Loạt công trình trung tâm TP HCM trước và sau chỉnh trang

Ngày 4/2, rào chắn tại các tiểu đảo trước chợ Bến Thành được tháo dỡ, mở cửa cho người dân tham quan. Công trình được sơn mới tường, mái nhưng vẫn giữ nguyên các đường nét, họa tiết trang trí. Riêng quảng trường trước chợ được phủ các mảng họa tiết lớn hình sóng nước, sử dụng nhiều gam màu, thu hút sự chú ý và gây tranh cãi.
Mái ngói chợ được sơn đỏ thắm, xung quanh là các tiểu đảo giao thông tạo hình sóng nước màu xanh.
Theo đại diện đơn vị tài trợ, họa tiết sóng nước được chọn từ đặc trưng văn hóa – lịch sử Nam Bộ, gắn với hệ thống kênh rạch. Khu vực Bến Thành xưa từng nằm bên bờ sông Bến Nghé, sau đó chợ được dời về vị trí hiện nay nhưng vẫn giữ tên gọi cũ.
Khuôn viên quanh Hồ Con Rùa được chỉnh trang, bố trí thêm hoa và tiểu cảnh nhằm tạo tổng thể hài hòa.
Trước đó, Hồ Con Rùa và chợ Bến Thành đã cơ bản hoàn thành chỉnh trang. Tuy nhiên, màu sơn tại một số hạng mục vẫn gây ý kiến trái chiều. Mới đây, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đề nghị dừng chỉnh trang hai khu vực quảng trường này do màu sắc khác phương án ban đầu.
So với cách đây 10 ngày, trụ sở Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn (136 Hàm Nghi), gần chợ Bến Thành, đã hoàn tất chỉnh trang. Các mảng tường được sơn gam vàng đậm hơn so với trước.
Tòa nhà được xây dựng năm 1914, gồm hai dãy, ban đầu mang tên Bureau du Chemin de fer của Công ty Hỏa xa Đông Dương, nên thường gọi là tòa Hỏa xa.
Trước năm 1975, đây là trụ sở Bộ Giao thông – Bưu điện của chính quyền Sài Gòn. Khu vực này từng là ga xe lửa Sài Gòn, nơi các tuyến đường sắt tỏa đi Hà Nội, Lộc Ninh, Mỹ Tho…
Ngoài các công trình lịch sử, chung cư và tòa nhà, đợt này TP HCM còn chỉnh trang các nút giao thông và công trình công cộng trên toàn thành phố. Các hạng mục dự kiến hoàn thành trước ngày 10/2 (23 tháng Chạp).
Đối diện chợ Bến Thành, tòa nhà góc đường Hàm Nghi – Phó Đức Chính cũng được chỉnh trang, với các tầng và hành lang sơn chủ đạo hai gam vàng và xanh da trời.
