Loạt công trình trung tâm TP HCM trước và sau chỉnh trang

Ngoài Hồ Con Rùa, chợ Bến Thành, nhiều tòa nhà cổ, chung cư cũ và công trình công cộng đã được chỉnh trang, khoác diện mạo khác so với trước.

Quỳnh Trần

