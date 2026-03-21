Loạt khoảnh khắc tình cảm của Hòa Minzy và bạn trai gây sốt

Tối 19/3, Hòa Minzy đăng video ghi lại khoảnh khắc đại úy Thăng Văn Cương cùng gia đình sang hỏi cưới tại nhà cô ở Bắc Ninh, hồi cuối năm 2024.
Hòa Minzy cho biết ông nội khi còn sống rất quý cháu rể tương lai, mong chờ ngày cô lên xe hoa. Cô cảm ơn người yêu vì giữ kín mối quan hệ suốt thời gian dài trong khi luôn muốn được công khai, đưa cô ra mắt bạn bè.
Hôm 18/3, ca sĩ lên đơn vị nơi Thăng Văn Cương đang công tác tại Bắc Giang. Cả hai thoải mái thể hiện tình cảm trước mọi người. Sau khi đăng tải, hình ảnh của họ thu hút hàng triệu lượt xem.
Theo ca sĩ, từ khi gắn bó đại úy Thăng Văn Cương, cuộc sống của cô trở nên trọn vẹn, vừa theo đuổi đam mê nghệ thuật vừa vun đắp hạnh phúc riêng. Cô luôn tự nhủ cố gắng làm hậu phương vững chắc của bạn trai. Hòa Minzy dự định tổ chức hôn lễ vào cuối năm 2027.
Trên trang cá nhân, đồng nghiệp của đại úy Thăng Văn Cương nhận xét Hòa Minzy giản dị, dễ gần.
Con trai riêng của ca sĩ - bé Bo - theo mẹ đến thăm đơn vị của đại úy Thăng Văn Cương. Cậu bé không giấu được niềm vui và gọi bạn trai của mẹ là "bố".
Thăng Văn Cương gọi ca sĩ là "vợ", chia sẻ video bế hai mẹ con Hòa Minzy trên trang cá nhân và viết: "Từ nay vợ không phải một mình gồng gánh nữa đâu". Năm 2022, giọng ca 9x từng để con trai ngồi trên vai, cho biết: "Mẹ sẽ gánh hết, Bo yên tâm".
Video đại úy Thăng Văn Cương nhấc bổng hai mẹ con Hòa Minzy trên cánh tay, thu hút triệu lượt xem trên các nền tảng xã hội.
Hôm 7/3, Hòa Minzy công khai chuyện tình cảm sau bốn năm hẹn hò. Cô cho biết muốn gắn kết lâu dài với bạn trai vì sự chân thành. Gia đình hai bên đều là dân quê chân chất. Anh yêu thương con trai riêng của cô - bé Bo và luôn quấn quýt bên bé.
Đại úy Thăng Văn Cương theo trend trên mạng xã hội, nhấc bổng Hòa Minzy bằng một tay.
Ca sĩ cho biết đại úy Thăng Văn Cương thuộc đơn vị trực chiến, chỉ tranh thủ bên bạn gái trong thời gian nghỉ phép ít ỏi.
Hòa Minzy tên thật là Nguyễn Thị Hòa, quê Bắc Ninh, từng đoạt giải quán quân chương trình Học viện Ngôi sao năm 2014. Cô có các ca khúc được yêu thích như Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân). Đầu năm 2024, Hòa Minzy lần đầu nhận giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất ở Mai Vàng. Cùng năm, cô được vinh danh Nữ ca sĩ của năm tại giải Cống hiến. Ca sĩ có 3,4 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.
Năm 2025, Hòa Minzy hoạt động thành công khi đoạt nhiều giải thưởng với MV Bắc Bling như giành ba chiếc cúp gồm Nữ ca sĩ được yêu thích nhất, MV của năm và Nghệ sĩ vì cộng đồng ở Mai Vàng 2025, Ca sĩ của năm, MV và ca khúc của năm tại Làn Sóng Xanh 2025. Tại Tinh hoa Việt, ca sĩ nhận giải MV của năm, Ca sĩ của năm.
Hoàng Dung
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp