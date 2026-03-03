Loạt căn cứ Mỹ hứng tổn thất trong đòn trả đũa của Iran

Ảnh vệ tinh thương mại do công ty Planet Labs chụp hôm 1/3 cho thấy hai vòm radar, khu nhà kho lớn và một số công trình tại căn cứ Hạm đội 5 hải quân Mỹ ở thủ đô Manama của Bahrain đã bị phá hủy sau cuộc tập kích trả đũa do Iran tiến hành.

Truyền thông Mỹ cho biết căn cứ đã hứng đòn của tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tự sát. Vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công, căn cứ dường như không còn tàu hải quân nào.