Loạt ngân hàng tư nhân tăng lãi suất tiết kiệm

Hơn chục nhà băng từ cuối tháng 10 đến nay đồng loạt nâng lãi suất tiết kiệm, một số đơn vị trả vượt 6% một năm.

Khảo sát của VnExpress tới ngày 18/11 có 15 nhà băng điều chỉnh biểu lãi suất, gồm VPBank, Techcombank, HDBank, BVBank, NamABank, BacABank, OCB, LPBank, Kienlongbank, BaoVietBank, NCB, PVCombank, CIMB và Standard Chartered.

Qua một vài lần thay đổi trong gần một tháng qua, biểu lãi suất tại VPBank và BacABank tăng tới 0,6-1% so với tháng trước đó. Đa phần các nhà băng còn lại điều chỉnh thấp hơn, dao động từ 0,1% đến 0,5% tùy kỳ hạn.

Nhiều ngân hàng cũng nâng lãi suất cho các khoản tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng lên chạm trần quy định 4,75%, như NamABank, Oceanbank (MBV), CIMB.

Trong khi đó, nhóm nhà băng quốc doanh hiện vẫn đứng ngoài đợt điều chỉnh và giữ nguyên lãi suất trong nửa năm trở lại đây.

Hiện, BacABank là nhà băng có mức lãi suất cao nhất thị trường cho các khoản tiền gửi không quá 1 tỷ đồng kỳ hạn 12-13 tháng ở mức 6,4%. Một số ngân hàng trả lãi kỳ hạn 12 tháng cao hơn 6% gồm Vikki (DongA Bank) và MBV (Ocean Bank). Cũng có những nhà băng trả kỳ hạn 13 tháng vượt 6% như HDBank, OCB.

Văn phòng giao dịch tại một ngân hàng tư nhân. Ảnh: Giang Huy

Giải thích về đà tăng lãi suất gần đây, ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc Ngân hàng Quân đội (MB) chỉ ra hai nguyên nhân cốt lõi. Theo ông, yếu tố trực tiếp và rõ ràng nhất là áp lực lên tỷ giá đã chạm đến ngưỡng giới hạn cho phép của nhà điều hành. Mục tiêu tăng trưởng tỷ giá cho cả năm được đặt ra ở mức 3-5%, và hiện tại, không gian để sử dụng công cụ này gần như không còn.

"Trong bối cảnh tỷ giá chịu sức ép, việc lãi suất nhích lên là phù hợp với diễn biến thị trường. Động thái điều chỉnh này sẽ giúp giảm sức hấp dẫn của việc nắm giữ ngoại tệ, qua đó góp phần bảo vệ giá trị của đồng Việt Nam", lãnh đạo MB cho biết.

Ngoài yếu tố tỷ giá, chính sách tiền tệ của Mỹ cũng tác động đáng kể đến mặt bằng lãi suất tại Việt Nam. Hiện Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn duy trì chính sách thắt chặt với mức lãi suất đôla Mỹ quanh 3,75-4%. Mặt bằng này khiến dòng tiền đầu tư quốc tế có xu hướng ưu tiên các thị trường có lợi suất hấp dẫn hơn, làm giảm khả năng thu hút vốn vào các nền kinh tế mới nổi.

Theo ông Phạm Như Ánh, khi dòng tiền toàn cầu chưa quay trở lại mạnh mẽ, dư địa giảm lãi suất trong nước sẽ bị thu hẹp. Điều này buộc chính sách tiền tệ của Việt Nam phải linh hoạt hơn để cân bằng giữa ổn định tỷ giá và hỗ trợ tăng trưởng.

Lý do khác khiến các nhà băng phải tăng lãi suất, theo ông Vũ Minh Trường - Giám đốc khối Nguồn vốn và thị trường tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), là tình trạng tín dụng tăng nhanh hơn huy động kéo dài, gây áp lực lên thanh khoản và lãi suất mùa cuối năm.

Áp lực về huy động cũng thể hiện trên diễn biến thị trường liên ngân hàng, khi lãi suất vay mượn trên kênh này liên tục neo cao từ đầu tháng 11, một số thời điểm vượt 6% một năm.

Dưới đây là mức lãi suất tiết kiệm ngân hàng sắp xếp từ cao tới thấp được niêm yết chính thức (cho khoản tiền dưới 1 tỷ đồng), không tính thỏa thuận thực tế của ngân hàng với khách quen, VIP, gửi tiền giá trị lớn.

Quỳnh Trang