Loạt điểm đến nổi tiếng bị du khách chấm điểm thấp

Công ty lưu trữ hành lý Stasher, Anh công bố danh sách những điểm du lịch nổi tiếng nhưng gây thất vọng nhất toàn cầu. Kết quả dựa trên phân tích 101 điểm tham quan mang tính biểu tượng, tổng hợp từ đánh giá trên Google, lượng người quan tâm trên TikTok, khoảng cách di chuyển, chỉ số an toàn và chất lượng lưu trú.
Dưới đây là loạt điểm đến có điểm số thấp nhất (thang điểm 10).
Trong hình là Disneyland Paris, điểm đến xếp thứ 8 với 4,9/10 điểm.
Công ty lưu trữ hành lý Stasher, Anh công bố danh sách những điểm du lịch nổi tiếng nhưng gây thất vọng nhất toàn cầu. Kết quả dựa trên phân tích 101 điểm tham quan mang tính biểu tượng, tổng hợp từ đánh giá trên Google, lượng người quan tâm trên TikTok, khoảng cách di chuyển, chỉ số an toàn và chất lượng lưu trú.
Dưới đây là loạt điểm đến có điểm số thấp nhất (thang điểm 10).
Trong hình là Disneyland Paris, điểm đến xếp thứ 8 với 4,9/10 điểm.
1. Đại lộ Danh vọng, Mỹ (2,67/10 điểm)
Nằm cách sân bay quốc tế Los Angeles 38,1 km, con đường vinh danh huyền thoại giải trí này bị chê bẩn và thiếu an toàn. Du khách thất vọng vì ngoài những ngôi sao gắn tên người nổi tiếng trên vỉa hè, nơi này không còn đặc sắc trong khi lượng người qua lại quá đông. Ảnh: Lonely Planet.
1. Đại lộ Danh vọng, Mỹ (2,67/10 điểm)
Nằm cách sân bay quốc tế Los Angeles 38,1 km, con đường vinh danh huyền thoại giải trí này bị chê bẩn và thiếu an toàn. Du khách thất vọng vì ngoài những ngôi sao gắn tên người nổi tiếng trên vỉa hè, nơi này không còn đặc sắc trong khi lượng người qua lại quá đông. Ảnh: Lonely Planet.
2. Biển Chết, Jordan (3,51/10 điểm)
Nổi tiếng với trải nghiệm thả nổi trên mặt nước, nhưng Biển Chết xếp thứ hai trong nhóm điểm thấp. Vị trí xa xôi (cách sân bay 66 km) và chỉ số an toàn thấp (3,10) do tình hình bất ổn trong khu vực là những điểm trừ lớn. Du khách cũng phàn nàn về hạ tầng kém và giá cả đắt đỏ. Ảnh: Tourist Israel
2. Biển Chết, Jordan (3,51/10 điểm)
Nổi tiếng với trải nghiệm thả nổi trên mặt nước, nhưng Biển Chết xếp thứ hai trong nhóm điểm thấp. Vị trí xa xôi (cách sân bay 66 km) và chỉ số an toàn thấp (3,10) do tình hình bất ổn trong khu vực là những điểm trừ lớn. Du khách cũng phàn nàn về hạ tầng kém và giá cả đắt đỏ. Ảnh: Tourist Israel
3. Chợ Grand Baazar, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ (3,86/10 điểm)
Khu chợ mái che lâu đời bị đánh giá thấp trên Google bởi tình trạng quá tải và nạn hét giá, khiến du khách căng thẳng khi mua sắm thay vì tận hưởng văn hóa. Ảnh: Expedia
3. Chợ Grand Baazar, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ (3,86/10 điểm)
Khu chợ mái che lâu đời bị đánh giá thấp trên Google bởi tình trạng quá tải và nạn hét giá, khiến du khách căng thẳng khi mua sắm thay vì tận hưởng văn hóa. Ảnh: Expedia
4. Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc (4,43/10 điểm)
Kỳ quan thế giới này đứng thứ tư trong danh sách bị điểm thấp. Khoảng cách xa (hơn 60 km từ sân bay) và tình trạng quá tải du khách thường xuyên khiến trải nghiệm tham quan bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, dịch vụ lưu trú quanh khu vực này lại được chấm điểm cao (9,3). Ảnh: Go Away Travel
4. Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc (4,43/10 điểm)
Kỳ quan thế giới này đứng thứ tư trong danh sách bị điểm thấp. Khoảng cách xa (hơn 60 km từ sân bay) và tình trạng quá tải du khách thường xuyên khiến trải nghiệm tham quan bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, dịch vụ lưu trú quanh khu vực này lại được chấm điểm cao (9,3). Ảnh: Go Away Travel
5. Cảng Victoria, Hong Kong (4,68/10 điểm)
Sở hữu đường chân trời và show ánh sáng nổi tiếng, nhưng Cảng Victoria vẫn bị đánh giá thấp do ô nhiễm và thiếu tiện ích hấp dẫn. Chất lượng lưu trú tại đây cũng bị chấm điểm thấp nhất trong danh sách (6,7). Ảnh: SCMP
5. Cảng Victoria, Hong Kong (4,68/10 điểm)
Sở hữu đường chân trời và show ánh sáng nổi tiếng, nhưng Cảng Victoria vẫn bị đánh giá thấp do ô nhiễm và thiếu tiện ích hấp dẫn. Chất lượng lưu trú tại đây cũng bị chấm điểm thấp nhất trong danh sách (6,7). Ảnh: SCMP
6. Bảo tàng Nghệ thuật Cũ và Mới ở Tasmania, Australia (4,8/10 điểm)
Bảo tàng nằm gần sân bay nhất trong danh sách (25 km) nhưng lại có chỉ số an toàn thấp. Giá vé cao và nội dung trưng bày kén người xem (trưng bày tử thi), khiến nơi này nhận nhiều ý kiến trái chiều.
Dù điểm Google đạt 4,3/5 nhờ nhóm khách ngách, tổng điểm của nơi này chỉ dừng ở mức 4,8. Ảnh: Arlis
6. Bảo tàng Nghệ thuật Cũ và Mới ở Tasmania, Australia (4,8/10 điểm)
Bảo tàng nằm gần sân bay nhất trong danh sách (25 km) nhưng lại có chỉ số an toàn thấp. Giá vé cao và nội dung trưng bày kén người xem (trưng bày tử thi), khiến nơi này nhận nhiều ý kiến trái chiều.
Dù điểm Google đạt 4,3/5 nhờ nhóm khách ngách, tổng điểm của nơi này chỉ dừng ở mức 4,8. Ảnh: Arlis
7. Stonehenge, Anh (4,85/10 điểm)
Là một trong những di tích tiền sử nổi tiếng nhất hành tinh, nhiều du khách thất vọng vì giá vé cao - từ 32 đến 35 USD mỗi người.
Điểm số trung bình trên TikTok chỉ khoảng 3.440 lượt thích, cho thấy nơi đây khó tạo được sức hút với khách trẻ. Hình ảnh huyền bí hàng nghìn năm tuổi không như trải nghiệm thực tế của du khách. Ảnh: Art News
Jacob Wedderburn-Day, người sáng lập Stasher, nhận định: "Nổi tiếng không có nghĩa là đáng tiền. Giao thông bất tiện, quá tải hay địa điểm không như kỳ vọng là lý do khiến các điểm đến này mất điểm".
Stasher là nền tảng chia sẻ kho lưu trữ hành lý đầu tiên trên thế giới, thành lập năm 2015 tại London, Anh. Đơn vị này kết nối du khách với mạng lưới khách sạn và cửa hàng địa phương tại hơn 1.000 thành phố toàn cầu để gửi hành lý an toàn. Bảng xếp hạng của Stasher được tổng hợp dựa trên dữ liệu từ Google Reviews, TikTok, chỉ số an toàn quốc gia và chất lượng hạ tầng du lịch.
Stasher thường xuyên công bố các báo cáo dựa trên dữ liệu để đánh giá các điểm tham quan du lịch, nhằm hỗ trợ du khách tránh các "bẫy du lịch" hoặc trải nghiệm kém.
7. Stonehenge, Anh (4,85/10 điểm)
Là một trong những di tích tiền sử nổi tiếng nhất hành tinh, nhiều du khách thất vọng vì giá vé cao - từ 32 đến 35 USD mỗi người.
Điểm số trung bình trên TikTok chỉ khoảng 3.440 lượt thích, cho thấy nơi đây khó tạo được sức hút với khách trẻ. Hình ảnh huyền bí hàng nghìn năm tuổi không như trải nghiệm thực tế của du khách. Ảnh: Art News
Jacob Wedderburn-Day, người sáng lập Stasher, nhận định: "Nổi tiếng không có nghĩa là đáng tiền. Giao thông bất tiện, quá tải hay địa điểm không như kỳ vọng là lý do khiến các điểm đến này mất điểm".
Stasher là nền tảng chia sẻ kho lưu trữ hành lý đầu tiên trên thế giới, thành lập năm 2015 tại London, Anh. Đơn vị này kết nối du khách với mạng lưới khách sạn và cửa hàng địa phương tại hơn 1.000 thành phố toàn cầu để gửi hành lý an toàn. Bảng xếp hạng của Stasher được tổng hợp dựa trên dữ liệu từ Google Reviews, TikTok, chỉ số an toàn quốc gia và chất lượng hạ tầng du lịch.
Stasher thường xuyên công bố các báo cáo dựa trên dữ liệu để đánh giá các điểm tham quan du lịch, nhằm hỗ trợ du khách tránh các "bẫy du lịch" hoặc trải nghiệm kém.
Hoài Anh (Theo Daily Mail)