoàn sẽ tổ chức buổi kết nối tập trung để doanh nghiệp và người lao động gặp gỡ, tuyển dụng.

"Các bên tiếp tục phối hợp, mở rộng mạng lưới doanh nghiệp với mục tiêu đảm bảo công nhân có việc làm trước Tết", ông Phong nói.

Ngoài các doanh nghiệp lân cận, bà Nguyễn Thị Thủy, Phó chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam, cho biết nhiều nhà máy thuộc tập đoàn tại TP HCM và các tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh, Cần Thơ cũng đang tuyển công nhân may, kiểm hàng, kỹ thuật, quản lý. Mức lương dao động 6,4–18 triệu đồng mỗi tháng, một số vị trí kỹ thuật, quản lý cao hơn, kèm thưởng tháng 13, lễ Tết, bảo hiểm đầy đủ và cơm trưa.

Theo bà Thủy, các doanh nghiệp sẵn sàng tiếp nhận lao động Panko Vina nếu công nhân có nhu cầu chuyển đến địa phương khác để sớm ổn định việc làm, thu nhập ngay trước Tết.

Lê Tuyết