Lo Thế chiến III, Mỹ từ chối chuyển tên lửa tầm xa cho Ukraine

Cố vấn Nhà Trắng Jake Sullivan nói Mỹ sẽ không chuyển tên lửa ATACMS tầm 300 km của hệ thống HIMARS cho Ukraine vì lo ngại xung đột leo thang.

"Có những khí tài mà Tổng thống Mỹ tuyên bố không sẵn lòng cung cấp cho Ukraine, trong đó có tên lửa tầm xa ATACMS với tầm bắn 300 km. Ông ấy tin rằng mục tiêu then chốt của Mỹ là hỗ trợ Ukraine tự vệ, đồng thời tránh để đất nước đối mặt nguy cơ bị cuốn vào Thế chiến III", Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan phát biểu tại Diễn đàn An ninh Aspen ở bang Colorado hôm 22/7.

Cố vấn Sullivan bày tỏ thông cảm với những đề nghị của Ukraine nhằm tăng lượng vũ khí viện trợ và rút ngắn tối đa thời gian bàn giao, nhưng khẳng định Washington đang cung cấp đầy đủ khí tài cần thiết cho Kiev.

Xe phóng HIMARS khai hỏa tên lửa ATACMS trong một cuộc thử nghiệm của Mỹ. Ảnh: US Army.

"Chiến sự Ukraine đặt ra những câu hỏi dài hạn về năng lực quốc phòng của Mỹ và đồng minh nhằm duy trì cung cấp khí tài quốc phòng cho Ukraine, Đài Loan, cũng như bản thân chúng ta", ông nói, thêm rằng Washington cần tăng cường đầu tư, phát triển nguồn lao động và bảo đảm chuỗi cung ứng nhằm thực hiện điều này.

Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 22/7 công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 270 triệu USD cho Ukraine, trong đó có 4 tổ hợp pháo phản lực HIMARS. Quyết định này nâng tổng số hệ thống HIMARS được Mỹ cam kết chuyển cho Ukraine lên 20.

Gói viện trợ mới nâng tổng viện trợ của Mỹ cho Ukraine lên 8,2 tỷ USD.

Mẫu pháo phản lực Ukraine coi như báu vật. Bấm vào ảnh để xem chi tiết.

HIMARS là pháo phản lực phóng loạt tự hành đặt trên khung gầm bánh lốp. Mỗi hệ thống HIMARS được biên chế kíp vận hành ba người, có thể mang 6 quả đạn M31 cỡ nòng 227 mm với tầm bắn 80-90 km hoặc một tên lửa chiến thuật MGM-140 ATACMS. Mỹ hiện chỉ chuyển giao đạn M31 có độ chính xác cao cho Ukraine.

HIMARS cung cấp cho lực lượng của Ukraine khả năng tấn công xa hơn vào phòng tuyến của Nga từ khoảng cách được bảo vệ tốt hơn trước vũ khí tầm xa của đối phương. Đây được đánh giá là loại vũ khí thắp hy vọng cho lực lượng Ukraine, khi các binh sĩ Ukraine tin rằng nó có thể giúp họ tạo đột phá trên chiến trường.

Vũ Anh (Theo Financial Times)