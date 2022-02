Loạt bang Mỹ bỏ quy định đeo khẩu trang

Chính quyền các bang Mỹ dần thông báo bỏ quy định đeo khẩu trang, động thái tiến tới cuộc sống bình thường mới với Covid-19.

New York hôm 9/2 trở thành bang mới nhất ở Mỹ tuyên bố ngừng áp dụng quy định bắt buộc đeo khẩu trang, trong bối cảnh giới chức y tế thảo luận nhiều hơn về giai đoạn Mỹ tiến tới chung sống với Covid-19.

Thống đốc New York Kathy Hochul thông báo bà sẽ không gia hạn yêu cầu đeo khẩu trang trong các doanh nghiệp khi quy định này hết hiệu lực vào ngày 10/2. Hochul nêu lý do số ca nCoV mới ở New York đã giảm 96% kể từ đầu tháng 1.

Theo Thống đốc New York, quyền duy trì quy định đeo khẩu trang bắt buộc sẽ tùy vào lựa chọn của từng thành phố hoặc doanh nghiệp trong bang. Tuy nhiên, Hochul nhấn mạnh vẫn cần đeo khẩu trang trong trường học và chỉ xem xét lại quy định này vào tháng tới.

Người dân đeo khẩu trang tại Los Angeles, California, Mỹ, hồi tháng 3/2021. Ảnh: Reuters.

Thống đốc bang Illinois J. B. Pritzker cũng thông báo bỏ quy định đeo khẩu trang bắt buộc tại hầu hết các địa điểm công cộng trong nhà vào ngày 28/2. Tuy nhiên, tương tự New York, Pritzker vẫn giữ lệnh đeo khẩu trang tại trường học.

Tại California, Thống đốc Gavin Newsom cho biết quy định đeo khẩu trang trong không gian kín với những người đã tiêm vaccine Covid-19 sẽ hết hiệu lực vào ngày 15/2. Tuy nhiên, những người chưa tiêm chủng vẫn cần tuân thủ lệnh này.

Bang Oregon lên kế hoạch bỏ quy định đeo khẩu trang muộn nhất vào ngày 31/3, trong khi lệnh này ở Delaware sẽ hết hiệu lực vào ngày 11/2. Bang Delaware sau đó sẽ bỏ quy định đeo khẩu trang trong trường học vào ngày 31/7.

New Jersey, Connecticut và Massachusetts là các bang đi đầu trong quyết định bỏ lệnh đeo khẩu trang tại trường học trong giai đoạn cuối tháng 2 và đầu tháng 3.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ vẫn khuyến cáo đeo khẩu trang trong các tòa nhà chính quyền và sân bay, ga tàu, song giới chức y tế nước này ngày càng thúc giục áp dụng biện pháp chung sống với Covid-19.

"Chúng ta đang tiến tới giai đoạn Covid-19 không còn cản trở cuộc sống bình thường. Đó là khi Covid-19 không còn là cuộc khủng hoảng mà là thứ chúng ta có thể phòng tránh và điều trị", điều phối viên phản ứng Covid-19 của Nhà Trắng Jeff Zient nói hôm 9/2.

Theo dữ liệu từ CDC Mỹ, ca nhiễm mới nCoV trung bình 7 ngày qua của nước này là khoảng 247.000, giảm mạnh so với khoảng 800.000 ca hồi đầu tháng 1. Mỹ đã tiêm vaccine đầy đủ cho khoảng 64% dân số thuộc mọi lứa tuổi, theo dữ liệu của NY Times.

Ngọc Ánh (Theo AFP)