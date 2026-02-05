Loạt công trình trung tâm TP HCM trước và sau chỉnh trang

So với cách đây 10 ngày, trụ sở Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn (136 Hàm Nghi), gần chợ Bến Thành, đã hoàn tất chỉnh trang. Các mảng tường được sơn gam vàng đậm hơn so với trước.

Tòa nhà được xây dựng năm 1914, gồm hai dãy, ban đầu mang tên Bureau du Chemin de fer của Công ty Hỏa xa Đông Dương, nên thường gọi là tòa Hỏa xa.

Trước năm 1975, đây là trụ sở Bộ Giao thông – Bưu điện của chính quyền Sài Gòn. Khu vực này từng là ga xe lửa Sài Gòn, nơi các tuyến đường sắt tỏa đi Hà Nội, Lộc Ninh, Mỹ Tho…