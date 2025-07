Loạt chi tiết ẩn trong 'Superman'

Bom tấn "Superman" có chi tiết về thành phố Gotham, gợi mở các nhân vật siêu anh hùng xuất hiện trong phần tiếp theo.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Easter egg là thuật ngữ chỉ những thông điệp mà người sáng tạo giấu trong các phần mềm, trò chơi điện tử, phim ảnh, âm nhạc. Những chi tiết này thường mang tính hài hước, gợi nhắc đến các tác phẩm khác hoặc hé lộ nội dung phần tiếp theo.

Giống nhiều phim siêu anh hùng, Superman chứa loạt chi tiết ẩn để mở rộng Vũ trụ Điện ảnh DC (DCU). Trang ScreenRant thống kê khoảng 75 easter egg được đưa vào tác phẩm, dành cho khán giả tinh mắt và fan lâu năm của DCU khám phá.

Thành phố Gotham

Trailer 'Superman' của James Gunn Trailer "Superman", hiện thu hơn 14 tỷ đồng phòng vé trong nước, theo thống kê của Box Office Vietnam. Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên (13+). Video: Warner Bros. Vietnam

Trong cảnh thành phố Metropolis rơi vào hỗn loạn khi Superman (David Corenswet đóng) đối đầu phản diện Lex Luthor, khán giả có thể bắt gặp biển báo đường cao tốc dẫn đến thành phố Gotham. Dù chỉ xuất hiện thoáng qua, chi tiết này nhằm xác nhận sự tồn tại của Gotham trong DCU. Việc Gotham nằm gần Metropolis cũng đặt nền móng cho những cuộc chạm trán trong tương lai giữa các siêu anh hùng.

Thực thể năm chiều

Người Thép và thực thể năm chiều trong phim "Superman". Ảnh: DC Studios

Sau khi phát hiện sự thật về nguồn gốc Krypton, Superman trở về căn hộ cùng người yêu Lois Lane (Rachel Brosnahan thủ vai), còn nhóm Justice Gang (gồm Green Lantern, Mr. Terrific và Hawkgirl) đang chiến đấu với một con quái vật kaiju - đến từ chiều không gian thứ năm - trên không trung. Chi tiết gợi nhắc đến thực thể năm chiều Mr. Mxyzptll, nhân vật xuất hiện trong truyện để gây rắc rối cho Superman, và Bat-Mite (từng xuất hiện ở series Peacemaker của James Gunn). Nhiều khả năng cho thấy êkíp có thể khai thác về các sinh vật này trong những phần phim tiếp theo của DCU.

Nhóm siêu anh hùng đời đầu của DCU

Một số nhân vật trong Hội Công lý Mỹ (Justice Society of America). Ảnh: DC/ScreenRant

Trong truyện tranh gốc, Justice Society of America (JSA) là nhóm siêu anh hùng đầu tiên của DCU, gồm các thành viên kỳ cựu Hawkman, Doctor Fate, Jay Garrick (Flash đời đầu) và Alan Scott (Green Lantern đời đầu). Ở phần phim điện ảnh, tranh điêu khắc chân dung của họ được đặt tại Sảnh Công lý (Hall of Justice), hiện trong quá trình xây dựng.

Trong dòng thời gian của DCU, các siêu anh hùng này đã tồn tại hàng trăm năm trước. Việc James Gunn đưa JSA vào phim mở ra khả năng phát triển các tuyến truyện song song với Liên minh Công lý (Justice League), làm phong phú thêm thế giới siêu anh hùng.

Nhà tù Belle Reeve

Cảnh nhà tù Belle Reeve trong phim "Superman". Ảnh: DC Studios

Nhà tù Belle Reeve được mệnh danh là nơi tăm tối hơn nhà thương điên Arkham, do giam giữ tội phạm nguy hiểm nhất thế giới. Cuối phim, đạo diễn tiết lộ Lex Luthor sẽ thụ án tại đây.

Trong các phim của DCU, nhiều ác nhân như Harley Quinn, Rick Flag và Bloodsport được tuyển chọn để tham gia các nhiệm vụ tự sát cho tổ chức ARGUS, dưới danh nghĩa Lực lượng Đặc nhiệm X, còn gọi là "Biệt đội cảm tử" (The Suicide Squad). Đổi lại, họ có thể được giảm án tù. Việc Belle Reve được nhắc đến trong Superman cho thấy hướng tái xuất của những nhân vật gắn liền nhóm đặc nhiệm khét tiếng.

Supergirl

Milly Alcock trong vai Supergirl. Ảnh: DC Studios

Theo ScreenRant, một trong những chi tiết thú vị nhất là sự xuất hiện của Kara Zor-El (Milly Alcock thủ vai), em họ của Superman. Cuối phim, nhân vật xuất hiện ở Pháo đài băng giá, nơi nam chính đang hồi phục sau trận chiến. Cảnh phim thêm phần hài hước khi êkíp tiết lộ chú chó Krypto thực chất là thú cưng của Kara, chứ không phải của Người Thép. Phân đoạn mở đường cho sự phát triển của Supergirl trong DCU, trước khi phim Supergirl ra mắt năm 2026.

Maxwell Lord

Tạo hình Maxwell Lord (do Sean Gunn thủ vai) trong phim "Superman". Ảnh: DC Studios

Nhân vật là một trong số ít vai khách mời, nhưng đóng vai trò then chốt cho tương lai của DCU. Trong truyện tranh, ông là doanh nhân giàu có. Về sau, nhân vật được phát triển theo hướng phản diện khi lạm dụng quyền lực và thao túng các siêu anh hùng.

Ở phim của James Gunn, Maxwell Lord (do Sean Gunn đóng) xuất hiện thoáng qua trong cảnh phỏng vấn liên quan đến Lex Luthor. Ông được giới thiệu là nhà tài trợ duy nhất cho nhóm Justice Gang và Sảnh Công lý, cho thấy vai trò của ông trong thế giới siêu anh hùng. Giới chuyên môn nhận định nếu DCU phát triển nhân vật này theo hướng phức tạp như trong truyện tranh, khán giả có thể kỳ vọng vào những cú twist hấp dẫn trong các phần phim kế tiếp.

Peacemaker

John Cena hóa thân Peacemaker. Ảnh: HBO

Nhân vật của John Cena tái xuất sau series cùng tên vào năm 2022. Anh xuất hiện trong phân đoạn trò chuyện trên truyền hình với bộ trang phục quen thuộc: mũ bảo hiểm vòm mạ crôm, áo phông đỏ khoe cơ bắp. Nhân vật cho rằng Superman đại diện cho ác quỷ và không đáng tin.

Sự xuất hiện của Bradley Cooper

Đạo diễn James Gunn (trái) và tài tử Bradley Cooper. Ảnh: Just Jared

Bradley Cooper vào vai Jor-El, cha của Superman, xuất hiện trong một số cảnh quay ở Pháo đài băng giá. Theo Deadline, Bradley Cooper nhận vai Jor-El nhờ tình bạn với James Gunn. Hai người từng hợp tác trong Guardians of the Galaxy, trong đó Cooper lồng tiếng cho chú mèo Rocket. Ngoài ra, phim có sự xuất hiện của Angela Sarafyan trong vai mẹ Superman, các robot phụ trợ do Alan Tudyk, Pom Klementieff và Michael Rooker lồng tiếng.

Đội quân khỉ của Lex Luthor

Tài tử Nicholas Hoult vào vai phản diện Lex Luthor. Ảnh: DC Studios

Trong cảnh khám phá tiểu vũ trụ do Lex Luthor tạo ra, có một không gian cho thấy những con khỉ sử dụng mạng xã hội để đăng tải bài viết công kích Superman, kèm hashtag tiêu cực. Theo chuyên trang GameRant, đây là chi tiết ẩn dụ mang tính châm biếm, xoay quanh tranh luận giữa hai phe: những người gắn bó với Vũ trụ Điện ảnh DC cũ (DCEU) và bên ủng hộ DCU mới do đạo diễn James Gunn, nhà sản xuất Peter Safran điều hành.

Cảnh phim được xem là hình ảnh hài hước về một bộ phận người hâm mộ DCEU phản ứng gay gắt trước bất kỳ thay đổi liên quan đến Superman. Qua đó, James Gunn phản ánh sự chia rẽ trong cộng đồng fan, điều thường xảy ra khi các nhà làm phim và nhà sản xuất thay đổi hướng tiếp cận đối với biểu tượng văn hóa đại chúng.

Cát Tiên (theo ScreenRant, GameRant)