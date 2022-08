Lộ thông tin cá nhân từ chiêu cho số điện thoại nhận quà khuyến mãi

Chị Thanh 28 tuổi, nhận nhiều cuộc gọi chào mời nhiều dịch vụ chăm sóc mẹ và bé kể từ khi nhận quà tặng là tã lót trẻ con lúc đi xét nghiệm tại một phòng khám sản phụ khoa.

Nhân viên mặc trang phục có logo công ty ở trước khu vực phòng khám tặng tã, nón và vớ bé sơ sinh, đồng thời mượn sổ khám thai lưu lại số điện thoại, ngày dự sinh "để sau này nhắn tin gửi thông tin các chương trình khuyến mãi". Hai hôm sau, chiều đang nằm ngủ, chị Thanh nhận được cuộc gọi hỏi thăm tình trạng sức khỏe, đang dùng loại sữa gì và chào mời mua sữa bà bầu. "Tôi bị khó ngủ về đêm, ban ngày đang ngủ ngon giấc thì bị gọi nên cảm thấy rất phiền", chị nói.

Đến khi vừa sinh con vài ngày, chị lại nhận một số cuộc gọi giới thiệu chương trình ưu đãi mua bảo hiểm cho bé, dịch vụ chăm sóc sau sinh tại nhà cả mẹ lẫn con... Chị nghi ngờ số điện thoại cá nhân bị phát tán từ lần nhận quà khuyến mãi. "Có thể các bên đã liên kết trao đổi dữ liệu cho nhau, nếu nhắn tin lúc nào rảnh tôi sẽ đọc và phản hồi chứ gọi điện thế này gây bực bội, đã chăm con mệt mỏi còn tốn thời gian tiếp những cuộc gọi mời chào đủ thứ", chị Thanh chia sẻ.

Tương tự, chị Hà Minh, 35 tuổi cũng bày tỏ "hối hận vì chủ quan cung cấp số điện thoại, đến lúc bị các cuộc gọi quảng cáo làm phiền nhiều mới nhớ ra". Khi đi mua sắm đồ sơ sinh chuẩn bị vượt cạn, chị nhận được quà tặng là chiếc khăn tắm từ một chương trình và từ đó về sau thường xuyên nhận được cuộc gọi tư vấn, quảng cáo các dịch vụ. Chị Minh từng nhận được cuộc gọi của "đơn vị liên kết với bệnh viện" chào mời đưa bé đến sinh trắc dấu vân tay miễn phí, đến nơi thì mới phát hiện mục đích chính của buổi đó là giới thiệu về bảo hiểm nhân thọ.

Trong khi đó, Huyền 27 tuổi ở Hà Nội, nghi ngờ thông tin bị tiết lộ do tham gia nhiều hội nhóm trên mạng, có cả những nhóm quà tặng khuyến mãi với yêu cầu để lại số điện thoại. Cô vừa sinh con tại một bệnh viện phụ sản vào tuần trước. Bé gái bị suy hô hấp nhẹ, vợ chồng cô ở lại viện chăm sóc con. Những ngày qua, cô liên tục nhận được cuộc gọi quảng cáo dịch vụ chăm sóc tại nhà như vệ sinh tầng sinh môn, vệ sinh vùng kín, dịch vụ tắm bé tại nhà...

"Kể cả lúc về nhà, tôi nhận được cuộc gọi tự xưng là nhân viên bệnh viện giới thiệu dịch vụ chăm sóc bé tận nơi", Huyền kể. Sau đó, cô gọi đến bệnh viện để xác thực, biết không có dịch vụ này nên từ chối.

Sản phụ sinh con tại một bệnh viện phụ sản. Ảnh: Lê Phương

Khảo sát trên VnExpress ngày 24/8 ghi nhận 74% trong số gần 2.500 người bình chọn cho biết sau sinh bị người lạ gọi điện thoại chào mời mua hàng cho mẹ và bé.

Mới đây, Bệnh viện Từ Dũ tiếp nhận nhiều phản ánh của sản phụ cho rằng sau khi sinh con tại đây thường bị gọi điện chào mời quảng cáo. "Tôi khám thai và thực hiện một số xét nghiệm ở những nơi khác, sinh con tại Bệnh viện Từ Dũ, không rõ số điện thoại rò rỉ từ đâu", một sản phụ băn khoăn. Có bệnh nhân nghi ngờ nhân viên bệnh viện làm rò rỉ thông tin, đề nghị bệnh viện rà soát lại khâu bảo mật thông tin của khách hàng sau khi sinh và không để bị lộ cho các dịch vụ bên ngoài.

PGS.TS.BS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Viện Phụ sản Hà Nội, nhìn nhận việc lộ thông tin ra ngoài là vấn đề nhức nhối khoảng 10 năm nay, từ lúc có dịch vụ chăm sóc tại nhà. Nhiều trường hợp đóng giả nhân viên bệnh viện để có khách hàng với giá cao. "Một số bệnh nhân gọi điện phản ánh sao y bác sĩ đến chăm sóc tại nhà không chuyên nghiệp mà lóng ngóng, vụng về, lúc bệnh viện xác nhận không có dịch vụ này bệnh nhân mới biết bị lừa", bác sĩ nói. Ngoài khoa sinh, bệnh nhân điều trị phụ khoa cũng bị làm phiền.

Bác sĩ Ánh cho rằng nhiều sản phụ trước khi sinh đã tự cung cấp thông tin ở rất nhiều trang mạng, trong các hội nhóm để chia sẻ bí quyết sinh đẻ, chăm con... Sản phụ cũng từng đi khám ở nhiều cơ sở, phòng khám khác nhau và khai thông tin, nên "không thể khẳng định bị lộ thông tin ngay sau khi sinh do bác sĩ bệnh viện tiết lộ".

"Xác định thông tin bị rò rỉ do chính người bệnh cung cấp ra bên ngoài hay do nhân viên bệnh viện phải có sự can thiệp của cơ quan công an khẳng định", bác sĩ chia sẻ. Việc lộ thông tin do nhân viên y tế cũng có thể xảy ra, bởi thông tin cá nhân rất đơn giản gồm họ tên, số điện thoại, giờ sinh... chỉ cần thao tác đơn giản sẽ chuyển được ra ngoài. Điều này phụ thuộc vào lương tâm y bác sĩ, sự quản lý của bệnh viện và hệ thống an ninh có đủ bảo mật hay không. Về phía bệnh viện, cán bộ y tế nếu bị phát hiện làm rò rỉ thông tin ra ngoài sẽ xử lý kỷ luật.

Bác sĩ Nguyễn Trung Anh, Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương cũng khẳng định thông tin bệnh nhân là bí mật cần tôn trọng và bảo vệ, "nếu phát hiện có khe hở thì phải bịt lại để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh". Ông cho rằng thông tin bị lộ ra ngoài có thể do người bệnh bị tiếp cận trực tiếp hoặc thông qua các kênh trên mạng xã hội. "Với đối tượng khách hàng là người cao tuổi thì khả năng tiếp cận thấp hơn, nếu các hãng muốn quảng cáo đều phải thông qua bệnh viện và không được gặp trực tiếp người bệnh", bác sĩ nói.

Nhân viên y tế tại một bệnh viện phụ sản nhập hồ sơ bệnh án cho bệnh nhân. Ảnh: Lê Phương

Phó giáo sư Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương khuyến cáo ngoài cung cấp thông tin cho nhân viên y tế lúc làm thủ tục hồ sơ, người bệnh cần thận trọng khi cung cấp số điện thoại ra bên ngoài, bởi dễ có khả năng bị chào mời nhiều dịch vụ sau đó. Thông tin trong hồ sơ bệnh án sẽ được bệnh viện bảo mật theo quy định của pháp luật, chỉ cung cấp khi được người bệnh cho phép.

"Để đảm bảo an toàn cho người bệnh, các bệnh viện thường có quy định không liên kết với các công ty bên ngoài vào phát quà khuyến mãi và khai thác thông tin, do đó người bệnh cần cảnh giác khi có người yêu cầu cung cấp số điện thoại", theo phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Nguyễn Minh Tiến. Bệnh nhân cũng cần thận trọng kiểm chứng trước các chương trình chào mời khuyến mãi để tránh bị lừa, bởi các bệnh viện thường không hợp tác buôn bán với các dịch vụ bên ngoài.

Tình trạng lộ dữ liệu cá nhân diễn ra phổ biến trên không gian mạng và trở thành một trong những vấn đề nóng về an ninh, an toàn thông tin. Trong báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm 10/8, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết dữ liệu cá nhân của hơn 2/3 dân số Việt Nam đang bị thu thập, chia sẻ trên mạng với với nhiều hình thức và mức độ chi tiết khác nhau. Nguyên nhân chủ quan của tình trạng này là do người sử dụng chưa có ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân, có tâm lý "sẵn sàng đánh đổi thông tin đời tư, thông tin cá nhân để lấy sự tiện ích về mặt công nghệ". Trên mạng xã hội, những bài lừa đảo dụ cung cấp số điện thoại để nhận thưởng ôtô, xe máy... vẫn thu hút hàng nghìn bình luận và không ít người để lại số điện thoại và địa chỉ liên lạc của mình.

Lê Phương - Thùy An