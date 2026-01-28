Loạt hãng xe công nghệ, sản xuất cho tài xế thuê xe máy điện

Grab, be, Selex Motors bổ sung chính sách cho thuê xe điện, nhằm hỗ trợ tài xế trải nghiệm và tích lũy tài chính mua xe.

Ngày 26/1, Grab thông báo tài xế trên nền tảng của họ có thể thuê xe máy điện của VinFast hoặc Dat Bike thông qua đối tác Aizen. Đây là một doanh nghiệp công nghệ Hàn Quốc vận hành hệ sinh thái hỗ trợ xe điện, kết nối với 10 nhà sản xuất trong khu vực Đông Nam Á.

Theo đó, tài xế công nghệ sẽ được thuê xe mới, với mức thuê mỗi tháng 1,5-2,2 triệu đồng.

Áp lực giảm phát thải buộc các nền tảng gọi xe phải điện hóa phương tiện. Năm ngoái, be Group cũng ra mắt trung tâm hỗ trợ tài xế hợp tác với nhiều hãng xe như VinFast, BYD để ưu đãi lãi suất vay, thuê hoặc giá mua xe điện.

Các tài xế công nghệ trên một con đường Hà Nội, tháng 10/2025. Ảnh: Minh Quân

Động thái này định được các hãng được đưa ra trong bối cảnh Hà Nội và TP HCM lập vùng phát thải thấp (LEZ), có hiệu lực lần lượt vào giữa năm 2026 và 2027. Vùng LEZ của Hà Nội cấm hoàn toàn xe máy xăng công nghệ, còn TP HCM đề xuất cấm xe máy không đạt tiêu chuẩn Euro 2 theo khung giờ. Thêm vào đó, Hà Nội đang đề xuất tỷ lệ xe điện với các nền tảng công nghệ đạt 20% cuối năm nay, 50% trước 2028 và chuyển đổi toàn bộ vào 2030.

Bên cạnh nền tảng công nghệ, các hãng sản xuất như Selex Motors, Honda cũng chủ động ra chính sách cho thuê xe, nhằm tiếp cận tới đa dạng nhóm khách hàng.

Với Selex Motors, họ cho thuê theo cơ chế giá cơ sở và giá trên từng km di chuyển thực tế. Ví dụ, nếu thuê xe của Selex Motors di chuyển 3.000 km, chi phí thuê gồm hơn 1 triệu đồng giá cơ sở và gần 1,5 triệu đồng cho chặng đường di chuyển thực tế.

Honda cũng ra chính sách cho thuê xe vào năm ngoái, nhưng chỉ áp dụng với CUV e, dòng xe máy điện đắt nhất của họ, với giá bán 65 triệu đồng (kèm 2 pin).

Theo một khảo sát của Grab công bố tháng trước, hầu hết tài xế ngại chuyển đổi sang xe điện. Trong đó, 76% người được hỏi nói chi phí mua xe cao là rào cản. Một chiếc xe máy điện đảm bảo chất lượng để chở người, hàng và di chuyển chặng dài có giá 30-40 triệu đồng.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc điều hành Grab Việt Nam, nói giải pháp thuê xe máy điện giúp tài xế tiếp cận phương tiện xanh mà không tốn chi phí đầu tư ban đầu, và có thêm thời gian tích lũy tài chính để mua xe trong tương lai.

Tính đến cuối năm 2023, Việt Nam có 6,3 triệu ôtô và 74 triệu xe máy đang lưu hành. Từ năm 2022, tốc độ chuyển đổi phương tiện sang điện tăng nhanh. Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, lượng ôtô điện tăng hơn 28 lần trong 4 năm qua, lên 270.000 xe.

Thủy Trương