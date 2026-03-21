Loạt khoảnh khắc tình cảm của Hòa Minzy và bạn trai gây sốt

Bạn trai hỏi cưới Hòa Minzy tại quê nhà

Tối 19/3, Hòa Minzy đăng video ghi lại khoảnh khắc đại úy Thăng Văn Cương cùng gia đình sang hỏi cưới tại nhà cô ở Bắc Ninh, hồi cuối năm 2024.

Hòa Minzy cho biết ông nội khi còn sống rất quý cháu rể tương lai, mong chờ ngày cô lên xe hoa. Cô cảm ơn người yêu vì giữ kín mối quan hệ suốt thời gian dài trong khi luôn muốn được công khai, đưa cô ra mắt bạn bè.