Lộ trình buổi sáng giúp giảm mỡ hiệu quả

Lộ trình uống nước detox, đi bộ nhanh, tập yoga kết hợp bữa ăn giàu protein bữa sáng giúp giảm mỡ hiệu quả.

Giảm cân không khó như bạn nghĩ, điều quan trọng nhất là ý chí và một quy trình khoa học ngay từ khi thức dậy. Chỉ cần thay đổi thói quen trong vài giờ đầu ngày, bạn sẽ thấy cơ thể chuyển biến kinh ngạc.

Dưới đây là lộ trình buổi sáng giúp bạn giảm cân tự nhiên và hiệu quả, được cố vấn bởi tiến sĩ Hansaji Yogendra từ Viện Yoga (Ấn Độ):

Khởi động bằng thức uống giảm cân

Thay vì tìm đến trà hay cà phê chứa caffeine ngay khi thức dậy, hãy đánh thức cơ thể bằng một ly nước hỗ trợ đốt mỡ và tăng cường miễn dịch. Dưới đây là 3 gợi ý đơn giản:

Nước chanh hạt chia

Hạt chia tạo cảm giác no lâu, ngăn chặn cơn thèm ăn, trong khi chanh hỗ trợ đốt cháy chất béo. Bạn chỉ cần pha 1 thìa cà phê nước cốt chanh, 1 thìa mật ong vào cốc nước ấm, sau đó thêm hạt chia đã ngâm nở và uống khi bụng đói.

Nước detox táo và quế

Quế giúp tăng cường trao đổi chất tự nhiên, còn táo giúp duy trì cảm giác thỏa mãn. Bạn có thể thêm một chút giấm táo để đẩy nhanh quá trình đốt mỡ.

Nước hạt thì là (Jeera water)

Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh là bước đầu tiên để giảm cân. Ngâm 1 thìa hạt thì là qua đêm, đun sôi vào buổi sáng, lọc lấy nước và uống để thúc đẩy quá trình chuyển hóa.

Đi bộ nhanh để "đốt" calo dư thừa

Sau khi dùng thức uống giảm cân, hãy dành 30-60 phút để đi bộ nhanh. Đi bộ trước khi ăn sáng giúp cơ thể học cách sử dụng mỡ dự trữ làm năng lượng thay vì đốt cháy lượng tinh bột vừa nạp vào.

Đặc biệt, việc tiếp xúc với ánh nắng sớm còn được chứng minh là có liên quan trực tiếp đến việc giảm chỉ số BMI. Hãy sải bước nhanh hơn mức bình thường để tối ưu hóa hiệu quả.

Đi bộ nhanh để "đốt" calo dư thừa. Ảnh: Nguyễn Đông

Tập Yoga để định hình vóc dáng

Sau khi đi bộ, hãy dành ít nhất 20 phút cho các tư thế yoga (Asana). Các động tác này không chỉ tăng độ linh hoạt mà còn đốt cháy calo đáng kể ở những vùng mỡ khó giảm.

Các chuyên gia khuyến nghị các tư thế như: Chiến binh (Virabhadrasana), Tư thế con thuyền (Naukasana), Tư thế cái ghế (Utkatasana) hay Tư thế cây cung (Dhanurvakrasana).

Cuối buổi tập, đừng quên dành 5 phút nằm thư giãn trong Tư thế xác chết (Shavasana) để cơ thể phục hồi hoàn toàn và nạp đầy năng lượng cho ngày mới.

Bữa sáng giàu protein

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất để thiết lập mức năng lượng cả ngày. Một bữa sáng giàu đạm (protein) khiến cơ thể mất nhiều thời gian tiêu hóa hơn, giúp bạn no lâu và tránh xa các loại đồ ăn nhanh kém lành mạnh. Protein cũng giúp bảo vệ khối cơ, duy trì tốc độ trao đổi chất cao ngay cả khi bạn đang giảm mỡ.

Kiên trì thực hiện lộ trình này không chỉ giúp bạn tránh được việc ăn uống quá độ trong ngày mà còn giữ cho tinh thần luôn tỉnh táo, tập trung cao độ vào mục tiêu sống khỏe.

Mỹ Ý (Theo Times of India)