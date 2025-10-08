Loạt địa phương ở miền nam Trung Quốc chìm trong nước lũ

Do ảnh hưởng của bão Matmo, mực nước sông ngòi ở tỉnh Quảng Tây vượt báo động, gây ngập lụt nhiều huyện giáp biên giới Việt Nam như Bách Sắc, Long Châu.

Trung tâm thủy văn tỉnh Quảng Tây ngày 8/10 phát cảnh báo lũ màu cam, mức cao thứ ba trong thang cảnh báo 4 nấc của Trung Quốc. Cảnh báo màu cam nghĩa là lũ to, mực nước vượt kỷ lục trong vòng 20 năm.

Cảnh ngập lụt ở các địa phương Trung Quốc giáp Việt Nam Ngập lụt ở huyện Long Châu, thành phố Sùng Tả, ngày 8/10. Video: Douyin/Chongzuo News

Do ảnh hưởng của bão Matmo, 25 trạm thủy văn tại 18 con sông ở tỉnh Quảng Tây, bao gồm toàn bộ Tả Giang và các nhánh sông Thủy Khẩu, Minh Giang, Hữu Giang, Úc Giang và các nhánh sông Thanh Long, hôm nay ghi nhận mực nước vượt cảnh báo lũ tới 4,28 m.

Trong 1-5 ngày tới, mực nước sông Ức Giang đoạn đi qua thành phố Nam Ninh được dự báo tiếp tục dâng thêm hai mét, trong đó có điểm vượt cảnh báo lũ 3,5 m. Mực nước sông Thủy Khẩu, một nhánh của Tả Giang ở thị trấn Thủy Khẩu, huyện Long Châu, thành phố Sùng Tả, tiếp tục dâng cao 0,5 m, vượt cảnh báo lũ 3,5 m.

Long Châu là huyện biên giới giáp tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn của Việt Nam. Chính quyền Long Châu tối 7/10 đã sơ tán 490 người khỏi các khu vực dễ bị sạt lở, bố trí nơi ở tạm thời cho họ tại các trường học, ủy ban xã.

"Chúng tôi thay phiên nhau trực 24/24. Nhiệm vụ chính là theo dõi sát sao diễn biến mực nước, phong tỏa cầu và đoạn đường trũng phía trước, đồng thời ngăn người đi bộ và phương tiện lưu thông qua lại", một tình nguyện viên ở Long Châu cho biết.

Nhiều khu vực thuộc thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây đang chìm trong nước lũ. Cánh đồng lúa của một nông dân ở Tĩnh Tây, thị trấn cách thác Bản Giốc, tỉnh Cao Bằng của Việt Nam khoảng 94 km về phía tây bắc, ngập trong biển nước.

"Một năm tôi chỉ trồng một vụ lúa, giờ trắng tay", người này nói.

Video do người dân Bách Sắc đăng trên mạng xã hội cho thấy con đường dẫn vào nhà đã ngập nặng, buộc họ phải di chuyển bằng thuyền. Các cánh đồng mía rộng lớn cũng bị nước lũ cuốn trôi và nhấn chìm. Nước dâng cao tới tầng hai nhiều ngôi nhà.

Bão Matmo đổ bộ tỉnh Quảng Tây vào sáng 6/10, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi vào miền núi phía bắc của Việt Nam. Tuy nhiên, hoàn lưu bão đã gây mưa lớn tại nhiều khu vực ở Trung Quốc và Việt Nam, khiến nhiều địa phương hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng.

Cảnh ngập lụt ở các địa phương Trung Quốc giáp Việt Nam Cảnh ngập lụt tại thôn Cát Thắng, huyện Điện Dương, thành phố Bách Sắc ngày 8/10. Video: CCTV

Hồng Hạnh (Theo CCTV)