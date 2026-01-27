Loại thực phẩm 'đơn giản và rẻ' giúp kéo dài tuổi thọ

Chỉ cần bổ sung một cốc đậu - loại thực phẩm "đơn giản, rẻ tiền và đã được chứng minh" mỗi ngày, bạn có thể kéo dài tuổi thọ thêm 4 năm và chạm mốc bách niên.

Dan Buettner, chuyên gia của National Geographic và là tác giả của loạt phim tài liệu nổi tiếng trên Netflix về các "Vùng Xanh", tiết lộ: "Thực phẩm trường thọ số một thế giới chính là các loại đậu. Đây là nền tảng của mọi chế độ ăn uống tại các vùng sống thọ nhất hành tinh. Việc ăn một cốc đậu nấu chín mỗi ngày có liên quan mật thiết đến việc tăng thêm 4 năm tuổi thọ dự kiến".

Tại sao các loại đậu lại có "quyền năng" đến vậy?

Theo Buettner, các loại đậu là nguồn cung cấp dồi dào các carbohydrate phức hợp và chất xơ - những thứ mà đa số chúng ta đang thiếu hụt trầm trọng. Trong một bối cảnh mọi người quá ám ảnh với protein động vật, đậu chính là nguồn cung cấp đạm lành mạnh bậc nhất.

Các chuyên gia tại Đại học California, Los Angeles (UCLA Health) bổ sung thêm: Một khẩu phần đậu chứa từ 300 đến 500 mg kali. Đây là dưỡng chất thiết yếu giúp kiểm soát huyết áp và trung hòa tác hại của việc nạp quá nhiều muối (natri) - một thói quen phổ biến trong chế độ ăn hiện đại.

Việc ăn một cốc đậu nấu chín mỗi ngày có liên quan mật thiết đến việc tăng thêm 4 năm tuổi thọ dự kiến. Ảnh: Healthyline

Các thành phần cốt lõi của một chế độ ăn lành mạnh

Hướng dẫn Chế độ ăn uống cho người Mỹ (2020-2025) cũng xác nhận các nhóm đậu và thực phẩm nguyên bản đang bị tiêu thụ dưới mức khuyến nghị. Một mô hình ăn uống lành mạnh cần hội đủ:

- Các loại rau: Đặc biệt là rau xanh đậm, đậu và các loại củ.

- Trái cây: Ưu tiên trái cây nguyên quả.

- Ngũ cốc: Ít nhất một nửa là ngũ cốc nguyên hạt.

- Protein: Ưu tiên thịt nạc, trứng, hải sản, các loại đậu và hạt.

- Dầu lành mạnh: Dầu thực vật và chất béo tự nhiên từ các loại hạt.

Công thức súp Minestrone "chuẩn" Vùng Xanh

Buettner đã dành nhiều thập kỷ để nghiên cứu công thức nấu ăn của những người sống thọ nhất. Dưới đây là món súp Minestrone trứ danh, cực kỳ giàu dinh dưỡng từ các loại đậu:

Nguyên liệu

- 150 g mỗi loại: Đậu garbanzo (đậu gà), đậu trắng, đậu pinto hoặc đậu đỏ (tất cả dạng hạt khô).

- 1,5 chén khoai tây cắt khối vuông (2-3 cm).

- 6-8 cốc nước lọc hoặc nước dùng rau củ.

- 1 củ hành tây trung bình, 5 cọng cần tây, 5 củ cà rốt (tất cả băm nhỏ).

- 8 tép tỏi băm, 1 lá nguyệt quế, 1 thìa cà phê kinh giới (oregano).

- 2 thìa canh dầu ôliu, 1 thìa cà phê tiêu đỏ hoặc tiêu đen.

- 1 lon cà chua băm (hoặc 5 quả cà chua chín).

- Muối tùy khẩu vị và bơ sáp (avocado) để ăn kèm.

Cách chế biến

- Sơ chế đậu: Ngâm đậu khô qua đêm. Nếu quên, bạn có thể cho đậu vào bát nước và quay trong lò vi sóng trong lúc chuẩn bị các nguyên liệu khác.

- Xào rau củ: Đun nóng dầu ô liu, cho tất cả rau củ vào xào ở lửa nhỏ cho đến khi hành tây chuyển màu trong suốt.

- Nấu súp: Thêm đậu, cà chua, khoai tây, lá nguyệt quế và các gia vị vào. Đổ nước dùng và ninh ở lửa cực nhỏ trong cả ngày cho đến khi đậu mềm nhừ. Bạn nên điều chỉnh lượng nước sao cho thành phẩm đặc hơn súp nhưng loãng hơn món hầm. Nếu dùng nồi áp suất, bạn chỉ cần nấu trong 5 phút và để nguội tự nhiên.

- Thưởng thức: Khi ăn, hãy thêm vài lát bơ sáp lên trên. Phần dư có thể chia nhỏ vào các hộp thủy tinh và bảo quản trong ngăn đá.

Bí mật của sự trường thọ đôi khi không nằm ở những điều cao siêu mà ở ngay trong bát súp đậu ấm nóng mỗi ngày. Hãy bắt đầu thay đổi thực đơn của bạn từ hôm nay để "tặng" cho bản thân thêm những năm tháng sống khỏe mạnh.

Mỹ Ý (Theo Express)