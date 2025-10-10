Loạt căn cứ Nga tại Syria có thể trở thành trung tâm nhân đạo

Ngoại trưởng Nga nói sứ mệnh của lực lượng đồn trú tại Syria cần được điều chỉnh, trong đó có phương án chuyển căn cứ thành trung tâm nhân đạo.

Trong cuộc phỏng vấn được Bộ Ngoại giao Nga công bố ngày 8/10, Ngoại trưởng Sergei Lavrov bình luận rằng vai trò của quân đội Nga tại Syria "cần được thay đổi" để phù hợp với quá trình chuyển giao quyền lực tại nước này.

Ông nhấn mạnh những căn cứ của Nga ở Syria, gồm sân bay quân sự Hmeimim và quân cảng Tartus, không còn chức năng hỗ trợ quân sự cho chính phủ chống lại phe đối lập như giai đoạn trước khi ông Bashar al-Assad bị lật đổ tháng 12/2024.

Các tay súng Syria quan sát đoàn xe Nga tiến vào căn cứ Hmeimim hôm 16/12/2024. Ảnh: AP

"Chúng ta cần tái cơ cấu chức năng của những cơ sở quân sự này. Một phương án khả thi là biến chúng thành trung tâm nhân đạo, sử dụng cảng và sân bay để đưa hàng cứu trợ từ Nga cùng các nước Vùng Vịnh đến châu Phi. Đây là phương án hữu ích cho người dân Syria, láng giềng của họ và nhiều quốc gia khác", ông Lavrov nói, thêm rằng nhiều đối tác khu vực đã bày tỏ quan tâm.

"Vấn đề đã được thảo luận về nguyên tắc và đây là phương án đảm bảo lợi ích của các bên. Nga sẵn sàng điều phối triển khai chi tiết", Ngoại trưởng Lavrov bình luận.

Ông Lavrov nhấn mạnh sự thống nhất của Syria phải là lợi ích chung của mọi nước có ảnh hưởng trong khu vực. Ông cảnh báo nguy cơ bất ổn liên quan vấn đề người Kurd nếu xu hướng đòi tự trị vượt khỏi tầm kiểm soát và lan sang các quốc gia lân cận, đồng thời khẳng định Moskva sẵn sàng hỗ trợ Damascus cũng như các đối tác khác tìm giải pháp.

Vị trí căn cứ không quân Hmeimim và căn cứ hải quân Tartus. Đồ họa: BBC

Ngoại trưởng Nga cho biết Damascus đã bày tỏ mong muốn Moskva tiếp tục duy trì hiện diện, không chỉ về quân sự mà còn ở nhiều lĩnh vực khác, từ kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp đến năng lượng.

"Như Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần đề cập, chúng ta sẽ không ở lại Syria nếu chính phủ nước này không muốn chúng ta ở lại. Có vẻ là chính quyền đương nhiệm và nhiều nước trong khu vực cảm thấy hào hứng với hiện diện của Nga tại Syria", ông nói.

Thanh Danh (Theo RT, TASS, Al-Mayadeen)