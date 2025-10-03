Loạt binh sĩ Na Uy mất tích khi huấn luyện lẩn trốn

5 quân nhân Na Uy mất tích trong lúc huấn luyện ẩn mình và lẩn trốn gần biên giới, buộc giới chức cử lực lượng tìm kiếm.

Cảnh sát Na Uy nhận thông báo về 10 binh sĩ mất tích ở hạt Finnmark vào khoảng 16h30 ngày 2/10 và lập tức cử lực lượng tìm kiếm. Những quân nhân này đáng lẽ phải trở về căn cứ muộn nhất là 7h cùng ngày, song vẫn không xuất hiện trong nhiều giờ sau đó.

"Một trong các khả năng là nhóm binh sĩ đã hiểu nhầm thời điểm tập kết, song cũng có thể điều gì đó đã xảy ra với họ, nên chúng tôi quyết định triển khai tìm kiếm", Jorgen Haukland Hansen, lãnh đạo cơ quan cảnh sát Finmark, cho biết.

Cảnh sát, lực lượng khẩn cấp, quân đội và Hội Chữ thập đỏ Na Uy đang huy động nhiều thiết bị bay không người lái, chó nghiệp vụ và trực thăng cho nỗ lực truy dấu nhóm binh sĩ.

Lực lượng được triển khai tìm kiếm các quân nhân Na Uy mất tích tại Finnmark hôm 2/10. Ảnh: NRK

5 quân nhân đã được tìm thấy lúc 20h, trong đó ba người tự trở về điểm tập kết và hai binh sĩ được trực thăng phát hiện. Tất cả đều trong tình trạng sức khỏe tốt. 5 binh sĩ còn lại vẫn chưa rõ tung tích.

Quân đội Na Uy cho biết các quân nhân đang tham gia huấn luyện thường kỳ, nhiệm vụ của họ là ngụy trang và ẩn mình để di chuyển từ điểm A đến điểm B trong lúc bị săn đuổi. Một giả thuyết được truyền thông nêu ra là nhóm quân nhân đã cố tình lẩn trốn lực lượng tìm kiếm, do nghĩ đây là một phần nội dung diễn tập.

Địa điểm huấn luyện có địa hình đồi núi, rừng và đầm lầy. "Mất liên lạc qua bộ đàm ở những khu vực phức tạp như vậy không phải điều bất thường. Dù vậy, chúng tôi có quy trình phản ứng trong trường hợp mất kết nối sau khoảng thời gian nhất định, khi đó các biện pháp bảo đảm an toàn sẽ được áp dụng", Lars Strom, lãnh đạo bộ phận truyền thông của quân đội Na Uy, cho hay.

Quân đội Na Uy cho biết đây không phải lần đầu tiên binh sĩ biến mất trong huấn luyện, song đã khá lâu rồi họ mới phải nhờ cảnh sát hỗ trợ.

Finmark được coi là "điểm giao thoa giữa phương Đông và phương Tây", khi giáp với vùng Lapland của Phần Lan ở phía nam và tỉnh Murmansk của Nga tại phía đông. Khu vực này từng một số lần trở thành tâm điểm căng thẳng trong Chiến tranh Lạnh, khiến Na Uy phải tuyên bố không cho NATO tổ chức diễn tập ở đây để tránh leo thang.

Vị trí Finnmark (chấm đỏ). Đồ họa: Google Maps

Phạm Giang (Theo Metro, Sweden Herald)