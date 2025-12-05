Truyền thông Ireland nói 5 drone chưa rõ nguồn gốc đã hoạt động gần đường bay của chuyên cơ chở Tổng thống Ukraine khi ông thăm nước này.

Trong lúc triển khai ở Vịnh Dublin trong khuôn khổ chiến dịch an ninh quy mô lớn dành cho chuyến thăm cấp nhà nước đến Ireland của Tổng thống Volodymyr Zelensky, tàu tuần tra LE William Butler Yeats đã phát hiện 5 thiết bị bay không người lái (drone) hoạt động gần đường bay của chuyên cơ chở lãnh đạo Ukraine.

Sự việc xảy ra tối 1/12 nhưng thông tin chỉ được tờ Irish Times công bố hôm 4/12. Giới chức Ireland phải kích hoạt cảnh báo an ninh quy mô lớn, do lo ngại đây là nỗ lực nhằm gây gián đoạn hành trình bay.

Vào thời điểm đó, vùng cấm bay đang được thiết lập tại thủ đô Dublin. Không rõ số drone này do bên nào triển khai, song tầm hoạt động và thời gian bay trên không cho thấy đây là loại tinh vi và cần người có kinh nghiệm điều khiển.

Loạt drone lạ xuất hiện gần đường bay của chuyên cơ chở ông Zelensky Đường bay của chuyên cơ chở Tổng thống Ukraine (màu vàng) và máy bay tuần tra Ireland hôm 1/12. Đồ họa: Irish Times

Nhóm drone xuất hiện gần bờ biển cạnh làng Howth ở ngoại ô Dublin, vào thời điểm máy bay chở Tổng thống Zelensky dự kiến đi qua. Tuy nhiên, chuyên cơ chở ông đến sớm hơn kế hoạch và máy bay không gặp nguy hiểm. Giới chức Ireland cũng nhận định loạt drone lạ không có ý định tấn công phi cơ.

Tuy phát hiện mục tiêu khả nghi, tàu LE William Butler Yeats không thể làm gì ngoài quan sát và báo cáo vị trí của chúng, do không được trang bị hệ thống gây nhiễu hoặc phương án đối phó khác.

Thủy thủ đoàn không kích hoạt hệ thống vũ khí trên tàu, trong đó có pháo hạm 76 mm và 20 mm, do lo ngại đạn rơi xuống Dublin và gây thương vong. Tàu tuần tra Ireland cũng được trang bị máy bay không người lái cỡ nhỏ, song nó không có năng lực tấn công.

Một máy bay tuần tra hàng hải C-295 thuộc không quân Ireland khi đó đang làm nhiệm vụ ngoài khơi phía nam Dublin. Nó quay về căn cứ Casement Aerodrome ngay sau khi chuyên cơ chở Tổng thống Ukraine hạ cánh, song không rõ tổ bay có phát hiện loạt drone lạ hay không.

Phi cơ này tiếp tục làm nhiệm vụ tuần tra ở khu vực trên vào sáng hôm sau.

Loạt drone lạ dường như được triển khai từ vị trí gần nơi xảy ra sự việc, có khả năng là trên biển hoặc đất liền. Tuy nhiên, chúng có thể được điều khiển từ mọi điểm trên thế giới nếu ứng dụng công nghệ liên lạc qua vệ tinh, theo các nguồn tin.

Một nguồn tin nói các drone đã bật đèn và "dường như muốn được phát hiện".

Tổng thống Zelensky và phu nhân rời máy bay tại sân bay Dublin, Ireland hôm 1/12. Ảnh: AP

Dmytro Lytvyn, cố vấn của Tổng thống Zelensky, xác nhận giới chức Ukraine đã được thông báo về số drone trên, song cho rằng không cần phải có hành động gì. "Phía chủ nhà chịu trách nhiệm về an ninh. Đúng là đã có drone theo dữ liệu từ họ, nhưng điều này không ảnh hưởng đến chuyến thăm và không dẫn đến thay đổi gì", ông nói.

Quân đội Ireland từ chối bình luận vì lý do an ninh. Dù vậy, lực lượng này cho biết đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ chiến dịch an ninh do cảnh sát dẫn đầu, giúp chuyến thăm diễn ra an toàn và thành công.

Sự việc diễn ra trong lúc nhiều drone không rõ nguồn gốc gần đây liên tục xuất hiện, làm gián đoạn hoạt động hàng không ở châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gọi đây là hình thức "chiến tranh lai", thuật ngữ dùng để chỉ loại hình chiến tranh kết hợp nhiều phương thức, từ chính trị, quân sự cho tới tấn công mạng.

