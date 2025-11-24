Loạt điểm đến nổi tiếng bị du khách chấm điểm thấp

Công ty lưu trữ hành lý Stasher, Anh công bố danh sách những điểm du lịch nổi tiếng nhưng gây thất vọng nhất toàn cầu. Kết quả dựa trên phân tích 101 điểm tham quan mang tính biểu tượng, tổng hợp từ đánh giá trên Google, lượng người quan tâm trên TikTok, khoảng cách di chuyển, chỉ số an toàn và chất lượng lưu trú.

Dưới đây là loạt điểm đến có điểm số thấp nhất (thang điểm 10).

Trong hình là Disneyland Paris, điểm đến xếp thứ 8 với 4,9/10 điểm.