Loạt ca sĩ gen Z hứa hẹn bùng nổ tại "Anh trai say hi'

Đỗ Nam Sơn, 18 tuổi, quê Hải Phòng (Hải Dương cũ), là em út của chương trình. Ở vòng chào sân, anh gây ấn tượng khi hát Mất kết nối với lời tiếng Hàn tự viết.
Năm 2024, Đỗ Nam Sơn ra mắt sản phẩm đầu tay cùng nhóm nhạc Hàn PICKUS - MV Little Prince. Trước khi về nước hoạt động solo, anh tham gia show âm nhạc thực tế Fan Pick của đài MBC. Với kinh nghiệm sân khấu, từng được đào tạo chuyên nghiệp, Nam Sơn được khán giả kỳ vọng đi sâu tại Anh trai say hi.
Đỗ Nam Sơn, 18 tuổi, quê Hải Phòng (Hải Dương cũ), là em út của chương trình. Ở vòng chào sân, anh gây ấn tượng khi hát Mất kết nối với lời tiếng Hàn tự viết.
Năm 2024, Đỗ Nam Sơn ra mắt sản phẩm đầu tay cùng nhóm nhạc Hàn PICKUS - MV Little Prince. Trước khi về nước hoạt động solo, anh tham gia show âm nhạc thực tế Fan Pick của đài MBC. Với kinh nghiệm sân khấu, từng được đào tạo chuyên nghiệp, Nam Sơn được khán giả kỳ vọng đi sâu tại Anh trai say hi.
Trích phần trình diễn của Đỗ Nam Sơn trong tiết mục Chạm tại vòng đầu của show.
Ryn Lee, 22 tuổi, tên thật là Lê Quang Huy, quê Thừa Thiên Huế. Anh được khán giả biết đến với danh xưng "em trai của ca sĩ Quang Hùng MasterD". Anh có gương mặt sáng, giọng hát khá, từng hút sự quan tâm của fan trên các diễn đàn trước khi xuất hiện tại cuộc thi.
Anh có khả năng chơi guitar, piano. Để theo đuổi âm nhạc, Ryn Lee từng nỗ lực vượt qua căn bệnh rối loạn thần kinh thực vật.
Ryn Lee, 22 tuổi, tên thật là Lê Quang Huy, quê Thừa Thiên Huế. Anh được khán giả biết đến với danh xưng "em trai của ca sĩ Quang Hùng MasterD". Anh có gương mặt sáng, giọng hát khá, từng hút sự quan tâm của fan trên các diễn đàn trước khi xuất hiện tại cuộc thi.
Anh có khả năng chơi guitar, piano. Để theo đuổi âm nhạc, Ryn Lee từng nỗ lực vượt qua căn bệnh rối loạn thần kinh thực vật.
Ryn Lee giới thiệu bản thân tại "Anh trai say hi".
Jaysonlei, 22 tuổi, tên thật là Lê Hồ Phước Thịnh. Anh được khán giả đánh giá là "ngựa ô" của mùa thi với thế mạnh ở dòng nhạc Pop, RnB, hip hop.
Ca sĩ từng có một số sản phẩm âm nhạc nổi bật như MV Mùa hạ cuối cùng, MV U kết hợp Chi Xê. Trên Instagram, anh có gần 50.000 fan theo dõi.
Jaysonlei, 22 tuổi, tên thật là Lê Hồ Phước Thịnh. Anh được khán giả đánh giá là "ngựa ô" của mùa thi với thế mạnh ở dòng nhạc Pop, RnB, hip hop.
Ca sĩ từng có một số sản phẩm âm nhạc nổi bật như MV Mùa hạ cuối cùng, MV U kết hợp Chi Xê. Trên Instagram, anh có gần 50.000 fan theo dõi.
Negav, 24 tuổi, quay lại tham gia show sau mùa đầu tiên.
Ca sĩ tên thật là Đặng Thành An, tập hát rap từ cấp hai. Năm 2018, anh bắt đầu theo đuổi âm nhạc, chung nhóm Gerdnang (nói lái từ Nerdgang - Những chàng trai mọt sách) với Hiếu Thứ Hai, Hurrykng. Anh có nhiều bản hit như Ngủ một mình (2022, hát chung Hiếu Thứ Hai), Chăm sóc em (2023), Em khiến anh muốn trở thành người Hà Nội (2023).
Negav, 24 tuổi, quay lại tham gia show sau mùa đầu tiên.
Ca sĩ tên thật là Đặng Thành An, tập hát rap từ cấp hai. Năm 2018, anh bắt đầu theo đuổi âm nhạc, chung nhóm Gerdnang (nói lái từ Nerdgang - Những chàng trai mọt sách) với Hiếu Thứ Hai, Hurrykng. Anh có nhiều bản hit như Ngủ một mình (2022, hát chung Hiếu Thứ Hai), Chăm sóc em (2023), Em khiến anh muốn trở thành người Hà Nội (2023).
Sơn.K, 24 tuổi, tên thật Lê Hồng Sơn, hiện là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, thuộc công ty quản lý DreamS Entertainment, cùng Hoàng Duyên, JSol. Trong tập mở màn, Sơn.K chia sẻ từng làm rửa bát để phụ giúp gia đình, đồng thời có tiền để theo đuổi đam mê ca hát.
Ở chặng đầu, Sơn.K ghi điểm về diện mạo sáng, tự tin trong các bài thi.
Sơn.K, 24 tuổi, tên thật Lê Hồng Sơn, hiện là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, thuộc công ty quản lý DreamS Entertainment, cùng Hoàng Duyên, JSol. Trong tập mở màn, Sơn.K chia sẻ từng làm rửa bát để phụ giúp gia đình, đồng thời có tiền để theo đuổi đam mê ca hát.
Ở chặng đầu, Sơn.K ghi điểm về diện mạo sáng, tự tin trong các bài thi.
Rapper Tez, 24 tuổi, tên thật là Nguyễn Đình Dương, từng gây chú ý tại Rap Việt mùa ba. Anh thường chú trọng lời ca khúc, cách nhả chữ, nhấn nhá trong flow khi trình diễn. Anh có các ca khúc được fan yêu thích như Khi cơn mơ dần phai, Ta ghét.
Tại Anh trai say hi, Tez nằm trong nhóm có ngoại hình sáng sân khấu, trình diễn vũ đạo đẹp mắt.
Rapper Tez, 24 tuổi, tên thật là Nguyễn Đình Dương, từng gây chú ý tại Rap Việt mùa ba. Anh thường chú trọng lời ca khúc, cách nhả chữ, nhấn nhá trong flow khi trình diễn. Anh có các ca khúc được fan yêu thích như Khi cơn mơ dần phai, Ta ghét.
Tại Anh trai say hi, Tez nằm trong nhóm có ngoại hình sáng sân khấu, trình diễn vũ đạo đẹp mắt.
Sau tập hai, CongB xếp thứ ba trong top 10 gương mặt hút sự chú ý nhất, theo Socialite.
Anh tên thật là Nguyễn Thành Công, 25 tuổi, từng là thực tập sinh Kpop thông qua Boys Planet 999. Năm 2024, anh tiếp tục tham gia Starlight Boys - chương trình hợp tác của Trung Quốc và Hàn Quốc - dừng chân tập cuối. Giọng ca trẻ có kinh nghiệm sân khấu, vũ đạo điêu luyện.
Sau tập hai, CongB xếp thứ ba trong top 10 gương mặt hút sự chú ý nhất, theo Socialite.
Anh tên thật là Nguyễn Thành Công, 25 tuổi, từng là thực tập sinh Kpop thông qua Boys Planet 999. Năm 2024, anh tiếp tục tham gia Starlight Boys - chương trình hợp tác của Trung Quốc và Hàn Quốc - dừng chân tập cuối. Giọng ca trẻ có kinh nghiệm sân khấu, vũ đạo điêu luyện.
"Anh trai" CongB trong tiết mục Hermosa ở Live Stage 1.
Dillan Hoàng Phan, 25 tuổi, sinh ra ở Thừa Thiên Huế nhưng sang Mỹ sống từ nhỏ. Tân binh làng nhạc cao 1,76 m, thông thạo tiếng Anh, Hàn. Trước khi tham gia Anh trai say hi, Dillan từng xuất hiện trên sân khấu của Asia Super Young (2023), Starlight Boys (2024).
Anh là một trong ba thực tập sinh từng được đào tạo trong môi trường quốc tế, cùng CongB, Đỗ Nam Sơn. Qua vòng đầu, Dillan Hoàng Phan đang thể hiện phong độ ổn định. Hát Người yêu chưa sinh ra ở Live Stage một, anh kết hợp ăn ý với OgeNus, BigDaddy, Hustlang Robber, Phúc Du.
Dillan Hoàng Phan, 25 tuổi, sinh ra ở Thừa Thiên Huế nhưng sang Mỹ sống từ nhỏ. Tân binh làng nhạc cao 1,76 m, thông thạo tiếng Anh, Hàn. Trước khi tham gia Anh trai say hi, Dillan từng xuất hiện trên sân khấu của Asia Super Young (2023), Starlight Boys (2024).
Anh là một trong ba thực tập sinh từng được đào tạo trong môi trường quốc tế, cùng CongB, Đỗ Nam Sơn. Qua vòng đầu, Dillan Hoàng Phan đang thể hiện phong độ ổn định. Hát Người yêu chưa sinh ra ở Live Stage một, anh kết hợp ăn ý với OgeNus, BigDaddy, Hustlang Robber, Phúc Du.
Mason Nguyễn, 25 tuổi, tên thật Nguyễn Xuân Bách, hiện là rapper gen Z được giới trẻ yêu thích. Anh từng tham gia các chương trình như King of Rap, Rap Việt, có các tiết mục gây chú ý như Rap chậm thôi (biểu diễn cùng MCK, Orijin), Shootin’ Star, Siren.
Giọng ca người Hà Nội được fan kỳ vọng tạo sự bứt phá nhiều hơn tại sân chơi mới.
Mason Nguyễn, 25 tuổi, tên thật Nguyễn Xuân Bách, hiện là rapper gen Z được giới trẻ yêu thích. Anh từng tham gia các chương trình như King of Rap, Rap Việt, có các tiết mục gây chú ý như Rap chậm thôi (biểu diễn cùng MCK, Orijin), Shootin’ Star, Siren.
Giọng ca người Hà Nội được fan kỳ vọng tạo sự bứt phá nhiều hơn tại sân chơi mới.
Khôi Vũ, 26 tuổi, từng là du học ngành nhạc ở Berlin, Đức. Khi xuất hiện tại show, anh gây chú ý khi thể hiện các kỹ năng hát, vũ đạo.
Trong vòng thi thứ nhất lên sóng hôm 27/9, Khôi Vũ chung đội với Bùi Duy Ngọc, Ryn Lee, Thái Ngân, B Ray, cùng khuấy động sân khấu với nhạc phẩm Thiêu thân.
Khôi Vũ, 26 tuổi, từng là du học ngành nhạc ở Berlin, Đức. Khi xuất hiện tại show, anh gây chú ý khi thể hiện các kỹ năng hát, vũ đạo.
Trong vòng thi thứ nhất lên sóng hôm 27/9, Khôi Vũ chung đội với Bùi Duy Ngọc, Ryn Lee, Thái Ngân, B Ray, cùng khuấy động sân khấu với nhạc phẩm Thiêu thân.
buitruonglinh (Bùi Trường Linh), 26 tuổi, là giọng ca indie nổi bật hiện tại trong làng nhạc. Anh quê Hà Nội, theo học Nhạc viện TP HCM. Khán giả nhớ anh qua các ca khúc từng hút triệu view như Dù cho mai về sau, Đường tôi chở em về.
Thế mạnh của buitruonglinh còn là sáng tác - yếu tố quan trọng khi làm việc nhóm tại chương trình. Ở lượt đấu đầu tiên, anh phát huy khả năng này khi viết thêm lời cho Hermosa - tiết mục đang được khán giả yêu thích.
buitruonglinh (Bùi Trường Linh), 26 tuổi, là giọng ca indie nổi bật hiện tại trong làng nhạc. Anh quê Hà Nội, theo học Nhạc viện TP HCM. Khán giả nhớ anh qua các ca khúc từng hút triệu view như Dù cho mai về sau, Đường tôi chở em về.
Thế mạnh của buitruonglinh còn là sáng tác - yếu tố quan trọng khi làm việc nhóm tại chương trình. Ở lượt đấu đầu tiên, anh phát huy khả năng này khi viết thêm lời cho Hermosa - tiết mục đang được khán giả yêu thích.
Gill, 26 tuổi, tên thật Vũ Trường Giang, quê Hà Nội. Anh từng thi Rap Việt mùa bốn và đoạt á quân. Rapper từng có các ca khúc gây chú ý như Vẫy tay chào hôm qua, Ở lại đây, Nhẹ, Lay Back, Picasso.
Tham gia Anh trai say hi, Gill nói muốn thoát khỏi vùng an toàn, tiếp cận nhiều hơn đối tượng khán giả. Tại vòng thi đầu tiên, Gill làm đội trưởng trong tiết mục Chạm cùng Đỗ Nam Sơn, Vương Bình, Nhâm Phương Nam, Otis.
Gill, 26 tuổi, tên thật Vũ Trường Giang, quê Hà Nội. Anh từng thi Rap Việt mùa bốn và đoạt á quân. Rapper từng có các ca khúc gây chú ý như Vẫy tay chào hôm qua, Ở lại đây, Nhẹ, Lay Back, Picasso.
Tham gia Anh trai say hi, Gill nói muốn thoát khỏi vùng an toàn, tiếp cận nhiều hơn đối tượng khán giả. Tại vòng thi đầu tiên, Gill làm đội trưởng trong tiết mục Chạm cùng Đỗ Nam Sơn, Vương Bình, Nhâm Phương Nam, Otis.
Ở Anh trai say hi mùa hai, các ca sĩ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng. Qua từng vòng, họ lập nhóm, tham gia trình diễn. Phần chấm điểm từng tập do khán giả trường quay quyết định.
Mùa đầu tiên gây tiếng vang khi 14 tập lên sóng đều đạt triệu lượt xem, nhiều tiết mục đứng đầu xu hướng YouTube, TikTok. Các gương mặt bật lên thành sao sau chung kết gồm Hiếu Thứ Hai, Quang Hùng MasterD, Hùng Huỳnh, Dương Domic, Hurrykng, Ryhder, Captain Boy. Chương trình còn ghi dấu ấn với sáu concert diễn ra ở TP HCM, Hà Nội, hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật, êkíp chương trình cung cấp