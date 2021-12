Loạt điểm đến xuất hiện trong bom tấn Eternals

Bộ phim Eternals ghi hình ở London và quần đảo Canary để khắc họa các địa điểm cổ xưa và hiện đại.

12 siêu anh hùng xuất hiện trên phim trường tại quần đảo Canary, một điểm hút khách nghỉ dưỡng của Tây Ban Nha. Ảnh: Marvel

The Eternals, bom tấn của Marvel, ra mắt khán giả Việt Nam vào đầu tháng 12 có bối cảnh tự nhiên từ nhiều điểm du lịch nổi tiếng. Bộ phim xoay quanh một nhóm siêu anh hùng ngoài hành tinh, ẩn mình trong loài người hàng nghìn năm, giúp nhân loại tiến bộ, chứng kiến các đế chế trỗi dậy và lụi tàn... Đạo diễn Chloé Zhao chỉ đạo quay phim tại các địa điểm thực tế, thay vì dùng phông xanh trong studio như nhiều phim siêu anh hùng khác.

Để khôi phục bối cảnh về khu vực Lưỡng Hà, Babylon và Tây Á cổ đại, nữ đạo diễn đã cho quay tại một số điểm du lịch hút khách như đảo Fuerteventura và Lanzarote thuộc quần đảo Canary (Tây Ban Nha) và một số vùng phía nam nước Anh. Bộ phim bắt đầu mốc thời gian hiện đại với các cảnh quay tại London - thủ đô và cũng là thành phố hút khách du lịch bậc nhất nước Anh. Địa điểm quay được lựa chọn nằm ở giao lộ Piccadilly, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên, phố Camden và khu Hampstead.

Giao lộ Piccadilly là một trong điểm du lịch nổi tiếng nhất của London, được ví như Quảng trường Thời đại tại New York (Mỹ). Du khách đến đây có thể check in với bức tượng thần tình yêu Eros và các màn hình quảng cáo khổng lồ. Đây cũng là nơi giao nhau giữa đại lộ Shaftesbury và phố Regent. Trong đó, con phố Regent đặc biệt hút khách dịp Giáng sinh do trang trí hệ thống đèn đường hình thiên thần lộng lẫy.

Trong phim, khán giả cũng có thể thấy phân cảnh hành động xuất hiện tại một cây cầu ở khu Camden Lock. Sersi, nữ nhân vật chính, biến một chiếc buýt hai tầng màu đỏ - biểu tượng du lịch của London, thành hàng vạn cánh hoa anh túc. Một số khu vực ở Anh được sử dụng để quay phim là đồng bằng Salisbury ở Wiltshire, rừng Swinley ở tây London...

Các cảnh quay thời cổ đại và bãi biển được diễn ra ở quần đảo Canary (Tây Ban Nha). Trong số các hòn đảo tại đây, Lanzarote và Fuerteventura là hai hòn đảo lâu đời nhất, bị ảnh hưởng bởi hoạt động núi lửa La Palma, trong đó có những dòng dung nham từ vụ phun trào ngày 19/9.

Tận dụng khung cảnh độc đáo, đoàn làm phim đã quay núi lửa Cuervo, một trong điểm dễ tiếp cận nhất trên Lanzarote. Còn tại đảo Fuerteventura, hẻm núi Penitas, nơi nổi tiếng với những cung đi bộ đường bài và những rặng cọ Buen Paso, bãi biển La Solapa cùng những cồn cát Corralejo được lựa chọn làm bối cảnh.

Trong khi quay phim vào năm 2019, Angelina Jolie đã đưa các con mình đến tham gia lễ hội thả diều Corralejo, diễn ra vào tháng 11 hàng năm. Nữ diễn viên nhí Lia McHugh - đóng vai Sprite - cùng nhiều nhân viên trong đoàn phim cũng được mời tham gia chuyến dã ngoại cùng mẹ con Jolie.