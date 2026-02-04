Loạt điểm đến nổi tiếng Việt Nam trong phim 'Người bất tử'

"Người bất tử" của Victor Vũ ra mắt lần đầu vào năm 2018, khai thác đề tài bùa ngải, xoay quanh nhân vật nửa chính nửa tà, mang không khí ma mị và có những cảnh chiến đấu khốc liệt. Bối cảnh phim được trải dài khắp ba miền đất nước. Chiếm 70% bối cảnh phim là các khu vực Phong Nha, Tú Làn, Quy Đạt, Tuyên Hóa, Minh Hóa (Quảng Trị).
Trên ảnh là làng Tân Hóa, Minh Hóa được vinh danh là một trong những làng du lịch tốt nhất thế giới, nổi bật với các hoạt động khám phá hệ thống hang động Tú Làn. Ảnh: Oxalis
Hệ thống hang động Tú Làn, gồm 20 hang động, được thám hiểm lần đầu tiên vào năm 1992, nằm trong khu rừng nguyên sinh và các dãy núi đá vôi với diện tích hơn 650 hecta, thôn Tân Hóa, xã Kim Phú, cách Phong Nha khoảng 70 km về phía Tây Bắc.
Một số hang động trong khu vực được người dân địa phương làng Tân Hoá phát hiện từ nhiều năm trước. Trong số đó, vài hang động còn thấy dấu vết sinh sống của con người cách đây hàng trăm năm.
Năm 2009, một người đàn ông địa phương tên Đinh Hồng Nhâm trong khi vào rừng và hang động đánh cá đã phát hiện ra Hang Tú Làn, Hang Tổ Mộ lớn và Hang Tổ Mộ nhỏ.
Trên ảnh là những cột thạch nhũ đồ sộ trong hang Tú Làn. Ảnh: Oxalis
Hang Ken là một trong những hang nước đẹp nhất của hệ thống Tú Làn. Du khách vào đây có thể đi bè hoặc mặc áo phao bơi vào trong hang.
Bên trong Hang Ken có những khối thạch nhũ khổng lồ dựng đứng, tạo nên nhiều hình thù độc đáo. Ảnh: Nick M
Hệ thống hang Hung Thoòng gồm nhiều hang như hang Tròn, hang Hùng, hang Thung, nổi bật với hố sụt Nightmare sâu 250 m và các hồ nước tự nhiên trên núi đá vôi. Tên các hang được đặt theo người phát hiện.
Hang Hùng gây ấn tượng với thạch nhũ ống hút rỗng như pha lê, mỗi đầu nhũ có giọt nước, cùng ngọc động dạng "trứng" và hồ nước ngầm trong xanh. Hang Tròn sở hữu hồ nước xanh dài hơn 1 km, phù hợp cho bơi lội hoặc chèo SUP. Ảnh: Hoàng Táo
Thung lũng Tổ Mộ được hình thành từ nhánh sông Rào Nan chảy qua hang Hung Thoòng mở ra như một lòng phễu nhỏ, nơi dòng nước tiếp tục chảy ngầm vào Hang Kim. Dù hẹp nhất trong hệ thống hang động Tú Làn, thung lũng gây ấn tượng với hồ nước xanh ngọc bích nằm dưới chân núi đá vôi giữa không gian rừng nhiệt đới.
Tổ Mộ thường được chọn làm điểm cắm trại trong các tour khám phá Tú Làn, phù hợp cho các hoạt động bơi lội, chèo SUP hay nghỉ ngơi bên bãi cát ven suối. Ảnh: Oxalis
Trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đi qua Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, các điểm đến hút khách tham quan như suối Moọc nằm trong vùng lõi di sản, được bao bọc bởi rừng xanh; khu du lịch sinh thái đường Trường Sơn huyền thoại - Hang chỉ huy, tại đường 20 Quyết Thắng, thuộc phân khu phục hồi sinh thái của vườn quốc gia, đưa vào khai thác tháng 7/2025.
Trong ảnh là một góc đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đi qua suối Moọc. Ảnh: Võ Thạnh
Ngoài các điểm đến thiên nhiên, nhiều ngôi làng cổ cũng được đạo diễn Victor Vũ chọn làm bối cảnh phim. Làng Nôm - ngôi làng cổ thuộc xã Đại Đồng, Hưng Yên vẫn còn giữ những nét đẹp xưa. Trung tâm của làng là quần thể kiến trúc đẹp gồm đình, giếng cổ và cây đa cổ thụ, đặc trưng của làng quê Bắc bộ.
Điều gây ấn tượng ở làng Nôm là nếp sống thôn quê, mộc mạc và chân thành. Tất cả vẫn được duy trì gần như nguyên vẹn và ít bị ảnh hưởng bởi "cơn lốc" đô thị hóa. Ảnh: Lê Bích
Cách Hà Nội 40 km, làng Cựu nổi tiếng khắp xứ Bắc kỳ về nghề may cho Tây. Trong suốt thời kỳ Pháp thuộc (khoảng những năm 1910), đây là làng thợ may "đệ nhất Hà thành". Những người thợ lành nghề giàu có hơn nhờ phục vụ các ông bà đầm Tây. Các ngôi nhà bề thế còn lại ở làng Cựu hôm nay là kết quả của một giai đoạn thịnh vượng trong quá khứ.
Dù có nhiều biệt thự xây kiểu Pháp xưa nhưng làng Cựu vẫn đậm chất Á đông với những ngõ xóm quanh co, uốn lượn. Ngoài làng cổ Đường Lâm, Bát Tràng, làng Cựu là gợi ý cho khách thích khám phá văn hoá khi đến Hà Nội. Ảnh: Lê Bích
