Loạt căn cứ Mỹ hứng tổn thất trong đòn trả đũa của Iran

Ảnh vệ tinh thương mại do công ty Planet Labs chụp hôm 1/3 cho thấy hai vòm radar, khu nhà kho lớn và một số công trình tại căn cứ Hạm đội 5 hải quân Mỹ ở thủ đô Manama của Bahrain đã bị phá hủy sau cuộc tập kích trả đũa do Iran tiến hành.
Truyền thông Mỹ cho biết căn cứ đã hứng đòn của tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tự sát. Vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công, căn cứ dường như không còn tàu hải quân nào.
Khoảnh khắc tên lửa Iran tập kích căn cứ Hạm đội 5 hải quân Mỹ hôm 28/2. Video: X/AMK Mapping
Trong ảnh chụp sân bay quân sự Ali Al Salem ở Kuwait, một số nhà chứa UAV và tiêm kích Typhoon của không quân Kuwait đã bị hư hại.
Căn cứ còn là nơi đồn trú của Không đoàn Viễn chinh số 386 Mỹ, được Washington mô tả là "trung tâm không vận chủ chốt và cửa ngõ để triển khai sức mạnh chiến đấu cho các lực lượng đồng minh cùng liên quân ở khu vực".
Bức ảnh khác do công ty MizarVision của Trung Quốc chụp cho thấy nhiều cột khói đen lớn bốc lên từ căn cứ Ali Al Salem, một trong số đó dường như bắt nguồn từ kho chứa nhiên liệu.
Bộ trưởng Ngoại giao Italy Antonio Tajani cho biết đòn tập kích tên lửa của Iran hôm 28/2 đã gây "thiệt hại đáng kể" cho đường băng tại căn cứ Ali Al Salem. Binh sĩ Italy bắt đầu đóng quân tại đây từ năm 2019 để tham gia nhiệm vụ đối phó tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq.
Các vết cháy sém và chảo ăng-ten bị phá hủy tại sân bay quân sự Al Udeid ở Qatar.
Al Udeid là căn cứ đồn trú lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông. Đây là nơi đặt các đơn vị tiền phương, không quân và đặc nhiệm thuộc Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông.
Cơ sở này được bảo vệ bởi lưới phòng không đa tầng, trong đó có những tổ hợp Patriot của Mỹ và Qatar.
Khoảnh khắc được cho là tổ hợp Patriot tại Al Udeid liên tiếp bắn trượt tên lửa đạn đạo Iran hôm 28/2. Video: Al Arabiya
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hôm 2/3 thừa nhận một tên lửa Iran đã xuyên thủng lưới phòng không Mỹ và đánh trúng "trung tâm tác chiến được gia cố" ở Kuwait. Theo CNN, cơ sở này được bố trí ở cảng Shuaiba, miền nam Kuwait và cuộc tập kích đã khiến 6 quân nhân tử trận.
CENTCOM cùng ngày cho biết số quân nhân Mỹ thiệt mạng từ đầu chiến dịch đã tăng lên 6, sau khi giới chức thu hồi được hai thi thể tại "một cơ sở bị Iran tập kích trong những đợt tấn công đầu tiên". Cơ quan này không nêu cụ thể địa điểm bị nhắm mục tiêu.
Trong ảnh là trung tâm tác chiến trước và sau khi trúng tên lửa.
Khói bốc lên tại trung tâm tác chiến của Mỹ tại cảng Shuaiba, miền nam Kuwait, hôm 1/3. Video: CNN
Các vòm radar bị phá hủy tại căn cứ Arifjan ở Qatar. Đây là nơi đặt sở chỉ huy tiền phương của lực lượng lục quân trực thuộc CENTCOM.
Các địa điểm bị Iran tấn công tại Trung Đông. Đồ họa: CNN
Phạm Giang (Ảnh: Planet Labs, MizarVision)