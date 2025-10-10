LOA Portal giới thiệu chương trình tài trợ dịch vụ du học Canada

LOA Portal tài trợ phí dịch vụ tư vấn du học Canada trị giá 3.000 CAD cho 200 ứng viên Việt Nam đủ điều kiện tham gia chương trình LOA Sponsorship Program, từ ngày 3/10.

Dự án được tài trợ và phát triển bởi Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Canada (National Research Council NRC-IRAP). Sáng kiến hỗ trợ học sinh - sinh viên Việt Nam tiếp cận du học Canada minh bạch, hiệu quả và công bằng hơn thông qua nền tảng công nghệ số hiện đại và đội ngũ chuyên môn được cấp phép.

Các ứng viên tham gia sẽ được hỗ trợ toàn bộ quá trình từ cá nhân hóa bước chọn ngành học phù hợp, đến hướng dẫn săn học bổng, chỉnh sửa bài luận, hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh, nộp đơn xin visa du học cùng đội ngũ cố vấn. Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ hướng dẫn tìm chỗ ở tại Canada, hướng dẫn thủ tục nhập cảnh, gia hạn giấy phép học tập, xin visa thực tập và visa làm việc sau tốt nghiệp. Mọi hoạt động được cố vấn và giám sát trực tiếp bởi cố vấn di trú cấp cao Canada được cấp phép (RCIC-IRB, mã số R707782), bảo đảm tính minh bạch và đúng quy định.

Để được xét duyệt, ứng viên cần chứng minh ý định du học Canada từ năm 2026 với GPA từ 6,5/10 hoặc 2,3/4 trở lên, đồng thời có khả năng chứng minh tài chính tối thiểu bằng sổ tiết kiệm khoảng một tỷ đồng cho năm học đầu tiên. Ngoài ra, ứng viên cần có nền tảng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp cơ bản, chẳng hạn IELTS từ 4.0 hoặc trình độ tiếng Pháp từ B2. Trường hợp đã có mặt tại Canada, yêu cầu về tài chính sẽ được miễn.

Anh Khoa (trái) nhận suất tài trợ LOA Sponsorship Program 2026 ngày 1/10 tại văn phòng đại diện tại HCM của LOA Portal sau đợt Early Bird 2025. Ảnh: LOA Portal

Hồ sơ sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí học thuật, năng lực ngoại ngữ, điều kiện tài chính và thứ tự đăng ký. Sau khi qua vòng đánh giá tự động của hệ thống AI Navi, ứng viên đủ điều kiện sẽ nhận email thông báo mời tham gia buổi phỏng vấn trực tuyến ngắn gọn, nhằm tìm hiểu thêm về kế hoạch học tập và định hướng cá nhân. Chương trình đơn đăng ký sớm (Early Bird) đã mở từ ngày 23/9 đến ngày 2/10. Nhiều ứng viên đã thành công giành được suất tài trợ.

LOA Portal có trụ sở chính tại Toronto (Canada) và văn phòng đại diện tại TP HCM, Hà Nội. Đơn vị hướng tới mục tiêu là cầu nối giữa Việt Nam và hệ thống giáo dục Canada.

Nghị viện Canada (Parliament of Canada), nằm trên Đồi Nghị viện (Parliament Hill) ở thủ đô Ottawa. Ảnh: Pexels

"Việc nhận được nguồn tài trợ từ NRC-IRAP cùng sự giám sát trực tiếp của cố vấn di trú cấp cao RCIC-IRB là sự bảo trợ cho định hướng dài hạn. Chúng tôi mong muốn mang lại cơ hội du học công bằng, minh bạch hơn, giúp học sinh - sinh viên Việt Nam rút ngắn khoảng cách đến với cánh cửa giáo dục quốc tế", đại diện LOA Portal chia sẻ.

Đơn vị cũng bày tỏ kỳ vọng, với nguồn tài trợ này, ngày càng nhiều người trẻ Việt Nam có thể rút ngắn khoảng cách đến cánh cửa du học Canada, từ đó mở rộng cơ hội học tập và nghề nghiệp trong tương lai.

Thái Anh