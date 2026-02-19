Loại quả 'quét' sạch chất béo ngày Tết

Để giảm đầy hơi, chướng bụng, bạn có thể ăn chuối, bưởi, cam, chanh, uống nhiều nước lọc, vận động nhẹ nhàng.

Ngày Tết với "bánh chưng xanh, thịt mỡ, dưa hành" thường khiến nhiều người rơi vào tình trạng quá tải năng lượng, đầy bụng, khó tiêu. PGS.TS Nguyễn Quang Dũng, Phó trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm, Đại học Y Hà Nội, hướng dẫn một số loại quả "cứu tinh" giúp cân bằng lại vị giác và hệ tiêu hóa.

Nhóm quả mọng và chua giúp kích thích tiêu hóa, giảm ngấy như bưởi. Bưởi phù hợp với người giảm cân, giữ dáng, đốt cháy chất béo và hỗ trợ gan thải độc. Ăn vài múi bưởi sau bữa cơm tất niên sẽ thấy bụng nhẹ hẳn. Trong bưởi có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như protein, vitamin C, kali, canxi, natri giúp phòng ngừa cảm cúm, thúc đẩy tiêu hóa.

Cam, quýt, chanh: Vị chua ngọt thanh mát giúp át đi mùi mỡ, cung cấp chất xơ giúp nhu động ruột hoạt động tốt hơn. Đặc biệt, nước chanh còn đóng vai trò là chất giải độc gan, làm sạch gan, giải rượu, giải độ cồn trong rượu bia nhanh hơn. Tuy nhiên, chanh có vị chua và tính axit. Người bị dạ dày, đường ruột nên hạn chế uống.

Ăn trái cây giúp bổ sung nước cho cơ thể sau khi uống rượu, bia. Ảnh: Bùi Thủy

Khi miệng cảm thấy dính và ngấy do đồ chiên rán, bạn nên ăn táo, dưa chuột, lê, làm mát cơ thể, làm sạch vị giác.

Mía công dụng giải nhiệt, thanh lọc cơ thể, dễ hấp thụ và giải rượu. Ngoài ra, mía còn cung cấp lượng đường và nước cho cơ thể do uống nhiều bia rượu. Lưu ý, khi say rượu, mọi người nên dùng mía ép tươi chứ không nên dùng đường chế từ mía đã tinh luyện.

Đu đủ chứa Papain - một loại enzyme giúp chuyển hóa protein, giải phóng khí dư trong dạ dày mang lại cảm giác dễ chịu cho sau khi ăn. Đu đủ còn giảm thiểu tình trạng táo bón, giúp đại tiện dễ dàng hơn. Bạn nên ăn đu đủ chín, tránh ăn khi bụng đang rỗng.

Nước dừa có tính hàn, giải nhiệt, làm mát, chống mất nước. Nước dừa giúp giải khát, thanh lọc cơ thể hiệu quả. Ngoài bổ sung chất dinh dưỡng và các vitamin, nước dừa còn hỗ trợ tiêu hóa do có lượng chất xơ cao, tốt cho tiêu hóa. Nước dừa không có chất béo, rất ít calo.

Chuối là loại trái cây chứa nhiều kali có tác dụng đào thải natri và nước ra ngoài. Chuối cũng là nguồn cung cấp tinh bột kháng giúp cải thiện tình trạng táo bón, đầy hơi.

Lưu ý, không nên ăn quả quá chua khi đói gây xót dạ dày. Hạn chế quả quá ngọt. Bổ sung nước từ 1,5 đến 2 lít mỗi ngày. Tập luyện thể dục thể thao tiêu hao năng lượng dư thừa như aerobic, khiêu vũ, boxing, chạy bộ, đạp xe... hoặc các môn thể thao thư giãn như yoga, thiền. Hạn chế rượu bia, chất kích thích hay đồ ăn nhiều dầu mỡ. Hạn chế món chiên xào, dầu mỡ, hâm đi hâm lại nhiều lần.

Thùy An