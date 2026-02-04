Loạt điểm đến nổi tiếng Việt Nam trong phim 'Người bất tử'

"Người bất tử" của Victor Vũ ra mắt lần đầu vào năm 2018, khai thác đề tài bùa ngải, xoay quanh nhân vật nửa chính nửa tà, mang không khí ma mị và có những cảnh chiến đấu khốc liệt. Bối cảnh phim được trải dài khắp ba miền đất nước. Chiếm 70% bối cảnh phim là các khu vực Phong Nha, Tú Làn, Quy Đạt, Tuyên Hóa, Minh Hóa (Quảng Trị).

Trên ảnh là làng Tân Hóa, Minh Hóa được vinh danh là một trong những làng du lịch tốt nhất thế giới, nổi bật với các hoạt động khám phá hệ thống hang động Tú Làn. Ảnh: Oxalis

Hệ thống hang động Tú Làn, gồm 20 hang động, được thám hiểm lần đầu tiên vào năm 1992, nằm trong khu rừng nguyên sinh và các dãy núi đá vôi với diện tích hơn 650 hecta, thôn Tân Hóa, xã Kim Phú, cách Phong Nha khoảng 70 km về phía Tây Bắc.