Loạt máy bay tác chiến đặc nhiệm Mỹ triển khai gần Venezuela

Mỹ tiếp tục gia tăng áp lực lên Venezuela khi điều thêm binh sĩ cùng loạt máy bay chuyên phục vụ tác chiến đặc nhiệm tới gần nước này.

Các quan chức Mỹ ngày 23/12 cho biết nước này đã điều lượng lớn máy bay phục vụ tác chiến đặc biệt, cùng binh sĩ và thiết bị đến khu vực biển Caribe. Theo một quan chức, ít nhất 10 trực thăng lai CV-22B được đặc nhiệm Mỹ sử dụng đã bay từ căn cứ Cannon ở bang New Mexico tới biển Caribe trong ngày 22/12.

Ảnh vệ tinh thương mại chụp ngày 22/12 cho thấy ít nhất 5 máy bay phục vụ tác chiến đặc nhiệm MC-130J đã có mặt tại sân bay Rafael Hernandez ở Puerto Rico. Số phi cơ này dường như đã đến đây từ ngày 17/12.

Vận tải cơ MC-130J Mỹ tại sân bay ở Puerto Rico trong ảnh chụp ngày 22/12. Ảnh: Copernicus Sentinel

Dữ liệu theo dõi hàng không dân sự cũng cho thấy các vận tải cơ di chuyển từ căn cứ Fort Stewart và Fort Campbell đến Puerto Rico vào ngày 22/12. Một quan chức Mỹ nói rằng những phi cơ này vận chuyển binh sĩ và trang thiết bị quân sự, song không nêu chi tiết.

Căn cứ Cannon là nơi đóng quân của Không đoàn Tác chiến Đặc nhiệm số 27 của không quân Mỹ. Trong khi đó, căn cứ Campbell là sân nhà của Trung đoàn Tác chiến Đường không Đặc biệt số 160 và Sư đoàn Dù số 101 lục quân Mỹ, còn Trung đoàn Biệt kích số 75 có một tiểu đoàn đóng tại căn cứ không quân Hunter thuộc Fort Stewart.

Không đoàn 27 và Trung đoàn 160 chuyên thực hiện các nhiệm vụ xâm nhập và giải cứu có độ rủi ro cao, cũng như hỗ trợ yểm trợ đường không cho bộ binh. Biệt kích lục quân Mỹ được đào tạo để chiếm giữ sân bay, cơ sở hạ tầng và đảm bảo an ninh cho lực lượng đặc nhiệm như SEAL hoặc Delta trong các chiến dịch hiệp đồng.

Biên tập viên Howard Altman của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone cho biết trực thăng lai CV-22B, máy bay MC-130J hiện diện tại phía nam biển Caribe sẽ mở rộng đáng kể khả năng yểm trợ trên không trong khuôn khổ chiến dịch Ngọn giáo Phương Nam mà Washington đang tiến hành.

"CV-22 có tầm bay và tốc độ lớn hơn nhiều so với trực thăng truyền thống, do đó chúng có thể xâm nhập sâu vào vùng giao tranh mà không cần tiếp nhiên liệu. Điều này có thể mang lại lợi thế lớn khi tác chiến tại những quốc gia rộng lớn như Venezuela", Altman nói.

Trong khi đó, MC-130J với khả năng hạ cánh xuống đường băng dã chiến được đánh giá là vận tải cơ cực kỳ hiệu quả, có thể đưa hàng hóa và binh sĩ vào sâu trong vùng giao tranh. Ngoài ra, những chiếc MC-130J còn làm nhiệm vụ tiếp dầu cho phi đội CV-22 cùng trực thăng HH-60, MH-60 và MH-47.

Trực thăng lai CV-22B Mỹ tiếp dầu từ máy bay MC-130J trong diễn tập tại Thụy Điển tháng 11/2020. Ảnh: USAF

"Quân đội Mỹ đang bố trí lực lượng để phục vụ chiến dịch. Điều động khí tài như vậy cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump đã quyết định hướng hành động. Câu hỏi là điều này sẽ mang lại những gì?", tướng về hưu David Deptula, hiện là lãnh đạo Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Mitchell có trụ sở tại Mỹ, cho biết.

Phát ngôn viên Bộ tư lệnh Phương Nam (USSOUTHCOM), cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Mỹ Latin, từ chối bình luận chi tiết về thông tin. "Quân đội Mỹ luân chuyển thiết bị và nhân sự tới các căn cứ là hoạt động thường xuyên. Theo thông lệ, chúng tôi không tiết lộ hoặc bình luận về quá trình luân chuyển để bảo đảm an ninh", người này cho biết.

Vị trí Venezuela và vùng biển Caribe. Đồ họa: Britannica

Mỹ gần đây liên tục gia tăng áp lực lên chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, triển khai nhiều khí tài quân sự đến khu vực với lý do tiến hành nhiệm vụ chống ma túy. Các cuộc không kích của quân đội Mỹ vào xuồng nghi chở ma túy ở Caribe và Thái Bình Dương kể từ tháng 9 đã khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Ông Maduro cho rằng động thái huy động lực lượng thể hiện Mỹ có ý định thay đổi chế độ tại Venezuela và muốn "cướp đất đai, khoáng sản" của nước này.

Nguyễn Tiến (Theo WSJ, War Zone, AFP, AP)