Loạt ca sĩ gen Z hứa hẹn bùng nổ tại "Anh trai say hi'

Đỗ Nam Sơn, 18 tuổi, quê Hải Phòng (Hải Dương cũ), là em út của chương trình. Ở vòng chào sân, anh gây ấn tượng khi hát Mất kết nối với lời tiếng Hàn tự viết.

Năm 2024, Đỗ Nam Sơn ra mắt sản phẩm đầu tay cùng nhóm nhạc Hàn PICKUS - MV Little Prince. Trước khi về nước hoạt động solo, anh tham gia show âm nhạc thực tế Fan Pick của đài MBC. Với kinh nghiệm sân khấu, từng được đào tạo chuyên nghiệp, Nam Sơn được khán giả kỳ vọng đi sâu tại Anh trai say hi.