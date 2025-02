Loạt drone lạ bay qua nơi huấn luyện kíp tên lửa Patriot cho Ukraine

Cảnh sát Đức đang điều tra 6 vụ drone lạ bay qua căn cứ không quân Schwesing, nơi huấn luyện binh sĩ Ukraine vận hành tên lửa Patriot.

Tờ Suddeutsche Zeitung của Đức hôm 8/2 đưa tin giới chức nước này đã ghi nhận ít nhất 6 vụ thiết bị bay không người lái (drone) đáng ngờ, không rõ nguồn gốc bay qua căn cứ không quân Schwesing ngày 9-29/1.

"Bất chấp các biện pháp đối phó điện tử, trong đó có hệ thống gây nhiễu drone HP47, lực lượng tại căn cứ không thể ép loạt phi cơ hạ cánh hoặc xác định vị trí người điều khiển. Quân đội Đức đánh giá đây có thể là hoạt động gián điệp và đã phát cảnh báo tới các cơ quan tình báo", bài viết của Suddeutsche Zeitung có đoạn.

Báo Đức dẫn lời một số quan chức quốc phòng nhận định loạt drone được ứng dụng công nghệ rất tiên tiến, không phải sản phẩm thương mại thông thường. "Một số người tin rằng chúng được triển khai từ các tàu ở Biển Bắc hoặc Biển Baltic", bài viết có đoạn.

Người phát ngôn quân đội Đức xác nhận các sự việc đã được báo cho cảnh sát bang Schleswig-Holstein, nhưng không tiết lộ thêm thông tin.

Binh sĩ Đức cầm hệ thống gây nhiễu drone tại thành phố Bonn, miền tây nước này, hồi tháng 11/2023. Ảnh: Reuters

Căn cứ Schwesing được coi là vùng an ninh đặc biệt, do là địa điểm huấn luyện vận hành tên lửa phòng không tầm xa Patriot do Mỹ chế tạo. Các kíp tên lửa Patriot của Ukraine cũng được đào tạo ở đây suốt nhiều tháng trước khi về nước tham chiến.

Hàng loạt vụ drone lạ xuất hiện trên các địa điểm quân sự và công nghiệp ở Đức những tháng gần đây đã gây lo ngại, khiến chính phủ Đức hồi tháng trước thông báo điều chỉnh quy định của quân đội nhằm cho phép họ bắn hạ những thiết bị bay đáng ngờ.

Drone không rõ nguồn gốc từng xuất hiện gần căn cứ quân sự chủ chốt Ramstein và các cơ sở thuộc tập đoàn quốc phòng Rheinmetall hồi tháng 12/2024.

Người phát ngôn quân đội Đức thừa nhận thông tin về drone lạ và các sự việc nghi là hoạt động gián điệp đã tăng lên trong vài tháng gần đây. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng quân đội Đức rất thận trọng khi đánh giá động cơ của những vụ drone xuất hiện, vì chúng dễ mua và nhiều cá nhân "điều khiển phi cơ bay qua các cơ sở quân sự mà không suy nghĩ".

Patriot là hệ thống vũ khí đắt nhất mà Mỹ và đồng minh viện trợ cho Ukraine. Mỗi tổ hợp có giá gần 1,1 tỷ USD, trong đó đạn tên lửa có giá 690 triệu USD và các thành phần khác có giá 400 triệu USD.

Ukraine đang vận hành khoảng 3-5 tổ hợp Patriot được Mỹ, Đức và một số nước châu Âu chuyển giao. Đây từng được kỳ vọng là vũ khí có thể thay đổi đáng kể cục diện trên bầu trời Ukraine, nhờ năng lực chiến đấu vượt trội so với các hệ thống phòng không mà phương Tây viện trợ trước đó.

Tuy nhiên, Nga từng nhiều lần phóng tên lửa đạn đạo Iskander-M và tên lửa siêu vượt âm Kinzhal nhằm vào các trận địa Patriot, cũng như bệ phóng trên đường hành quân. Nguồn đạn cho những tổ hợp phòng không Ukraine cũng đang cạn dần, khiến những đợt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga có tỷ lệ thành công cao hơn.

