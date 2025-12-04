Loại cây thanh lọc không khí trong nhà

Cây lưỡi hổ, trầu bà, nha đam hay cau kiểng có thể đặt trong nhà, giúp sản xuất oxy, làm sạch không khí, thích hợp khi chất lượng không khí ô nhiễm nặng như hiện nay.

Bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ, Giảng viên Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược TP HCM, cho biết đặt cây xanh trong phòng khách giúp làm mềm ranh giới giữa trong và ngoài nhà. Bên cạnh đó, màu xanh mang lại cảm hứng từ thiên nhiên, thanh lọc không khí.

Một số loại cây cảnh vừa đẹp, dễ chăm sóc, vừa có khả năng thanh lọc không khí trong nhà như sau:

Lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ có hiệu quả sản xuất oxy cao, bộ lá có vằn màu xanh đậm hoặc màu vàng nhìn rất đẹp mắt. Đây là một trong những loại cây trồng trong nhà được yêu thích nhất ngay cả trước khi người ta biết đến đặc tính tạo ra nhiều oxy của nó.

Cây ưa ánh sáng gián tiếp, có thể chịu được một lượng ánh nắng trực tiếp ít, có thể sống được trong các khu vực thiếu ánh sáng trong nhà. Loài cây này cũng có thể làm sạch không khí bằng cách hấp thụ formaldehyde, nitơ oxit, xylen, benzen và trichloroethylene. Ngoài ra, cây được cho là vẫn có thể tiếp tục sản xuất oxy ban đêm. Điều này giúp gia chủ ngủ ngon hơn vì cải thiện nhịp thở, giấc ngủ sâu hơn, khiến nó trở thành một loại cây tuyệt vời cho phòng ngủ.

Cây lưỡi hổ. Ảnh: Lê Cầm

Cau kiểng

Cau kiểng có nguồn gốc từ rừng nhiệt đới, thường được tìm thấy ở các vùng của Ấn Độ và Philippines. Đây là loại cây nhiệt đới rất tốt cho việc sản xuất oxy. Nếu trong nhà có một hoặc hai bụi cau cảnh cây lớn có thể làm tăng mức oxy trong không gian sống.

Cau kiểng cần đất ẩm vừa phải, ưa thích ánh sáng hắt chứ không cần ánh sáng trực tiếp nên phù hợp đặt trong nhà. Chúng không chỉ tạo ra hàm lượng oxy cao mà còn lọc sạch không khí, loại bỏ các chất ô nhiễm như formaldehyde, xylene, benzen và toluene. Điều này có lợi cho người bị viêm xoang, giúp cải thiện vấn đề hô hấp, làm thư giãn thoải mái tinh thần cho mọi người trong không gian sống.

Trầu bà

Trầu bà là một loài thực vật có hoa trong họ ráy (Araceae), phát triển tốt trong ánh sáng gián tiếp, cũng như các khu vực thiếu ánh sáng. Chúng cũng có thể thích nghi với cả loại đất khô và đất nhiều ẩm, đất giàu dinh dưỡng hay đất nghèo dinh dưỡng.

Đây là loài cây có khả năng cải thiện chất lượng không khí bằng cách hấp thụ cả formaldehyde, benzen và carbon monoxide, giải phóng oxy vào ban đêm.

Cây trầu bà. Ảnh: Szupervumen

Phát tài (thiết mộc lan)

Đây là loại cây thân gỗ, lá thuôn dài tập trung ở phần đỉnh cây, dễ chăm sóc, nhu cầu ánh sáng thấp. Chúng có thể loại bỏ tốt một số loại độc trong không khí như cacbon monoxit, benzene, toluene, formallhelyde... mang đến không gian trong lành.

Phú quý

Lá phú quý có hai màu xanh đỏ kết hợp tạo ấn tượng cho phòng khách. Cây phú quý còn có tác dụng lọc sạch không khí, hấp thụ chất hữu cơ dễ bay hơi, giảm bớt khói bụi, giúp gia chủ cảm thấy thư giãn, giảm căng thẳng..

Nha đam

Nha đam (lô hội) được nhiều người biết đến với nhiều đặc tính chữa bệnh và sản xuất oxy. Nha đam được FDA chấp thuận để làm hương liệu, được sử dụng trong mỹ phẩm và nhiều sản phẩm chăm sóc da khác nhau có thể được sử dụng như thực phẩm bổ sung và được sử dụng rộng rãi cho các biện pháp chữa bệnh bằng thảo dược.

Cây có khả năng lọc các chất độc như benzen và formaldehyde từ đồ gỗ, vật liệu xây dựng, sơn, giấy dán tường và các sản phẩm tẩy rửa. Đặc biệt, cây có thể hấp thụ CO2, CO và nhả oxy về đêm nên thích hợp đặt trong phòng ngủ. Khi cây xuất hiện nhiều đốm nâu chứng tỏ không khí quanh khu vực đó bị ô nhiễm nặng.

Cây nha đam. Ảnh: The Spruce

Theo bác sĩ Vũ, đặc trưng của phòng khách khác với phòng ngủ và nhà bếp là có nhiều ánh sáng hơn, diện tích rộng hơn, là không gian chính của căn nhà. Do đó, chủ nhà có thể chọn cây có kích thước lớn, màu sắc rực rỡ để tạo sự thu hút, ưu tiên những loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, ít khi phải tưới nước. Chọn cây cho phòng khách theo sở thích, hoặc theo phong thủy - những loại cây được tin sẽ đem lại may mắn, thịnh vượng, sức khỏe.

Nếu như ban ngày cây xanh hấp thụ năng lượng mặt trời, nước, khí CO2 và nhả ra ngoài không khí O2 thì vào ban đêm cây ngừng quang hợp nhưng vẫn diễn ra quá trình hô hấp. Trong quá trình quang hợp của cây xanh vào ban đêm, cây sẽ hút khí O2 trong không khí để tạo ra năng lượng duy trì hoạt động sống và thải ra ngoài khí CO2 và hơi nước.

Lưu ý không nên trồng một số loại cây có chất độc để tránh thú nuôi hoặc trẻ em tò mò ăn phải như vạn niên thanh, trúc đào.

Thúy Quỳnh