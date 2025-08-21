Loạt đại học Australia tăng học phí với du học sinh

AustraliaHọc phí với du học sinh ở các đại học hàng đầu sẽ tăng 5-13% vào năm 2026, cao gấp 2-3 lần mức lạm phát.

Đại học Melbourne tăng học phí 6,9% với các chương trình cử nhân dành cho sinh viên quốc tế. Học phí ngành Kỹ thuật sẽ vượt mức 60.000 AUD mỗi năm (khoảng 1 tỷ đồng), còn ngành Luật trên 56.000 AUD. Mức này cao gấp 3-4 lần so với mức tối thiểu với sinh viên quốc tế, do Cơ quan Giáo dục Liên bang quy định.

Tại Đại học Sydney, du học sinh hiện chiếm gần một nửa trong khoảng 50.000 sinh viên ở đây. Học phí với nhóm này sẽ tăng 5%, quanh mốc 49.000-60.000 AUD mỗi năm. Riêng ngành Kinh doanh tăng tới 13%, có thể đạt 60.600 AUD.

Các mức tăng này đều cao gấp 2-3 lần tỷ lệ lạm phát của năm tài chính 2024-2025, vốn chỉ ở mức 2,1%.

Sinh viên Đại học Melbourne. Ảnh: University of Melbourne

Đại học Quốc gia Australia cũng tương tự. Năm 2026, học phí của trường từ gần 46.700 đến hơn 56.100 AUD, thấp nhất thường ở những ngành nghệ thuật như Thiết kế, Âm nhạc.

Một trường khác trong nhóm G8 (các trường nghiên cứu hàng đầu ở Australia) là Đại học Monash, tăng học phí ở mức 1,2-3,6% so với hiện tại. Sinh viên quốc tế cần chi trả 39.200 AUD đến 57.500 AUD mỗi năm, tùy ngành học.

Các đại học Australia tăng học phí trong bối cảnh Chính phủ đang khống chế trần tuyển sinh và siết chính sách với sinh viên quốc tế. Năm nay, tổng chỉ tiêu cho mọi bậc học là 270.000, giảm hơn 53.000 so với năm trước đó. Năm 2026, con số này sẽ là 295.000, tuy được nới ra, song vẫn thấp hơn 8% so với giai đoạn cao điểm sau đại dịch Covid-19.

Theo Bộ Giáo dục Australia, tính đến tháng 5, hơn 820.000 du học sinh đăng ký vào các chương trình học (gồm các trường phổ thông, nghề, khóa tiếng Anh ngắn hạn, đại học). Sinh viên quốc tế mang về 51,5 tỷ AUD cho nền kinh tế vào năm 2024. Trong đó, 21,7 tỷ AUD từ học phí. Riêng Đại học Sydney thu về 1,6 tỷ AUD, còn Đại học Melbourne là 1,18 tỷ AUD.

Việt Nam hiện trong top 4 về số sinh viên quốc tế ở Australia, với hơn 33.000 người.

Bình Minh (Theo The Australian)